Polonia a depăşit România la nivelul datoriei publice şi a ajuns la un record de 505 miliarde de euro

Polonia a depăşit România la nivelul datoriei publice. Sursa foto: Getty Images

Polonia se numără în prezent printre țările din Uniunea Europeană cu cel mai rapid ritm de îndatorare. Conform celor mai recente date Eurostat, doar Finlanda și Bulgaria au înregistrat o creștere mai mare a raportului dintre datoria publică și PIB în primul trimestru al anului 2026, notează Euronews. Estimările indică o creștere a datoriei Poloniei în luna iunie, ceea ce ridică totalul la aproape 505 miliarde de euro. În acelaşi timp, datoria publică a României este de aproximativ 230,9 miliarde de euro (echivalentul a 1.302 miliarde de lei).

Ministerul de Finanțe al Poloniei a raportat că datoria Trezoreriei de Stat a depășit 2,13 trilioane de zloți (492 de miliarde de euro) la sfârșitul lunii mai, o creștere de aproape 184 de miliarde de zloți (42,5 miliarde de euro) de la începutul anului.

Estimările preliminare indică o creștere suplimentară a datoriei cu 53,7 miliarde de zloți în luna iunie, ceea ce ridică totalul la aproape 2,19 trilioane de zloți (505 miliarde de euro).

Polonia, printre liderii europeni la capitolul creșterii datoriei

Datele Eurostat indică faptul că, până la sfârșitul primului trimestru, ponderea datoriei administrației publice în PIB-ul Poloniei a crescut cu 4,5 puncte procentuale într-un an. Aceasta a fost a treia cea mai mare creștere din Uniunea Europeană. Doar Finlanda (o creștere de 5,5 puncte procentuale) și Bulgaria (o creștere de 4,8 puncte procentuale) au înregistrat avansuri mai mari.

Nivelul general al datoriei, sub media UE

În același timp, nivelul general al datoriei Poloniei rămâne mult sub media UE. La sfârșitul primului trimestru, acesta se situa la 61,6% din PIB, comparativ cu media UE de aproximativ 82,9%. Spre comparație, datoria Greciei depășește 143,5% din PIB, cea a Italiei este de aproximativ 138,9%, iar cea a Franței depășește 117,6%.

Astfel, datoria publică a Poloniei, calculată conform metodologiei Eurostat, a depășit pragul de 60% care, potrivit Constituției poloneze, ar obliga guvernul să implementeze reduceri substanțiale ale cheltuielilor.

Datoria Trezoreriei de Stat depășește 484 miliarde de euro

Cifrele Ministerului de Finanțe privind datoria Trezoreriei de Stat sunt și mai impresionante. Această datorie nu este identică cu definiția datoriei publice utilizată de UE, dar reprezintă principala sa componentă.

La sfârșitul lunii mai 2026, datoria Trezoreriei de Stat se situa la 2,135 trilioane de zloți (492 miliarde de euro). Doar în luna mai, aceasta a crescut cu 46,8 miliarde de zloți (10,8 miliarde de euro), iar de la începutul anului a urcat cu 183,7 miliarde de zloți (42,4 miliarde de euro), adică cu 9,4%.

Conform estimărilor preliminare ale Ministerului de Finanțe, până la sfârșitul lunii iunie, datoria ajunsese deja la aproximativ 2,189 trilioane de zloți (505 miliarde de euro), ceea ce implică o nouă creștere lunară de peste 53 de miliarde de zloți (12,2 miliarde de euro).

Principalul factor al acestei creșteri a fost necesarul de finanțare al bugetului de stat, legat de acoperirea unui deficit ridicat și de acumularea de fonduri în conturile bugetare.

Nevoi record de finanțare prin împrumut

Amploarea emisiunii de obligațiuni din acest an este fără precedent. Pentru anul 2026, Ministerul de Finanțe preconizează să atragă aproximativ 138,6 miliarde de zloți (32 de miliarde de euro) sub formă de finanțare netă nouă, aceasta fiind cea mai mare valoare din istoria finanțelor publice ale Poloniei.

Aceste nevoi substanțiale de finanțare decurg în principal dintr-un deficit bugetar record și din necesitatea de a refinanța obligațiuni emise anterior. O parte semnificativă a emisiunii este realizată în avans, pentru a asigura statului o lichiditate suficientă și pentru a limita riscurile asociate unei eventuale deteriorări a condițiilor de piață.

Cine împrumută bani Poloniei?

Structura datoriei indică faptul că Polonia se finanțează în mare măsură de pe piața internă. La sfârșitul lunii mai, aproximativ 80% din datoria Trezoreriei de Stat era deținută pe plan intern, în timp ce puțin sub 20% consta în obligații externe.

Principalii creditori rămân băncile și sectorul nebancar din țară, deși aproape 29% din datorie este deținută și de investitori străini.

Ministerul de Finanțe subliniază că ponderea datoriei denominate în valută rămâne sub 20%, mult sub limita strategică de 25%. Această structură reduce riscul asociat fluctuațiilor cursului de schimb.

Există motive de îngrijorare?

Creșterea datoriei în sine nu înseamnă automat o deteriorare a stării finanțelor publice. Factorii cheie sunt ritmul creșterii economice, dimensiunea deficitului și costul serviciului datoriei.

Pentru moment, datoria Poloniei rămâne sub media Uniunii Europene. În același timp, însă, ritmul de creștere este printre cele mai rapide din bloc, ceea ce înseamnă că va deveni din ce în ce mai dificil în următorii ani să se mențină finanțe publice stabile și să se țină sub control costurile serviciului datoriei.

Economiștii subliniază că, dacă deficitul ridicat persistă pentru o perioadă extinsă, iar creșterea economică slăbește, spațiul pentru creșteri suplimentare ale cheltuielilor publice se va reduce treptat.

României, datorie publică de 230,9 miliarde de euro

Situaţia României este puţin mai bună decât a Poloniei, din acest punct de vedere. Ţara noastră are o datorie publică de "doar" 230,9 miliarde de euro (echivalentul a 1.302 miliarde de lei).

Datoria publică a României este estimată la 61,6% din PIB în 2026, va urca la 63,4% din PIB în 2027 şi este proiectată să ajungă la circa 90% din PIB în 2036, conform Raportului de convergenţă pentru 2026, publicat miercuri de Comisia Europeană.

"Raportul datoriei publice la PIB a crescut de la 54,8% în 2024 la 59,3% în 2025 şi este estimat să ajungă la 61,6% în 2026 şi 63,4% în 2027, pe fondul unui deficit primar ridicat şi al creşterii plăţilor de dobânzi.

Riscurile privind sustenabilitatea datoriei publice apar ca fiind ridicate pe termen mediu, datoria fiind proiectată să crească rapid, până la aproximativ 90% din PIB în 2036", se arată într-un raport despre România al Comisiei Europene.