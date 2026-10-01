Vânzările romanului lui Thelyson Orelien cresc după controversa privind folosirea AI. Cartea a ajuns pe primul loc în Franța

Susţinut de numeroşi librari, romanul a câştigat premiul Fnac pentru roman la 21 septembrie. Sursă foto: Getty Images

Vânzările romanului scriitorului canadiano-haitian Thelyson Orelien au continuat să crească în Franţa după izbucnirea polemicii privind posibila utilizare a inteligenţei artificiale (AI) de către autor, conform datelor publicate joi de revista Livres Hebdo şi citate de AFP, potrivit Agerpres.

Romanul "C'était ça ou mourir", publicat de editura Grasset, a înregistrat vânzări fizice de 18.254 de exemplare între 21 şi 27 septembrie, comparativ cu 12.506 în săptămâna precedentă, conform clasamentului celor mai bine vândute cărţi, realizat de NielsenIQ BookData/Livres Hebdo.

Cartea ocupă astfel primul loc în categoria romanelor, devansând volumele semnate de Agnes Martin-Lugand şi Marc Levy, apărute recent.

De asemenea, cartea se situează pe locul al patrulea în clasamentul general al vânzărilor, după "Le casse du siecle" de Sarah Knafo, care se află în frunte pentru a patra săptămână consecutiv, cu 210.000 de exemplare vândute de la lansare, şi după două cărţi manga.

"C'était ça ou mourir" s-a vândut în aproximativ 65.000 de exemplare de la lansarea sa, la 19 august, o cifră deosebit de mare pentru un prim roman scris de un autor străin anterior necunoscut.

"Cartea este pe val, cu vânzări în creştere de la o săptămână la alta, aşa că este dificil de evaluat impactul scandalului", a subliniat, sub condiţia anonimatului, un responsabil al editurii.

Susţinut de numeroşi librari, romanul a câştigat premiul Fnac pentru roman la 21 septembrie, cu câteva ore înainte ca Thelyson Orelien să fie acuzat că a recurs pe scară largă la AI generativă pentru a-l scrie. Autorul, în vârstă de 38 de ani, a negat această acuzaţie.

În acelaşi timp, el a fost ţinta unor acuzaţii de plagiat legate de texte publicate în Canada, unde locuieşte din 2010.

Romanul, care relatează întâmplările prin care trece un migrant între Haiti şi Quebec, a fost exclus din selecţia pentru premiul Goncourt, ceea ce ar putea afecta vânzările în săptămânile următoare.

Având în vedere amploarea pe care a luat-o acest caz, Thelyson Orelien şi-a întrerupt, weekendul trecut, turneul în Franţa pentru a se întoarce în Canada. El a declarat săptămâna trecută pentru AFP că va da declaraţii "când totul se va calma".