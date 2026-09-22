Topul țărilor din UE cu cele mai mari taxe pe carburanți. În Olanda, doar taxele depășesc 1,2 euro pe litru

6 minute de citit Publicat la 23:20 22 Sep 2026 Modificat la 23:20 22 Sep 2026

Taxele pe carburanți în Europa. Țara în care se plătește cel mai mult pentru un litru de benzină Sursa foto: Getty Images

Aproape jumătate din prețul plătit de șoferii europeni pentru benzină ajunge la stat sub formă de taxe. Euronews a realizat un top al celor 10 state membre în care taxele aferente unui litru de benzină sunt cele mai mari.

Alimentarea mașinii nu a fost niciodată atât de scumpă în Uniunea Europeană. Prețul mediu ponderat al benzinei Euro-super 95 a ajuns la 2,063 euro pe litru în UE, la 14 septembrie, cel mai ridicat nivel înregistrat în seria de date a Comisiei Europene, care începe în 2005.

Criza a început la sfârșitul lunii februarie, odată cu izbucnirea războiului cu Iranul, care a perturbat fluxurile de energie prin Strâmtoarea Ormuz. Înainte de război, petrolul Brent se tranzacționa la aproximativ 72 de dolari pe baril. Luni, contractele pentru livrare în luna următoare depășeau însă 100 de dolari pe baril.

Presiuni suplimentare asupra prețurilor au venit și din partea rafinăriilor. Marja de rafinare reprezintă diferența dintre costul țițeiului achiziționat de rafinării și veniturile obținute din vânzarea benzinei și motorinei.

Experții Băncii Centrale Europene estimează că, în a treia săptămână din septembrie, marjele de rafinare au adăugat 0,17 euro la fiecare litru de benzină și 0,41 euro la fiecare litru de motorină vândute în zona euro.

Cu toate acestea, aproape jumătate din suma plătită de șoferi la pompă ajunge la stat sub forma taxelor.

Cum se formează taxarea benzinei

În cazul benzinei, principalele componente ale taxării. Prima este acciza, o sumă fixă percepută pentru fiecare litru, care nu crește automat odată cu prețul petrolului. Unele țări aplică suplimentar taxe pe carbon sau alte prelevări.

A doua componentă importantă este taxa pe valoarea adăugată (TVA), calculată la prețul combustibilului după adăugarea accizei și a celorlalte taxe. Prin urmare, șoferii plătesc TVA inclusiv pentru valoarea accizei, ceea ce înseamnă, practic, o taxă aplicată unei alte taxe.

La nivelul UE, taxele aferente benzinei au însumat în medie 0,976 euro pe litru, reprezentând 47,3% din prețul de la pompă. În șapte state membre, totalul a depășit 1 euro pe litru.

10. Letonia: 0,960 euro pe litru

În ianuarie, Letonia a majorat acciza pentru benzina fără plumb de la 532 la 555 de euro pentru 1.000 de litri, echivalentul a 0,555 euro pe litru.

O altă prelevare finanțează stocurile strategice de petrol ale țării, rezerve pe care fiecare stat membru al UE trebuie să le mențină pentru situațiile în care aprovizionarea este întreruptă. Aceasta este stabilită la 91,26 euro pentru fiecare tonă de produse petroliere vândute în Letonia, adică puțin sub 7 cenți pentru un litru de benzină.

TVA-ul de 21% adaugă 0,343 euro pe litru.

În total, taxele aferente unui litru de benzină au ajuns în Letonia la 0,960 euro, potrivit datelor raportate săptămâna trecută.

9. Estonia: 0,963 euro pe litru

Estonia aplică o acciză de 0,593 euro pe litru, după majorarea accizelor pentru carburanți în mai 2025. Când prețurile au crescut puternic în această primăvară, Tallinn a decis să renunțe la o nouă majorare care urma să intre în vigoare în mai 2026.

Nu există o altă taxă specifică aplicată combustibilului. TVA-ul de 24% adaugă 0,370 euro pe litru.

Astfel, taxele ajung la 0,963 euro pentru fiecare litru, aproape jumătate din prețul de la pompă, de 1,914 euro.

8. Portugalia: 0,978 euro pe litru

Principala taxă aplicată carburanților în Portugalia, cunoscută sub denumirea ISP, era de 0,432 euro pe litru în săptămâna de 14 septembrie. Aceasta include și fosta contribuție pentru serviciul rutier, care reprezintă în continuare 8,7 cenți pentru fiecare litru de benzină.

Valoarea ISP este redusă printr-o măsură temporară. Aceasta se aplică atunci când prețurile cresc cu mai mult de 10 cenți față de nivelul de la începutul lunii martie și le restituie șoferilor o parte din TVA-ul suplimentar colectat de stat.

O taxă pe carbon adaugă 0,159 euro pe litru în 2026, iar TVA-ul de 23% mai adaugă 0,387 euro.

