Germania cere UE măsuri mai dure pentru mașinile chinezești. Vânzările mărcilor din China ar putea depăși 1 milion de autoturisme

Mașini produse într-o fabrică Volkswagen. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a cerut Uniunii Europene (UE) să adopte măsuri mai stricte împotriva producătorilor auto chinezi, inclusiv tarife pentru automobilele hibride produse în China. Declarația a fost făcută în timpul unei vizite la sediul Volkswagen din Wolfsburg, în contextul crizei prin care trece industria auto germană, scrie Euronews.

Ministrul a transmis oficialilor de la Bruxelles că Beijingul nu mai trebuie să fie menajat. Declarația a fost făcută în fața reprezentanților angajaților Volkswagen și ai oficialilor locali.

El a mai adăugat că Germania nu poate fi „naivă” în relația cu China și că este nevoie de o abordare mai fermă față de țările care pun presiune asupra industriei germane.

În prezent, Uniunea Europeană aplică tarife suplimentare pentru mașinile electrice produse în China, însă acestea nu se aplică și vehiculelor hibride. Berlinul vrea ca măsurile să fie extinse și la automobilele hibride plug-in și susține, de asemenea, introducerea unor reguli mai stricte privind proporția componentelor produse în Europa.

Volkswagen, în cea mai „profundă” restructurare din istoria sa

Presiunea asupra industriei auto germane vine în contextul creșterii rapide a producătorilor chinezi pe piața europeană. Mărcile chinezești sunt pe cale să depășească pentru prima dată pragul de 1 milion de autoturisme vândute în Europa în 2026. În prima jumătate a anului, acestea au ajuns la o cotă de 9,2% din piața europeană, potrivit datelor citate de Euronews.

Volkswagen încă este la ora actuală cel mai mare producător auto din Europa și un simbol al puterii industriale germane.

Cu toate acestea, în 2026, Volkswagen trece prin ceea ce compania a descris drept cea mai profundă restructurare din cei 89 de ani de existență. Numărul total al locurilor de muncă vizate de reduceri se apropie acum de 100.000.

Volkswagen intenţionează să înjumătăţească gama de modele până în 2035 şi să reducă complexitatea liniei sale de produse cu 75%. De asemenea, grupul îşi propune o marjă operaţională de 9% până în 2030, comparativ cu doar 3% în 2025, şi intenţionează să investească 135 de miliarde de euro în fabrici, cercetare şi dezvoltare între 2027 şi 2031.

Confruntat la rândul său cu dificultăţi, rivalul Mercedes-Benz a anunţat la începutul lunii iunie dezvoltarea, în cooperare cu startup-ul german din domeniul apărării Tytan, a unor sisteme de apărare anti-drone amplasate pe vehicule. În plus, potrivit săptămânalului Der Spiegel, grupul franco-german KNDS ar fi în discuţii pentru preluarea unei fabrici Mercedes-Benz din Ludwigsfelde, la sud de Berlin, pentru a produce vehicule blindate.

Și BMW se confruntă cu scăderea competitivității și cu presiuni pentru reducerea costurilor și a numărului de angajați.

Din acest motiv, Klingbeil a mai declarat că o altă măsură ar fi ca producătorii chinezi care vor să facă afaceri în Europa să fie obligați să înființeze societăți mixte.

O astfel de măsură a fost aplicată în trecut de China producătorilor europeni.