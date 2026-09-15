Ce ne așteaptă după jumătatea lui septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

1 minut de citit Publicat la 08:53 15 Sep 2026 Modificat la 08:53 15 Sep 2026

Temperaturile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Foto: Hepta

Vremea va avea evoluții diferite de la o săptămână la alta, în următoarea perioadă. Temperaturile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă, însă începutul intervalului vine cu diferențe importante între regiuni. În același timp, ploile vor fi puține în prima săptămână, după care precipitațiile ar putea reveni, în special în estul și sud-estul țării, scrie Meteoromânia.

Săptămâna 14-21 septembrie

În perioada 14-21 septembrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și ușor mai scăzute în sud-est. În restul țării, valorile termice se vor situa în jurul celor obișnuite pentru această perioadă.

În ceea ce privește precipitațiile, săptămâna va fi una mai secetoasă. Cantitățile de apă vor fi deficitare în toată țara, cu un deficit mai accentuat în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 21-28 septembrie

În săptămâna 21-28 septembrie, temperaturile medii se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Situația se schimbă însă în privința precipitațiilor. Cantitățile de apă vor fi ușor peste cele normale în regiunile estice și sud-estice. În celelalte zone, regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit pentru acest interval.

Săptămâna 28 septembrie-5 octombrie

Ultimele zile ale lunii septembrie și începutul lui octombrie nu aduc abateri importante de la valorile obișnuite.Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

Nici în privința ploilor nu sunt estimate diferențe semnificative: cantitățile de precipitații ar urma să fie apropiate de cele normale la nivel național.

Săptămâna 5-12 octombrie

Prima săptămână din octombrie vine cu temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice. În restul țării, valorile termice medii vor fi apropiate de normal.

Și regimul precipitațiilor va fi unul apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă, fără abateri importante la nivelul țării.

Prognoza pe patru săptămâni indică, astfel, o perioadă de toamnă în care temperaturile se vor menține în general în limitele normale, cu mici diferențe regionale. Cea mai importantă schimbare este așteptată în privința precipitațiilor: după o primă săptămână mai secetoasă în toată țara, ploile ar putea deveni ceva mai consistente în est și sud-est spre finalul lunii septembrie.