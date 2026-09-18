Tanczos Barna anunţă că agricultura are nevoie de cel puţin un miliard de lei pentru sprijinirea fermierilor până la sfârşitul anului

În şedinţa Guvernului din 18 septembrie 2026 a fost adoptată o hotărâre pentru sprijinirea fermierilor şi menţinerea competitivităţii în sectorul agricol. Sursa foto: Getty Images

Agricultura are nevoie de cel puţin un miliard de lei pentru a asigura sprijinul necesar fermierilor până la sfârşitul anului, iar pentru achitarea integrală a sprijinului pentru motorina utilizată în trimestrul al doilea este necesară o rectificare bugetară, a declarat vicepremierul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în şedinţa Guvernului din 18 septembrie 2026 a fost adoptată o hotărâre pentru sprijinirea fermierilor şi menţinerea competitivităţii în sectorul agricol.

La propunerea MADR a fost aprobată modificarea HG nr. 1174/2014, pentru a asigura continuitatea schemei de ajutor de stat privind reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Prin această decizie, bugetul total al schemei de ajutor de stat pentru anul 2026 este suplimentat cu suma de 149,36 milioane de lei, de la valoarea iniţială de 714,3 milioane de lei la un total de 863,66 milioane de lei.

"Am asigurat astăzi continuarea plăţii subvenţiei pentru motorina utilizată în agricultură, pentru a-i sprijini pe fermieri în finanţarea lucrărilor mecanizate din sectoarele vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare. Suma suplimentară alocată schemei de sprijin ne permite să efectuăm parţial plăţile pentru al doilea trimestru, în limita bugetului disponibil.

Pentru a achita restul sprijinului cuvenit pentru costurile cu combustibilul din trimestrul al II-lea, vom avea nevoie cât mai rapid de o rectificare bugetară. Agricultura are nevoie de cel puţin 1 miliard de lei pentru a asigura sprijinul necesar agricultorilor până la sfârşitul anului", a declarat vicepremierul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, citat în comunicat.

Schema de sprijin funcţionează prin returnarea către fermieri a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă aplicată în agricultură, stabilită la 106,72 lei/1.000 litri, adică 0,10672 lei/litru, echivalentul ratei minime europene de 21 euro/1.000 litri, notează sursa citată.

"Ajutorul de stat se va ajusta la valoarea prevăzută de OUG 24/2026 şi potrivit dispoziţiilor Legii 162/2026 privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuţiei de solidaritate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de protecţie a economiei, populaţiei şi de funcţionare a pieţei energiei, în funcţie de nivelul diminuării temporare a accizei", se mai precizează în comunicat.

Ministerul menţionează că procesarea şi acordarea plăţilor către beneficiari se realizează prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în limitele bugetului aprobat prin acest act normativ.