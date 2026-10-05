Copilotul companiei Flydubai plănuia să prăbușească avionul pe aeroportul din Tel Aviv sau într-o clădire

Un al doilea avion Flydubai i-a transportat pe pasagerii blocați din Arabia Saudită, pe Aeroportul Ben Gurion din Tzafria, Israel, pe 30 septembrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Copilotul acuzat că a încercat să deturneze un avion al companiei Flydubai plănuia să prăbușească aeronava pe Aeroportul Internațional Ben Guriondin din Tel Aviv sau într-un bloc turn din orașul israelian, arată rapoarte din SUA și Israel, relatează BBC. Deşi era grav rănit, căpitanul Smit Machchhar a reușit să prevină o tragedie precum cea din 11 septembrie, după ce a deschis uşa cabinei, permițându-le membrilor echipajului şi pasagerilor să intervină. La bordul avionului, un Boeing 737 MAX, se aflau peste 180 de pasageri.

Potrivit informaţiilor din rapoarte, cetățeanul omanez a fost un extremist de tip "lup singuratic".

Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a declarat că, miercurea trecută, copilotul a încercat să comită un "act terorist" la bordul zborului FZ1073, care efectua cursa de la Dubai la Tel Aviv.

El l-a atacat și l-a rănit pe căpitan cu toporul de urgență păstrat în cabină pentru cazuri de prăbușire, înainte de a fi imobilizat de pasageri. Un alt echipaj aflat la bordul avionului a reușit să aterizeze aeronava în Arabia Saudită.

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat că respectivul copilot a fost supus unei "indoctrinări radicale islamiste", iar căpitanul, pasagerii și cel de-al doilea echipaj au prevenit "un dezastru de tip 11 Septembrie".

În cursul weekendului au apărut mai multe detalii despre copilotul companiei Flydubai, identificat de mai multe relatări ca fiind Hamam al-Hammami, pe măsură ce acesta era, în continuare, audiat în Emiratele Arabe Unitea, reprezentanții israelieni fiind ținuți la curent.

Presa israeliană a citat surse familiarizate cu ancheta, care au afirmat că suspectul le-a spus investigatorilor că, după ce l-a atacat pe căpitanul Smit Machchhar, intenționa să continue zborul în mod normal în spațiul aerian israelian și să primească autorizație de aterizare de la aeroportul Ben Gurion.

Conform rapoartelor, el a plănuit să prăbușească Boeingul 737 MAX, având la bord peste 180 de pasageri, fie în aeroport, fie într-un bloc turn din centrul oraşului Tel Aviv, imitând atacurile Al-Qaida din 11 septembrie 2001 din SUA.

Sursele citate menționează că, cel mai probabil, acesta a acționat singur, și nu în numele unei organizații radicale sau al unui guvern străin.

În plus, copilotul Flydubai le-ar fi declarat anchetatorilor că intenționase să deturneze și să prăbușească un zbor anterior spre Tel Aviv, dar s-a răzgândit întrucât cunoștea pe cineva la bord.

Autoritățile din EAU și Israel nu au oferit nicio reacție imediată, au mai scris jurnaliştii de la BBC. Procurorul general al EAU, Hamad al-Shamsi, a declarat sâmbătă că investigațiile țării sale vor stabili circumstanțele exacte, motivele și orice legături legate de incident, iar rezultatele vor fi anunțate la finalizarea acestora.

De asemenea, sunt întrebări cu privire la deficiențele majore de securitate, inclusiv modul în care atacatorul a fost recrutat de Flydubai și a primit autorizație să zboare cu un avion plin de cetățeni israelieni spre Tel Aviv.

Oficiali regionali au declarat că respectivul copilot fusese interzis de la zbor de către compania aeriană națională a Omanului, Oman Air, și mutat într-un post administrativ din cauza îngrijorărilor legate de opiniile sale extremiste.

Ulterior, el a fost angajat de compania Flydubai, cu sediul în EAU, în urma unor verificări standard de securitate care nu i-au examinat trecutul pentru a depista potențiale semne de radicalizare, potrivit oficialilor.

Totodată, reglementările aeronautice din Israel stabilesc că piloții care sunt cetățeni ai unor state lipsite de relații diplomatice oficiale cu Israelul, precum Omanul, nu au permisiunea de a opera zboruri către această țară.

Duminică, oficiali regionali au declarat pentru Associated Press că autoritățile din EAU au transmis Israelului o listă cu pasagerii și echipajul înainte de decolarea zborului FZ1073.

Agenția de securitate internă a Israelului, Shin Bet, a precizat că Ministerul Transporturilor era responsabil de verificarea unor astfel de liste provenite de la companii aeriene străine.

Cu toate acestea, ministrul Transporturilor, Miri Regev, a declarat că ministerului său nu i s-au pus la dispoziție listele cu pasagerii și echipajul și că supravegherea securității pentru zborurile operate de companii străine intră în competența Shin Bet și a agenției de spionaj extern Mossad.

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, i-a cerut șefului Consiliului Național de Securitate să revizuiască "toate aspectele de securitate referitoare la aviația civilă străină spre Israel".

Autoritățile australiene investighează legăturile copilotului cu Australia. Surse au declarat presei locale că acesta a studiat acolo în perioada 2015 - 2017.