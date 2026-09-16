Guvernul SUA a vândut din greșeală cu 995 $ un obiect de pe Lună. Femeia care l-a cumpărat l-a dat mai departe cu 1,8 milioane $

4 minute de citit Publicat la 23:12 16 Sep 2026 Modificat la 23:12 16 Sep 2026

Un obiect folosit de Neil Armstrong pe Lună a fost vândut din greșeală cu 995 de dolari. Foto: Getty Images

Cu 995 de dolari poți cumpăra o mașină de tuns iarba second-hand decentă, o saltea de gamă medie sau, dacă o eroare într-un tabel guvernamental îți surâde, o bucată din istoria misiunii Apollo 11, cu urme de praf lunar încă prinse în țesătură.

Exact asta s-a întâmplat. În februarie 2015, la o licitație online organizată în numele US Marshals Service, a fost scos la vânzare un săculeț alb cu fermoar, inscripționat „Lunar Sample Return”. Nancy Lee Carlson, din Inverness, Illinois, a licitat 995 de dolari și l-a cumpărat, scrie SpaceDaily.

Știa că obiectul fusese folosit într-o misiune spațială. Ce nu știa era că ajunsese chiar pe Lună, în timpul primei aselenizări cu echipaj uman.

Cum a ajuns un sac folosit pe Lună într-un garaj din Kansas

Povestea începe cu Max Ary, care a condus Kansas Cosmosphere and Space Center din Hutchinson între 1976 și 2002. În noiembrie 2005, acesta a fost condamnat pentru 12 infracțiuni federale, printre care furt de bunuri guvernamentale, fraudă electronică și spălare de bani.

Cu doi ani înainte, anchetatorii îi percheziționaseră garajul și găsiseră o cutie în care se afla și sacul.

Potrivit The Hutchinson News, Ary a fost obligat să plătească peste 132.000 de dolari despăgubiri pentru artefactele spațiale luate, unele aparținând NASA, altele muzeului. El a susținut mereu că își amestecase din greșeală colecția personală cu obiectele instituțiilor.

Bunurile confiscate au fost scoase la licitație pentru recuperarea banilor. Aici s-a produs greșeala.

Potrivit Associated Press, oficialii americani au explicat ulterior că două pungi folosite în misiuni lunare au fost trecute ca un singur obiect după ce numerele lor de inventar au fost combinate într-un tabel. Una provenea din misiunea Apollo 17. Cealaltă ajunsese în Marea Liniștii, locul unde Apollo 11 a aselenizat în 1969.

Nimeni nu a observat diferența înainte ca obiectul să fie vândut.

Ce ascundea materialul

După ce l-a cumpărat, Carlson a făcut ceea ce părea cel mai firesc: a trimis săculețul la Johnson Space Center al NASA pentru a-i verifica autenticitatea.

Avea să se dovedească o decizie care i-a adus probleme.

Specialiștii NASA au analizat materialul și au descoperit particule lunare prinse în fibre. Au stabilit că săculețul fusese folosit ca ambalaj exterior de protecție pentru primele mostre de rocă strânse de Neil Armstrong în timpul misiunii Apollo 11.

NASA a decis apoi să păstreze obiectul.

Agenția a susținut că sacul este proprietate a guvernului american și că un obiect de o asemenea importanță ar trebui expus public, nu păstrat într-o locuință privată. NASA a cerut Departamentului Justiției să anuleze confiscarea și vânzarea.

Carlson a dat statul în judecată. De două ori, în două state diferite.

Decizia pe care NASA nu și-o dorea

În decembrie 2016, judecătorul J. Thomas Marten de la Tribunalul Federal din Kansas a decis că Nancy Carlson era „un cumpărător de bună-credință, într-o vânzare desfășurată conform legii”. Judecătorul a ținut să precizeze că NASA nu făcuse nimic greșit și că obiectul avea o asemenea valoare tocmai datorită realizării extraordinare a agenției și a astronauților săi în 1969.

Dar instanța nu putea anula o vânzare care fusese deja făcută legal.

NASA i-a înapoiat sacul lui Carlson în februarie 2017.

Vândut la Sotheby's, dar sub estimările inițiale

Pe 20 iulie 2017, exact la 48 de ani după ziua în care Neil Armstrong îl folosise pe Lună, sacul a fost scos la licitație de Sotheby's. Prețul de adjudecare a fost de 1,5 milioane de dolari, iar cu taxele casei de licitații suma finală a ajuns la 1.812.500 de dolari. Era o sumă uriașă, dar tot sub estimarea Sotheby's, care evaluase obiectul între 2 și 4 milioane de dolari.

Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică.

Au existat și critici. Michelle Hanlon, de la organizația For All Moonkind, care militează pentru protejarea locurilor de aselenizare ale misiunilor Apollo, a spus că obiectul ar fi trebuit să se afle într-un muzeu, unde toată lumea să poată avea acces la o parte din această realizare istorică.

Carlson a explicat pentru CBS News că a decis să vândă sacul pentru că nu se mai simțea în siguranță păstrându-l în propria casă.

Și praful lunar a ajuns, separat, la licitație

Povestea nu s-a terminat odată cu vânzarea săculețului. În timpul analizelor, NASA desprinsese particule de pe material cu ajutorul unor benzi de carbon montate pe mici suporturi de aluminiu. Agenția a păstrat aceste mostre chiar și după ce i-a returnat sacul lui Carlson.

În ianuarie 2019, femeia a dat din nou NASA în judecată. Ea a susținut că testele au deteriorat obiectul, i-au redus valoarea de piață și i-au provocat suferință și a cerut să-i fie returnate și particulele lunare.

Procesul s-a încheiat printr-o înțelegere în afara instanței, iar mostrele au ajuns la Carlson.

Astfel, în aprilie 2022, cinci mici suporturi de aluminiu, fiecare cu câte un disc de bandă de carbon de 10 milimetri, au fost scoase la licitație la New York.

Bonhams le-a vândut cu 504.375 de dolari, mult sub estimarea inițială de 800.000 până la 1,2 milioane de dolari. Licitația a pornit de la 220.000 de dolari, au existat șapte oferte, iar prețul de adjudecare a fost de 400.000 de dolari înainte de taxe.

Testele independente au arătat că patru dintre cele cinci mostre conțineau particule care corespundeau primei mostre lunare strânse de Armstrong.

NASA păstrează și astăzi aproape toate cele 382 de kilograme de roci, praf și mostre geologice aduse pe Pământ în timpul celor șase misiuni Apollo care au ajuns pe Lună.

Poziția agenției nu s-a schimbat în mai bine de jumătate de secol: materialul lunar aparține publicului, nu colecționarilor privați.

Principiul funcționează foarte bine, până când două rânduri ajung să fie combinate din greșeală într-un tabel.

Undeva, un colecționar a cărui identitate nu este cunoscută păstrează acum un săculeț folosit pe Lună, valorând mai mult decât multe case, împreună cu dovada că guvernul american l-a vândut perfect legal pentru doar 995 de dolari.