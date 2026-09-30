Ce va face AUR dacă va pica guvernul Mureșan? "Grindeanu, dacă vrea, să discute cu conducerea AUR, nu pe la colțuri"

AUR îi transmite lui Sorin Grindeanu să discute cu conducerea partidului, nu pe la colțuri", a transmis AUR. Foto: Hepta

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a declarat miercuri pentru Antena 3 CNN că, dacă Guvernul Mureșan va pica în Parlament, partidul își menține poziția de a nu va susține un eventual guvern din care nu face parte. În contextul în care Sorin Grindeanu a spus că, în cazul în care guvernul condus de Siegfried Mureșan va cădea, va discuta cu toate partidele pentru o nouă propunere de premier, Avramescu i-a transmis liderului PSD că, dacă dorește negocieri cu AUR, acestea trebuie purtate "cu conducerea AUR, nu pe la colțuri cu diverși parlamentari AUR".

Întrebat dacă AUR ar susține un nou guvern chiar dacă nu ar face parte din acesta, Ştefăniţă Avrămescu a răspuns că formațiunea nu va vota un astfel de Executiv. "Dacă nu facem parte din guvernul respectiv, nu-l votăm", a declarat purtătorul de cuvânt al AUR.

Avrămescu a susținut că, înainte de o altă eventuală desemnare a unui premier și de consultările de la Palatul Cotroceni, ar trebui să existe discuții privind formarea unei majorități parlamentare și susținerea viitorului Executiv. "Nu e vorba doar de discuții cu PSD. Dacă partidele nu vor avea voie să discute cu AUR, dacă AUR nu este de acord și nu este luat în calcul să facă parte din guvern, nu-l vom vota", a spus Ştefăniţă Avrămescu.

Întrebat despre declarațiile lui Sorin Grindeanu potrivit cărora, în cazul în care guvernul Mureșan va pica, va discuta cu toate partidele pentru o propunere de premier, Avrămescu a spus că liderul PSD trebuie să poarte discuțiile cu conducerea AUR. "Grindeanu, dacă vrea să poarte discuții, să poarte discuții cu conducerea AUR, nu pe la colțuri cu diverși parlamentari AUR", a declarat purtătorul de cuvânt al formațiunii.

El a susținut că deciziile partidului nu sunt dictate de o persoană și că poziția formațiunii față de Călin Georgescu rămâne neschimbată. "Deciziile AUR nu sunt dictate de cineva. Poziția față de Călin Georgescu e că AUR rămâne alături de el, arestarea lui nu schimbă cu nimic poziția noastră", a declarat Avrămescu.

Ştefăniţă Avrămescu a mai spus că, dacă președintele Nicușor Dan va continua aceeași abordare și va considera că alegerile anticipate sunt o variantă greșită, AUR va discuta cu celelalte formațiuni despre suspendarea șefului statului. "Dacă Nicușor Dan va continua pe aceeași logică, că anticipatele sunt rele, vom discuta cu toate partidele responsabile pentru a-l suspenda", a afirmat purtătorul de cuvânt al AUR.

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a declarat luni, într-o conferință de presă, că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, dacă vrea să discute cu AUR, trebuie să o facă cu partidul, nu individual, el arătând că în mod normal ar trebui să fie o discuţie înainte de a se merge la consultările de la Palatul Cotroceni. Avrămescu a subliniat că AUR va avea negocieri cu PSD, PNL și USR.

"Astăzi am văzut o altă faţadă, faţetă a domnului Grindeanu, care pe noi ne-a cam şocat. Domnul Grindeanu, dacă vrea să discute cu AUR, să o facă cu partidul. Aşa cum i-au spus săptămâna trecută şi domnul Murad şi domnul Piperea, în discuţiile private pe care le-au avut, că discuţiile cu AUR să se poarte cu partidul, nu individual. Iar lucrul acesta trebuie să-l înţeleagă şi PSD-ul şi domnul Grindeanu. Dacă se doreşte a se discuta cu AUR, discuţiile au loc la nivel de conducere de partid", a declarat Avrămescu.

"Noi am spus că vom avea aceste echipe de negocieri care vor discuta mai departe pentru formarea unei majorităţi, dacă se formează. (..) În momentul în care discuţi despre un program, despre o serie de soluţii pentru ţară, poţi să găseşti puncte comune dar poţi să găseşti şi puncte pe care fiecare partid le aduce suplimentar pentru a scoate ţara din criza economică pe care o parcurge dar şi criza socială pe care o are", a mai spus Avrămescu.

George Simion a anunţat luni că AUR nu va vota Guvernul Mureşan şi spune că a desemnat o echipă de negociere cu toate partidele pentru a se ajunge la formarea unui Guvern stabil.

Sorin Grindeanu i-a acuzat, luni, într-o conferință de presă, pe cei de la AUR, că ”au ținut în brațe guvernul Bolojan”. ”Aș interpreta această absență a celor de la AUR, atât din comisii, cât și din plen, ca încă o dovadă că cei care i-au ținut în funcție până acum pe cei din guvernul Bolojan sunt cei de la AUR”, a spus președintele PSD.