PSD îl somează pe Siegfried Mureșan: "Întâi programul pentru România. Apoi discuțiile despre voturi"

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/Mălina Norocea

PSD îi cere vineri premierului desemnat, Siegfried Mureșan, să prezinte public programul său pentru România înainte de orice discuție privind formarea unei majorități parlamentare și voturile social-democraților.

„Înainte de orice discuție despre majorități și voturile PSD, Siegfried Mureșan trebuie să răspundă public la o întrebare fundamentală: vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue?”, a transmis PSD într-un comunicat.

Social-democrații susțin că, după acceptarea desemnării pentru funcția de prim-ministru, Mureșan trebuie să le prezinte românilor planul său pentru economie și pentru ieșirea din ceea ce PSD descrie drept „criza economică și socială” în care s-ar fi aflat România după guvernarea condusă de Ilie Bolojan.

PSD îi cere premierului desemnat să precizeze concret ce măsuri intenționează să ia pentru economie și pentru nivelul de trai al populației. Printre întrebările adresate de social-democrați se numără dacă va continua politica de austeritate, dacă va menține actuala povară fiscală și ce măsuri are în vedere pentru protejarea puterii de cumpărare, sprijinirea companiilor românești și menținerea locurilor de muncă.

Partidul îi solicită, de asemenea, lui Mureșan să prezinte soluțiile pe care le propune pentru funcționarea serviciilor publice esențiale, de la sănătate până la administrația locală.

PSD cere totodată o clarificare cu privire la direcția viitorului guvern, dacă Mureșan consideră că politicile Guvernului Bolojan au fost corecte și intenționează să le continue sau dacă susține schimbarea acestei direcții.

„Întâi programul pentru România. Întâi măsurile pentru români. Abia apoi discuții despre voturi pentru o majoritate parlamentară”, transmite PSD.

Siegfried Mureșan a fost desemnat joi de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Președintele a precizat că nu s-a conturat o majoritate parlamentară și că l-a desemnat pe Mureșan, candidatul care a primit cele mai multe voturi în cadrul consultărilor.