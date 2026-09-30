Un arbitru de fotbal s-a sinucis în Republica Moldova. Ce a transmis în mesajul de adio filmat înainte de moarte

Polițiştii moldoveni continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele tragediei. Sursa foto: Facebook/Gheorghe Moldovan

Un cunoscut arbitru de fotbal din Republica Moldova s-a sinucis marţi în casa soţiei cu care era în proces de divorţ. Înainte de a-şi pune capăt zilelor, Gheorghe Moldovan el a înregistrat un mesaj video în care a făcut mărturii cutremurătoare despre motivul gestului său.

În vârstă de 30 de ani, arbitrul de primă ligă Gheorghe Moldovan a fost găsit împuşcat de echipajele medicale, care au încercat să-i repornească inima, însă, eforturile lor au fost în zadar. Presa de peste Prut a relatat că acesta a folosit propria armă, iar descoperirea a fost făcută ieri, în locuința soției sale, în raionul Orhei. Atenţie, urmează informații şi imagini care vă pot afecta emoțional.

Aflat în plin proces de divorț cu Irina, alături de care avea trei copii, arbitrul a transmis în înregistrarea video, publicată pe social media în cursul zilei de luni, că a fost profund afectat de cuvintele soției sale și că acestea au avut un rol în decizia de a recurge la acest gest.

"Din cauza soţiei mele, am ajuns la etapa în care să îmi pun capăt zilelor, cu părere de rău. Vreau să vă spun că, în tot acest timp... deja de un an, de fapt, lucrurile care mi s-au spus: «Vreau să mori», «Vreau să scap de tine», «Vreau să dispari din viaţa mea» - lucrurile acestea au fost menţionate foarte des.

Iar eu le-am spus şi părinţilor mei, la părinţii socri, dar ei au spus aşa: «Ei, dar nu vezi că vrea libertate, dă-i drumul, dă-i drumul să se ducă». Şi, iată, lucrurile acestea au ajuns la limită.

Cu siguranţă, eu iau decizia, cu siguranţă, eu am ţinut la fata asta, eu vreau să o fac fericită, pentru că nu am în stare, cum a spus ea, să o fac fericită cu prezenţa, cu ceea ce am încercat mereu, o s-o fac fericită cu lipsa mea", a spus Gheorghe Moldovan în mesajul de adio pe care l-a filmat înainte să îşi pună în aplicare planul.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, cu care se afla în proces de divorț, și "și-ar fi provocat o plagă prin împușcare", relatează observatorul.md.

Cazul este în continuare investigat de autoritățile din Republica Moldova, care verifică împrejurările în care s-a produs tragedia.

Moartea lui Gheorghe Moldovan îi face pe cei care l-au cunoscut să vorbească despre cât de important este ca oamenii aflați într-o perioadă dificilă să ceară ajutor de specialitate, fie apelând la un psiholog sau psihoterapeut, fie găsind un om de încredere cu care să poată vorbi deschis despre ceea ce simt.

Gheorghe Moldovan avea o experiență de mai mulți ani în arbitrajul din Republica Moldova, unde a fost delegat la numeroase partide din Liga 1 și Liga 2. De-a lungul carierei, acesta a făcut parte din brigăzile de arbitraj atât în calitate de arbitru central, cât și în alte roluri.