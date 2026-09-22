Iranul a comunicat SUA condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

<1 minut de citit Publicat la 23:46 22 Sep 2026 Modificat la 23:58 22 Sep 2026

Nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Getty Images

Şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, s-a întâlnit marţi, la New York, cu trimisul special american Steve Witkoff, căruia i-a comunicat condiţiile Teheranului pentru redeschiderea strâmtorii strategice Ormuz, a raportat televiziunea de stat IRIB, citată de AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit IRIB, Araghchi i-a declarat lui Witkoff că printre condiţiile Teheranului se află „ridicarea imediată a blocadei navale” (americane, n.red.), eliberarea rapidă a tuturor activelor iraniene îngheţate, precum şi încheierea războiului pe toate fronturile”.

După ce a amenințat Iranul cu „anihilarea”, Donald Trump a anunțat că emisarii săi au avut o întâlnire de trei ore cu oficiali iranieni în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Steve Witkoff și Jared Kushner au avut o discuție „foarte bună”, potrivit președintelui american, cu oficialii regimului e la Teheran. De asemenea, Trump a declarat că o altă discuţie este planificată „în viitorul foarte apropiat”. „Mă simt foarte bine” în legătură cu aceste discuţii, a declarat trimisul american Steve Witkoff, prezent alături de Donald Trump.