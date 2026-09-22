Marco Rubio acuză Ucraina că a lovit nave care transportă petrol pentru SUA: "Nu putem lăsa să se întâmple asta"

1 minut de citit Publicat la 20:38 22 Sep 2026 Modificat la 20:39 22 Sep 2026

Secretariul de stat Marco Rubio. Sursa foto: Getty Images

Secretarul de stat american Marco Rubio a acuzat marți Ucraina că a lovit petroliere având legături cu Statele Unite. S-a întâmplat astfel în timpul atacurilor Kievului care vizează industria petrolieră rusă, a precizat șeful diplomației de peste Ocean, potrivit agenției DPA, citată de Agerpres.

Au existat în ultimele luni mai multe incidente care au afectat "nave având legături cu Statele Unite și livrările de petrol americane", a precizat Rubio pentru postul american de televiziune Fox News.

"E probabil că navele nu au fost lovite în mod deliberat. Totuși, au fost vizate de Ucraina. Așadar, este o problemă care trebuie abordată. Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple", a avertizat el.

Ucraina a lovit obiective de interes ale SUA lângă Novorosiisk

Rubio nu a oferit alte detalii. Potrivit DPA, declarațiile secretarului de stat american trebuie privite în contextul în care portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră este folosit pentru exportul de petrol nu doar din Rusia, ci și din Kazahstan.

Petrolul din Kazahstan ajunge în port prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC), proiect în care gigantul american Chevron deține o participație.

Atacurile ucrainene cu drone au lovit în repetate rânduri conducta și instalațiile de încărcare. Potrivit relatărilor presei internaționale, în luna iulie un petrolier care opera în numele ExxonMobil a fost avariat chiar în apropiere de Novorossiisk.

În interviul acordat la New York, Rubio a acuzat războiul din Ucraina și rebelii houthi din Yemen, sponsorizați de Iran, pentru creșterea globală a prețului petrolului.

Administrația Trump are de luptat cu prețurile la combustibil în perspectiva alegerilor mid-term

La rândul său, președintele american Donald Trump a acuzat Ucraina că este responsabilă pentru prețul ridicat al motorinei la nivel mondial, din cauza atacurilor sale asupra rafinăriilor rusești.

Pentru Trump, această creșterea prețurilor reprezintă o problemă în perspectiva alegerilor de la jumătate de mandat din SUA, programate pentru luna noiembrie, amintește DPA.

Liderul de la Washington a propus ca Moscova și Kievul să-și suspende reciproc atacurile asupra infrastructurii energetice, a reamintit Marco Rubio.

Înaintea unei întâlniri cu Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a accepta un moratoriu. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins însă, în numele președintelui rus, un astfel de acord.