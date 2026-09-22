Un amator a descoperit cel mai mare tezaur de monede din Roma antică de pe teritoriul Germaniei. Datează din vremea lui Hadrian

Tezaurul însumează solda unui legionar roman pe șase ani, după achitarea cheltuielilor cu hrana și echipamentul. Foto: Profimedia Images

Un arheolog amator care a găsit inițial câteva monede romane din argint pe un teren din vestul Germaniei și-a dat seama că a făcut o descoperire istorică, după ce detectorul său de metale a continuat să emită semnale, relatează Associated Press.

Oliver Riedl a solicitat ajutorul autorităților, iar experții care au început imediat săpăturile au găsit în total 934 de denari romani din argint. Este cel mai mare tezaur monetar descoperit vreodată în Germania, datând din perioada împăratului roman Hadrian, a anunțat marți instituția locală responsabilă de conservarea monumentelor arheologice.

„A fost clar că aici era îngropat ceva mai important”, a comentat Riedl. El a povestit că a detectorul său a continuat să emită semnale, după găsirea primelor piese în apropiere de Wesseling, la sud de Köln, cu un an în urmă.

Tezaurul, care cântărește 3,1 kilograme, a fost expus marți la LVR-LandesMuseum din orașul Bonn.

Mehr als 900 Silbermünzen lagen fast zwei Jahrtausende unentdeckt auf einem Acker südlich von Köln. Dann schlug eine Metallsonde an. Fachleute halten den Fund für sensationell. https://t.co/6WfJHTf2lT — DER SPIEGEL (@derspiegel) September 22, 2026

Banii au fost îngropați de cineva care a trăit în perioada împăratului Hadrian

Potrivit Biroului pentru Conservarea Monumentelor Arheologice din Renania, colecția de monede a fost probabil îngropată în mod intenționat în al doilea sfert al secolului al II-lea d.Hr.

„Desigur, nu putem decât să speculăm cu privire la motive, dar este foarte probabil ca cineva să fi vrut să păstreze acești bani în siguranță. La urma urmei, pe atunci nu existau bănci”, a spus Erich Classen, arheologul-șef al landului și director al instituției.

Potrivit acestuia, nu este clar de ce tezaurul nu a fost recuperat. „Poate că proprietarul a murit înainte ca acest lucru să se întâmple, fără să poată transmite mai departe informațiile despre monede”, a estimat el.

Tezaurele monetare din perioada romană antică sau din alte epoci îndepărtate nu sunt neobișnuite. Cu toate acestea, puține dintre cele datând din secolul al II-lea sunt la fel de consistente precum cel descoperit la Wesseling, a menționat biroul de arheologie. Instituția a arătat că este dificil de estimat valoarea monedelor în contextul acelei epoci.

Tezaurul însumează solda netă a unui legionar timp de cel puțin șase ani

Totuși, solda unui legionar roman, bine documentată în sursele scrise, oferă un punct de referință.

„La acea vreme, un soldat obișnuit din legiune câștiga 300 de denari pe an. Aproximativ jumătate din această sumă era reținută pentru hrană și echipament”, a explicat Rahel Otte, cercetătoare în cadrul biroului de arheologie.

„Prin urmare, un legionar ar fi trebuit să economisească toate veniturile de care dispunea timp de aproximativ șase ani pentru a strânge tezaurul de la Wesseling”, a spus adăugat ea.

Rămâne momentan neclar cine a acumulat această avere considerabilă. Regiunea Köln s-a aflat sub control roman între anii 39 î.Hr. și 459 d.Hr.

Romanii și-au consolidat prezența în regiune sub conducerea generalului Marcus Vipsanius Agrippa pentru a securiza granița imperiului de-a lungul fluviului Rin. Ei au înființat un avanpost militar care avea să devină ulterior Colonia Agrippina, actualul oraș Köln.