În total, cele trei componente fiscale au ajuns la 0,978 euro pe litru, potrivit celui mai recent buletin al Comisiei Europene.

7. Italia: 1,049 euro pe litru

Italia aplică o acciză de 0,673 euro pe litru. Benzina și motorina au aceeași valoare a accizei din ianuarie, după ce guvernul a redus acciza pentru benzină cu 4,05 cenți și a majorat-o cu aceeași sumă pentru motorină.

Roma a redus de mai multe ori acciza pentru motorină începând de la sfârșitul lunii iulie, pentru a atenua creșterea prețurilor.

Pentru benzină nu a fost aplicată nicio reducere.

TVA-ul de 22% adaugă 0,376 euro pe litru.

În total, statul italian a încasat 1,049 euro sub formă de taxe pentru fiecare litru de benzină vândut, puțin peste jumătate din prețul de la pompă, de 2,084 euro.

6. Franța: 1,052 euro pe litru

Acciza aplicată benzinei în Franța, cunoscută anterior sub denumirea TICPE, este de 0,690 euro pe litru începând din 1 martie.

TVA-ul de 20% adaugă 0,362 euro.

În total, taxele aferente unui litru de benzină au ajuns la 1,052 euro.

5. Grecia: 1,133 euro pe litru

Grecia aplică o acciză de 0,70 euro pe litru pentru benzina fără plumb.

Două prelevări suplimentare, ambele calculate ca procent din preț, adaugă aproximativ 1,5 cenți: o taxă pentru procesarea vamală și o contribuție la un fond special pentru produse petroliere.

TVA-ul de 24% adaugă 0,418 euro pe litru.

În total, taxele ajung la 1,133 euro pe litru, echivalentul a 52,5% din prețul de la pompă – cea mai mare pondere din primele zece țări.

4. Germania: 1,179 euro pe litru

Taxa germană pe energie pentru benzină este fixată la 65,45 cenți pe litru. Berlinul a redus-o temporar cu 14,04 cenți între 1 mai și 30 iunie, în contextul războiului, însă valoarea integrală a taxei a revenit ulterior.

O taxă pe carbon adaugă aproximativ 0,148 euro pe litru. Din ianuarie, certificatele pentru emisiile de CO2 provenite din combustibili fosili sunt licitate într-un interval cuprins între 55 și 65 de euro pe tonă.

TVA-ul de 19%, unul dintre cele mai scăzute niveluri din UE, adaugă 0,376 euro pe litru.

Taxa pe energie, taxa pe carbon și TVA-ul au însumat 1,179 euro pe litru, aproximativ jumătate din prețul plătit de șoferii germani la pompă.

3. Finlanda: 1,193 euro pe litru

Taxarea carburanților în Finlanda include o acciză de 0,722 euro pe litru, formată din trei componente: o taxă calculată în funcție de conținutul energetic al combustibilului, o taxă pe emisiile de CO2 și o mică taxă pentru securitatea aprovizionării.

În ianuarie, Helsinki a redus valoarea emisiilor de carbon utilizată pentru calcularea taxei pe CO2, de la 62 la 56,8 euro pe tonă.

TVA-ul este una dintre principalele componente ale taxării. Cota de 25,5% este a doua cea mai ridicată din UE, după cea de 27% din Ungaria, și adaugă 0,471 euro pentru fiecare litru.

În total, taxele aferente benzinei în Finlanda au ajuns la 1,193 euro pe litru, potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene.

2. Danemarca: 1,230 euro pe litru

Danemarca are cea mai scumpă benzină din UE, la 2,564 euro pe litru, însă nu este și țara cu cele mai mari taxe.

Accizele și celelalte taxe aplicate carburanților însumează 5,36 coroane daneze pe litru înainte de TVA, echivalentul a aproximativ 0,717 euro.

Acestea includ o taxă pe energie, o taxă pe CO2 și o taxă pentru oxizii de azot, componenta pentru CO2 reprezentând singură 1,86 coroane pe litru.

TVA-ul de 25% se aplică unui preț înainte de taxe de 1,334 euro și adaugă 0,513 euro pe litru, cea mai mare sumă colectată din TVA pentru benzină la nivelul UE.

În total, taxele aferente unui litru de benzină în Danemarca ajung la 1,230 euro, fiind depășite doar de cele din Țările de Jos.

1. Țările de Jos: 1,270 euro pe litru

Nicio altă țară din UE nu colectează mai multe taxe pentru un litru de benzină decât Țările de Jos.

Acciza olandeză pentru benzină este de 844,69 euro pentru 1.000 de litri în 2026, cel mai ridicat nivel din UE. O taxă destinată finanțării stocurilor naționale de petrol adaugă încă 0,8 cenți pe litru.

TVA-ul de 21% adaugă 0,422 euro.

Astfel, fiecare litru de benzină vândut în Țările de Jos a avut 1,270 euro în taxe în săptămâna analizată, adică 52% din prețul de la pompă, de 2,434 euro.