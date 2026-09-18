Două chitare ale lui Johnny Marr, fost membru The Smiths, s-au vândut cu peste 650.000 de euro la licitație

Chitara Rickenbacker 330 Jetglo din 1982, care a fost folosită la primele înregistrări ale formației The Smiths / sursă foto: Getty Images

Cele două chitare-vedetă ale licitației dedicate lui Johnny Marr, fost membru al formației britanice The Smiths, au fost vândute joi la Londra cu peste 654.000 de euro, conform casei de licitații Christie's, care a organizat evenimentul, transmite AFP, citată de Agerpres.

Chitara Rickenbacker 330 Jetglo din 1982, care a fost folosită la primele înregistrări ale formației The Smiths, a fost vândută cu 358.400 de lire (416.000 de euro), de peste patru ori mai mult decât valoarea estimată, după o licitație intensă care a durat mai mult de cinci minute, a precizat Christie's.

O altă chitară, o Gibson ES-355 Cherry, a depășit la rândul ei așteptările, ajungând la 204.800 de lire (238.000 de euro), mult peste estimarea inițială (care se situa între 100.000 și 150.000 de lire).

Oferită lui Johnny Marr de către producătorul și fondatorul casei de discuri Sire Records, Seymour Stein, pentru a încuraja trupa să semneze un contract, acest instrument emblematic i-a permis să compună primele note ale hitului 'Heaven Knows I'm Miserable Now'.

Denumită 'The Johnny Marr Collection', această licitație a cuprins aproximativ 80 de chitare ale muzicianului, dar a inclus și afișe de concert, discuri de aur și de platină câștigate, precum și o colecție de muzicuțe din cele peste patru decenii de carieră.

Chitaristul a mărturisit la sfârșitul lunii iunie pentru BBC că a luat decizia de a se despărți de colecția sa în timpul redactării cărții 'Marr's Guitars', publicată în 2023.

„Realizarea acestei cărți mi-a oferit un pretext pentru a scoate toate chitarele, a le fotografia și a le duce la câteva evenimente. Când această perioadă s-a încheiat, ideea de a le pune pur și simplu din nou în depozit mi s-a părut cu adevărat ciudată”, a explicat el, adăugând că nu agreea ideea ca studioul său „să devină un muzeu”.

Cofondator în 1982 al formației The Smiths alături de solistul Morrissey, Johnny Marr a marcat istoria rockului independent prin stilul său cristalin și complex, ancorat în popul britanic. După destrămarea formației, în 1987, a devenit un colaborator foarte căutat, lucrând cu The Pretenders, Talking Heads, Bryan Ferry și chiar cu Oasis.