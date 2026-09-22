Un scriitor a dat lovitura în Franța cu noul său roman. Apoi a fost acuzat că l-a scris "100%" cu AI. Cum se apără Thelyson Orelien

Un scriitor canadian de origine haitiană, premiat pentru noul său roman, este acuzat că l-a scris aproape 100% cu inteligența artificială. Imagine cu caracter ilustrativ

Scriitorul canadian de origine haitiană Thelyson Orelien se află în centrul unei controverse uriașe după ce a fost acuzat pe rețeaua X că a utilizat inteligența artificială pentru a scrie romanul "C'etait ca ou mourir", considerat un mare succes al noului sezon literar din Franța, informează marți AFP, citată de Agerpres.

Acuzația a fost lansată luni de utilizatorul contului "Balance ton Claude". Acesta a afirmat că romanul a fost scris "aproape integral" de inteligența artificială. El a precizat că a utilizat software-ul american Pangram pentru a analiza mai multe fragmente din roman.

Mesajul său, devenit între timp viral, a fost redistribuit de peste 1.000 de ori și a atras peste 3 milioane de vizualizări la ora publicării acestei știri.

Canadienii spun că au încredere în scriitorul lor

Editura Grasset, care a publicat romanul în Franța, nu a comentat aceste acuzații. Nici administratorii programului Pangram nu au comentat.

Boreal, editura din Montreal care a publicat romanul în primăvara acestui an în Canada, a transmis pentru AFP că este "la curent cu acuzațiile" și că "nu le tratează cu lejeritate".

"Totuși, încrederea echipei de la Boreal față de munca depusă de Thelyson Orelien rămâne neafectată", a precizat conducerea editurii canadiene.

Însuși Thelyson Orelien a declarat pentru publicația Liberation: "Întotdeauna am iubit creația și scrisul, nu văd de ce aș folosi o mașină".

"J'ai toujours aimé la création et l'écriture, je ne vois pas pourquoi je ferais appel à une machine", a réagi l'auteur auprès de Libération. https://t.co/jbKRAtRxyJ — RCI Martinique (@RCI_MQ) September 22, 2026

Acuzatorul scriitorului canadian revine cu un nou test

Contul X "Balance ton Claude" a revenit cu un nou test Pangram, după ce scandalul acuzațiilor a căpătat anvergură internațională. De astă dată, conform sursei citate, softului de detecție american i-au fost oferite patru fragmente literare scrise de Thelyson Orelien în 2014, când inteligența artificială practic nu exista pentru publicul larg.

"Am trimis analizat cu Pangram patru texte de Thélyson Orélien scrise în 2014 (singurele pe care am reușit să le găsim online). Pentru fiecare, Pangram a afișat o rată utilizare a inteligenței artificiale de... 0%.

Rata de rezultate fals pozitive pe Pangram, bine documentată, este extrem de scăzută (Pangram se remarcă în acest sens față de alte detectoare de inteligență artificială de pe piață, care sunt, într-adevăr, în mare parte nesigure).

Deci, probabilitatea ca zeci de fragmente din romanul lui Orelien să fost identificate în mod eronat ca fiind generate 100% de o inteligență artificială este aproape zero (una la câteva trilioane de trilioane de trilioane), adică statistic imposibil de diferențiat de zero", se spune în postarea publicată marți.

Jurnaliștii AFP au obținut rezultate contradictorii la verificarea romanului cu mai multe soft-uri de specialitate

Jurnalștii de la AFP au verificat paragrafele alese din noul roman de utilizatorul contului X cu alte programe de detectare a AI. Rezultatele obținute au fost diferite.

Instrumentul de verificare InVID-WeVerify a indicat textele au fost "foarte probabil scrise de un om".

Concluziile furnizate de alte șapte instrumente de detectare (winston AI, detecting-ai.com, app.its-ai.org, detectgpt.com, isgen.ai, copyleaks.com, ghostbuster.app), testate și ele de jurnaliștii de la AFP, sunt însă contradictorii.

Una dintre aplicații, app.its-ai.org, a ajuns la concluzia că există o probabilitate de 100% ca acele paragrafe să fie creația unei inteligențe artificiale. Alte două programe de detectare, detectgpt.com și isgen.ai, au ajuns la concluzia opusă.

Detecting-ai.com și ghostbuster.app indică probabilități de scriere cu AI ce variază între 7% și 59% pentru aceleași fragmente din carte. Ultimele două, Winston AI și copyleaks.com, estimează la 53%, respectiv la 100% probabilitatea ca unul dintre paragrafele vizate să fi fost generat de AI și la 0% probabilitatea pentru un alt fragment.

Acuzațiile de folosire a inteligenței artificiale au apărut în ziua în care romanul a fost premiat

"C'etait ca ou mourir" face parte dintre romanele din noul sezon literar pregătit la editura Grasset de fostul ei CEO, Olivier Nora, înainte ca acesta să fie concediat în luna aprilie de conducerea Hachette, cel mai important grup editorial francez, care își desfășoară activitatea în sfera de influență a miliardarului Vincent Bolloré.

Acuzațiile aduse de utilizatorul contului "Balance ton Claude" au fost formulate luni, ziua în care scriitorul Thelyson Orelien a câștigat premiul Fnac pentru cel mai bun roman.

Carte figurează în topul vânzărilor din Franța, precum și în selecțiile principalelor premii literare franceze, inclusiv Goncourt, Medicis și Femina.