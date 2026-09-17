Mai multe exemplare ale cărții despre Prințesa Diana scrisă de fratele ei, Charles Spencer, au fost furate înainte de lansare

Contele Charles Spencer a decis să publice o carte în care să-și expună propria versiune a adevărului despre Lady Di. Sursa foto: Instagram/ charles.earl.spencer

Mai multe exemplare ale cărţii „Swan Song: Diana, My Sister”, scrisă de fratele său Charles Spencer au fost furate în cursul nopții, în Olanda, cu câteva zile înainte de lansarea la nivel mondial.

Se pare că patru exemplare au fost sustrase dintr-o dubiță parcată peste noapte, în timp ce aceasta se întorcea de la o tipografie. Poliția olandeză investighează furtul cărții pe care fratele Prințesei Diana i-a dedicat-o acesteia, cu un an înainte de împlinirea a 30 de ani de la moartea sa, survenită pe 31 august 1997, relatează Corriere della Sera.

Este un furt fără precedent care vizează o lucrare ce se anunță a fi una dintre cărțile anului, cu un titlu care atrage deja un interes considerabil. Potrivit Daily Mail, „circumstanțele sunt extrem de suspecte, așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Este, probabil, cea mai importantă carte a anului, iar măsurile de securitate care o vizau au fost extrem de stricte”.

Se pare că furtul a vizat patru exemplare ale volumului care urmează să fie publicat în Italia de editura Mondadori şi care se aflau încă în ambalajul original din plastic.

Contele Charles Spencer a decis să publice o carte în care să-și expună propria versiune a adevărului despre o figură emblematică a vremurilor noastre: Lady Di (Diana Spencer), cea care, la 29 iulie 1981, a pășit spre altarul Catedralei St. Paul din Londra pentru a se căsători cu moștenitorul tronului, Prințul Charles. A făcut acest lucru sub privirile Reginei Elisabeta a II-a și ale Prințului Philip, în fața unei lumi dornice să viseze alături de protagoniștii celui mai spectaculos și totodată tragic basm al epocii moderne.

„Am ajuns la concluzia că trebuie să aștern în scris, o dată pentru totdeauna, gândurile și amintirile mele personale, astfel încât să nu mai fiu nevoit să citesc opiniile altora, multe dintre ele bazate pe neadevăruri care s-au înrădăcinat în timp”, a scris Charles Spencer, istoric, realizator de emisiuni radiofonice și autor de cărți. Acesta a adăugat: „Scopul acestei cărți este de a spune adevărul despre Diana din perspectiva fratelui ei, exact așa cum am încercat să fac atunci când am vorbit la funeraliile sale. Așa cum am procedat în discursul funebru, doresc să vorbesc în numele Dianei și să o fac într-o manieră deschisă și pozitivă. Sper că această carte va rezona cu numeroasele persoane care păstrează cu drag amintirea Dianei din timpul vieții sale și m-aș bucura nespus dacă, după lectură, cei prea tineri pentru a și-o aminti din perioada ei de glorie ar simți că au înțeles cu adevărat cine a fost ea: o persoană cu un caracter unic, dinamică și plină de iubire, carismă și nesiguranțe, cineva care și-a trăit viața din plin și a lăsat lumea mai bună decât a găsit-o, în ciuda faptului că a părăsit scena atât de devreme”.