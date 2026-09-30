Avion FlyDubai către Tel Aviv, deviat spre Arabia Saudită după un mesaj de urgență al pilotului. Israelul a trimis aeronave de luptă

Avion al companiei aeriene FlyDubai. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O aeronavă FlyDubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv a fost redirecționată către Arabia Saudită, după ce a transmis un mesaj de urgență, în urma unui „incident violent” între piloți, au declarat surse pentru CNN.

UPDATE 10:25 Un „incident violent” între doi piloți a determinat avionul să își devieze ruta și să aterizeze în Arabia Saudită, au declarat sursele CNN.

Aeronava a pierdut 17.400 de picioare în altitudine - de la 34.000 la aproximativ 16.600 de picioare - în doar două minute, în jurul orei 1:20 a.m. ET, potrivit datelor de monitorizare a zborului analizate de CNN. Ulterior, la ora 1:32 a.m. ET, de la bordul aeronavei a fost transmis un semnal de urgență.

Un oficial israelian a declarat că incidentul nu a fost o deturnare a aeronavei, adăugând că, din informațiile pe care le aveau, a fost vorba despre un incident intern între membri ai personalului aflat la bord.

Incidentul l-a determinat pe premierul Israelului și pe ministrul apărării să organizeze o consultare pe probleme de securitate. Avioane de vânătoare israeliene au fost, de asemenea, trimise în misiune după transmiterea mesajului de urgență, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF).

Se estimează că zborul va ateriza în Arabia Saudită în scurt timp.

Știrea inițială: Un oficial israelian a declarat că incidentul nu a fost o deturnare, adăugând că, din informațiile pe care le aveau, a fost vorba despre un incident intern care a implicat personalul aflat la bord.

Incidentul l-a determinat pe premierul Israelului și pe ministrul apărării să organizeze o consultare pe probleme de securitate. Avioane de luptă israeliene au fost, de asemenea, ridicate de la sol după transmiterea mesajului de urgență, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al IDF.

Zborul este așteptat să aterizeze în scurt timp în Arabia Saudită.

CNN a solicitat un punct de vedere din partea FlyDubai.