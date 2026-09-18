Siegfried Mureșan s-a fotografiat alături de Bolojan, Barna și Fritz la Guvern și a transmis un mesaj

1 minut de citit Publicat la 11:27 18 Sep 2026 Modificat la 11:28 18 Sep 2026

Siegfried Mureșan s-a fotografiat alături de Bolojan, Barna și Fritz la Guvern. FOTO Facebook Siegfried Mureșan

Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a întâlnit, vineri, la Guvern, cu premierul interimar ilie Bolojan, liderul USR Dominic Fritz și vicepremierul Tanczos Barna.

El a publicat și un mesaj pe Facebook însoțit de o fotografie în care apare la birou alături de cei trei.

"Ne-am apucat de lucru.

Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri.

În cursul zilei de astăzi vom avea o conferință de presă comună pe subiectul formării guvernului.

Mulțumesc mult Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem", a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Siegfried Mureşan va susţine vineri, la ora 13:00, declaraţii de presă alături de liderii PNL, USR şi UDMR, la Palatul Parlamentului.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, la capătul unei zile cu consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. În declarația de presă de la Cotroceni, Nicușor Dan a declarat că nu există o majoritate parlamentară conturată pentru învestirea Guvernului Mureșan.

PNL, USR, UDMR pot aduna împreună 169 de voturi, mult sub cele 233 de voturi necesare, iar fără PSD ar trebui găsite 64 de voturi din alte grupuri. În același timp, UDMR exclude sprijinul AUR și al formațiunilor radicale, iar AUR a anunțat deja că nu îl votează pe Mureșan. De aceea, PSD rămâne piesa decisivă.