Se apropie un război comercial UE-China? Deficitul comercial a explodat, Comisia ia în calcul să pună cote pe mașinile hibride chineze

Deficitul comercial al UE a ajuns la 36,5 miliarde de euro numai în luna iulie, în creștere de la 32,2 miliarde de euro în iulie 2025. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană și China sunt din ce în ce mai aproape de un război comercial. Gaura comercială a UE în relația cu Beijingul s-a adâncit și a atins un nivel record. Uniunea Europeană cheltuiește de trei ori mai mulți bani pe produsele importante din China decât cheltuiește China pe importurile din blocul comunitar, relatează The Guardian. Ca să corecteze acest dezechilibru, Comisia Europeană ia în calcul să impună cote pe mașinile hibride, o măsură care, cel mai probabil, va stârni furia Beijingului.

Datele centralizate de vămi arată că deficitul comercial dintre UE și China a depășit un miliard de euro pe zi, în luna iulie 2026.

Cifrele vin la doar câteva zile după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că dezechilibrul comercial trebuie oprit și înaintea summitului dintre Xi Jinping și Donald Trump, care va avea loc joi, la Washington.

Deficit comercial record

Institutul Mercator pentru Studii privind China (Merics) a transmis: „Problema nu mai este pur și simplu că UE cumpără mai multe bunuri din China. China vinde mai mult Europei, în timp ce cumpără mai puțin de la aceasta”.

China și UE negociază pentru a evita un război comercial, iar comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, va călători la Beijing pentru a se întâlni cu omologul său chinez pe 8 octombrie.

„Având în vedere că deficitul bilateral depășește acum 1 miliard de euro pe zi, dezechilibrul în creștere va fi aproape sigur unul dintre principalele subiecte de pe agenda reuniunii UE-China programate pentru luna octombrie”, a transmis Merics.

Analiza datelor vamale chineze realizată de Merics arată că deficitul comercial al UE a ajuns la 36,5 miliarde de euro numai în luna iulie, în creștere de la 32,2 miliarde de euro în iulie 2025. În perioada ianuarie-iulie, deficitul total a ajuns la 234 de miliarde de euro, cu aproximativ 21 de miliarde de euro mai mult decât în primele șapte luni ale anului 2025.

„Dezechilibrul a depășit acum raportul de trei la unu. Pentru fiecare euro de bunuri exportate de UE în China în iulie, aceasta a importat bunuri în valoare de 3,10 euro. Deficitul a echivalat cu 1,18 miliarde de euro pe zi”, a transmis Merics.

UE ia în calcul să impună cote pe mașinile hibride

Surse de la Bruxelles au declarat pentru The Guardian că una dintre măsurile luate în considerare de Comisia Europeană pentru a corecta acest dezechilibru major este introducerea unor cote pentru vehiculele hibride și anumite chimicale importate din China.

Germania, de exemplu, pregăteşte măsuri de securitate economică pentru a-şi proteja industriile strategice de China, putând potenţial introduce noi taxe vamale la vehiculele electrice hibride şi controale mai puternice ale exporturilor. Guvernul cancelarului Friedrich Merz speră să aprobe măsurile în 14 octombrie, înainte de a căuta un sprijin mai larg în UE.

Vânzările de vehicule hibride au explodat după impunerea, în 2024, a unor tarife suplimentare pentru vehiculele electrice chinezești, care nu au inclus și mașinile electrice hibride, stârnind îngrijorare în industria auto din UE.

Cele mai recente cifre arată că importurile de mașini hibride care nu trebuie conectate la priză au crescut de zece ori, de la puțin sub 4.000 de vehicule vândute în octombrie 2024 la 50.000 în iulie 2026.

Financial Times a relatat săptămâna trecută că UE i-a cerut Chinei să reducă voluntar exporturile de vehicule hibride.

China avertizează că e pregătită pentru un război comercial

China a avertizat în mod repetat că este pregătită pentru un război comercial, însă Ministerul chinez al Comerțului a adoptat săptămâna trecută o poziție diplomatică înaintea summitului din octombrie.

„Orice soluție între China și UE trebuie să asigure un echilibru al intereselor, să respecte regulile Organizației Mondiale a Comerțului și legislația internă a fiecărei părți și să țină pe deplin cont de interesele industriilor de ambele părți”, a transmis ministerul.

Exporturile chineze vor fi un subiect important pe agenda summitului de joi, de la Washington, existând așteptări ca suspendarea pentru 12 luni a restricțiilor impuse de Beijing exporturilor de pământuri rare să fie prelungită.

China a introdus restricțiile privind exporturile de pământuri rare în aprilie 2025. Decizia a adus aproape în punctul de oprire industria auto din UE, Mexic, SUA și Regatul Unit, pe fondul penuriei de magneți permanenți.

China a suspendat interdicția în octombrie anul trecut, când Trump s-a întâlnit cu Xi în Coreea de Sud, însă nu a oferit noi concesii atunci când cei doi președinți s-au întâlnit ultima dată, în mai, la Beijing.