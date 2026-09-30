Germania introduce un sistem de detectare a dronelor pe aeroportul din Berlin: „Luăm foarte în serios aceste ameninţări”

1 minut de citit Publicat la 09:16 30 Sep 2026 Modificat la 09:16 30 Sep 2026

Decizia are loc după incidentele repetate de raportare de drone în apropierea aeroporturilor germane. Sursa foto: Getty Images

Autoritatea de control al traficului aerian din Germania a dat în folosinţă un sistem de detecţie a dronelor pe principalul aeroport din Berlin, informează miercuri dpa, citând Ministerul Transporturilor, potrivit Agerpres.

Sistemul de pe aeroportul Brandenburg din Berlin (BER) este menit să detecteze drone într-un stadiu timpuriu în zonele de decolare şi să alerteze autorităţile relevante în privinţa unui potenţial risc pentru traficul aerian, a informat ministerul.

„Luăm foarte în serios ameninţările reprezentate de drone în jurul aeroporturilor", a declarat marţi seară ministrul transporturilor, Steffen Bilger, pe aeroportul Brandenburg.

El a spus că era important să se acţioneze rapid şi să se doteze aeroporturile internaţionale din Germania cu tehnologie de detectare a dronelor.

Decizia are loc după incidentele repetate de raportare de drone în apropierea aeroporturilor germane.

Ministerul a precizat că şi alte aeroporturi internaţionale din Germania urmează să fie echipate cu sisteme de detecţie similare în zonele de decolare în cursul anului.

Niciun alt aeroport german nu a înregistrat atât de multe semnalări de drone în prima jumătate a anului ca BER.

Turnul de control al aeroportului a înregistrat 28 astfel de semnalări în primele şase luni ale anului, potrivit datelor furnizate de Autoritatea germană de control al traficului aerian. Este un număr mai mare chiar decât cel înregistrat la aeroportul din Frankfurt, cel mai mare din Germania.

Operaţiunile de zbor pe aeroportul Brandenburg au trebuit să fie oprite temporar în şapte dintre aceste cazuri, notează dpa.