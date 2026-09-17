Tabloul „Iris” de Monet a fost scos la licitație la Paris. Prețul estimat ajunge la 30 de mil. de euro și ar putea stabili un record

Tabloul "Iris" a fost pictat între 1924 şi 1925, în ultimii ani de viaţă ai artistului / sursă foto: Getty Images

Casa Sotheby's din Paris a anunţat joi scoaterea la licitaţie a tabloului "Iris" al pictorului francez Claude Monet (1840-1926), la un preţ estimat între 22 şi 30 de milioane de euro, un record pentru o pictură în Franţa, transmite agenţia de presă EFE, citată de Agerpres.

Licitaţia acestui tablou, care este cel mai mare din ultimul deceniu al artistului şi care se află încă în proprietate privată, nu va fi singura, întrucât la 22 octombrie vor fi scoase la licitaţie şi alte 27 de opere de artă "rareori expuse publicului, multe dintre ele prezentate în premieră", potrivit unui comunicat al casei Sotheby's.

Pe lângă operele create de Monet, vor fi scoase la licitaţie lucrări de Gustave Moreau (1826-1898), Paul Cézanne (1839-1906), Gustave Courbet (1819-1877), Camille Claudel (1864-1943), Eugene Delacroix (1798-1863), Pierre Bonnard (1867-1947) sau Chaim Soutine (1893-1943), printre alţii.

Valoarea estimată a licitaţiei, cu opere provenind din colecţia lui Jeanne Schlumberger (1889-1983), depăşeşte 40 de milioane de euro.

Tabloul "Iris" a fost pictat între 1924 şi 1925, în ultimii ani de viaţă ai artistului, la Giverny, în nordul Franţei.

Aceasta este singura operă de dimensiuni considerabile - 160 de centimetri lungime şi 180 de centimetri înălţime - din ultima perioadă a pictorului şi care nu se află într-un spaţiu muzeal. Opera nu a fost niciodată expusă publicului şi era cunoscută doar datorită unei fotografiii alb-negru.

Tabloul a fost achiziţionat de galerista Katia Granoff (1895-1989), cu sprijinul bijutierului Jean Schlumberger.

Înainte de licitaţia de la 22 octombrie, opera va fi expusă la Hong Kong şi New York, urmând să revină la Paris, unde va fi scoasă la licitaţie în săptămâna în care se desfăşoară târgul de artă contemporană Art Basel.

Acesta nu este singurul tablou al lui Monet care va putea fi achiziţionat cu această ocazie. Pictura "Saule pleureur", cu o valoare estimată la 9-12 milioane de euro, va fi de asemenea scos la licitaţie.

„Apariţia lor pe piaţă capătă o rezonanţă deosebită în acest an, care marchează centenarul morţii lui Monet, în timp ce muzeele din Franţa şi din întreaga lume îi aduc un omagiu”, a declarat casa de licitaţii.

„Într-o stare de conservare extraordinară, fără a fi căptuşite sau lăcuite, 'Iris' şi 'Saule pleureur' oferă o viziune excepţională asupra ultimului proiect artistic al lui Monet”, a afirmat Marianne Mathieu, istoric specializat în impresionism, directoarea proiectului Nympheas şi fosta directoare ştiinţifică a Muzeului Marmottan-Monet, citată în comunicatul Sotheby's.

La această licitaţie se remarcă, de asemenea, "La ferme" de Paul Cézanne, pictură realizată între 1862 şi 1864 şi evaluată între 600.000 şi 800.000 de euro, precum şi "Reve d'Orient" de Gustave Moreau, realizată în 1881 şi estimată la aceeaşi valoare.

Pe lângă picturi, vor fi scoase la licitaţie şi sculpturi, precum "La Valse, petit modele" de Camille Claudel. Opera a fost concepută în 1895 de artistă şi turnată în 1905 de Eugene Blot.

Piesa are o valoare estimată între 400.000 şi 600.000 de euro şi este, potrivit Sotheby's, "cea mai cunoscută operă şi una dintre cele mai erotice" ale acestei artiste franceze.