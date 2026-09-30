Nicu Ştefănuţă, după audierile pentru ministere: "Brâncuşi nu ar trece un test de sculptură, dar o maimuţă care ciopleşte un bambus da"

Ștefănuță a făcut o comparație cu sculptorul Constantin Brâncuși pentru a descrie ceea ce consideră a fi efectele polarizării politice. FOTO: Agerpres

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a reacționat după ce Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al Sănătății, a primit aviz negativ în comisiile parlamentare de specialitate. Ștefănuță a criticat decizia și a susținut că aceasta ar reflecta "polarizarea completă" a politicii românești.

"Deci Oana Gheorghiu, care a ridicat un spital de jos, nu este competentă pentru a fi ministră. Asta e decizia comisiei de specialitate, plină de foști miniștri ce nu au ridicat nimic", a scris Nicu Ștefănuță într-o postare pe rețelele sociale.

Oana Gheorghiu a primit marți aviz negativ pentru funcția de ministru al Sănătății în comisiile parlamentare reunite pentru sănătate. În timpul audierii, ea a vorbit despre experiența în relația cu sistemul sanitar și despre proiectele în care a fost implicată.

Ștefănuță a făcut apoi o comparație cu sculptorul Constantin Brâncuși pentru a descrie ceea ce consideră a fi efectele polarizării politice.

"În politica polarizată complet, Brâncuși nu ar trece un test de sculptură, dar o maimuță care cioplește un bambus da. Acesta este eșecul complet al politicii românești: uciderea oricărui spirit critic și al respectului pentru diferență din democrație.", a afirmat europarlamentarul.

El a susținut că situația reprezintă "eșecul complet al politicii românești". "Ion Rațiu a mai murit o dată și azi", și-a încheiat Nicu Ștefănuță mesajul.

Scandal la audierea Oanei Gheorghiu

La audierea Oanei Gheorghiu, Alexandru Rogobete i-a cerut acesteia să precizeze câte centre din România tratează pacienți cu AVC și câte sunt pregătite pentru efectuarea trombectomiilor și a trombolizei intravenoase.

Oana Gheorghiu a refuzat inițial să ofere cifrele exacte, explicând că le cunoaște doar estimativ și că nu dorește să le citească din memorie.

"Nu am să vă dau aceste cifre. Le știu estimativ, dar nu am să citez din memorie cifre, pentru că nu cred că un ministru trebuie să facă un concurs acum pentru câtă memorie are sau nu are", a răspuns ea.