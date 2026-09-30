Motorina a ajuns cel mai scump carburant din Europa. Unde se situează România

6 minute de citit Publicat la 09:06 30 Sep 2026 Modificat la 09:06 30 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Șoferii români plătesc aproximativ 0,79 euro taxe pe fiecare litru de motorină, sub media europeană de 0,86 euro, în timp ce carburantul a devenit cel mai scump din Europa. Prețul mediu al motorinei în UE a urcat la un record de 2,226 euro pe litru, cel mai ridicat nivel din 2005 încoace, din cauza războiului cu Iranul și al blocajelor din Strâmtoarea Ormuz. În România, litrul costă în jur de 2,09 euro, iar statul încasează circa 38% din această sumă, scrie Euronews.

Motorina este acum cel mai scump carburant la pompele din Europa.

Prețul mediu ponderat al motorinei în UE a ajuns la 2,226 euro pe litru pe 21 septembrie 2026, potrivit Buletinului petrolier săptămânal al Comisiei Europene. Este cel mai ridicat nivel de la începutul înregistrărilor, în 2005.

Asta înseamnă cu 13,4 cenți mai mult decât un litru de benzină Euro-super 95.

Un plin de 50 de litri de motorină costă acum aproximativ 111 euro. Circa 40% din această sumă reprezintă taxe.

Taxele pe motorină au fost în medie de 0,861 euro pe litru la nivelul blocului comunitar, adică 38,6% din prețul de la pompă.

La benzină, taxele ajung la 0,981 euro pe litru, cu aproximativ 12 cenți mai mult.

Războiul cu Iranul, început în februarie, a perturbat fluxurile de energie prin Strâmtoarea Ormuz, iar motorina a fost lovită mai puternic. Prețul său mediu în UE a crescut cu aproximativ 40% de la sfârșitul lui februarie.

Experții Băncii Centrale Europene estimează că marjele de rafinare au adăugat 0,41 euro pe litru la prețul motorinei în a treia săptămână a lui septembrie, adică 19% din cât plătesc șoferii.

Pentru ca prețurile să scadă, spun experții BCE, „factorul-cheie ar fi încetarea războiului din Orientul Mijlociu, normalizarea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz și restabilirea activității globale de rafinare”.

De ce este motorina taxată mai puțin decât benzina?

Tratamentul mai blând aplicat motorinei nu este ceva nou.

Regulile UE stabilesc o acciză minimă de 0,33 euro pe litru la motorină, față de 0,359 euro la benzină.

În plus, majoritatea guvernelor păstrează o diferență și în propriile niveluri de taxare. Aceasta a fost justificată mult timp drept sprijin pentru transportatori, fermieri și alte firme care folosesc motorină.

În 2015, organizația Transport & Environment, cu sediul la Bruxelles, calcula că europenii plăteau în medie cu 14 cenți mai multe taxe pe litrul de benzină decât pe cel de motorină. Un deceniu mai târziu, diferența persistă.

Un plan al Comisiei din 2021, care propunea taxarea carburanților în funcție de conținutul energetic, nu de volum, ar fi eliminat avantajul motorinei. Planul are nevoie de acordul tuturor celor 27 de state membre, însă un text de compromis nu a obținut unanimitatea în noiembrie 2025.

Cum se adună taxele pe motorină

Motorina este taxată în două etape.

Mai întâi vine acciza, o sumă fixă pe litru. Unele țări adaugă și alte taxe, de exemplu o taxă pe carbon.

Apoi se aplică TVA-ul, între 17% în Luxemburg și 27% în Ungaria, peste tot restul, inclusiv peste acciză. Practic, o taxă pe o taxă.

Iată cele 10 țări din UE cu cele mai mari taxe pe motorină. Clasamentul compară suma plătită ca taxe pe litru, nu procentul din prețul de la pompă.

10. Grecia: 0,855 euro pe litru

Grecia aplică o acciză de 0,41 euro pe litru, neschimbată din iulie 2017, plus TVA de 24%. Cu alte taxe de aproximativ 0,014 euro pe litru, taxele reprezintă 38,4% din prețul de 2,224 euro de la pompă.

Cum acciza la benzină este de 0,70 euro, motorina din Grecia este taxată cu 28,6 cenți mai puțin decât benzina, cea mai mare diferență din UE.

9. Austria: 0,897 euro pe litru

Austria combină o taxă pe uleiurile minerale de 0,378 euro pe litru cu o taxă pe carbon de aproximativ 0,145 euro, înainte de a aplica TVA de 20%.

Taxele reprezintă 40,1% din prețul de 2,238 euro de la pompă.

8. Lituania: 0,945 euro pe litru

Lituania aplică la motorină o acciză fixă de 0,50 euro pe litru, mai mare decât acciza fixă la benzină, plus o componentă de CO₂ de 0,0536 euro.

Apoi aplică TVA de 21%.

O reducere temporară a componentei fixe a accizei, la 0,45 euro pe litru, aprobată în aprilie ca reacție la conflictul din Orientul Mijlociu, a expirat pe 15 iunie.

În total, taxele reprezintă 41,9% din prețul de 2,258 euro de la pompă.

7. Franța: 1,005 euro pe litru

Franța percepe o acciză de 0,6075 euro pe litru la motorină, plus TVA de 20%.

Taxele reprezintă 42,2% din prețul de 2,383 euro de la pompă.

6. Țările de Jos: 1,006 euro pe litru

Țările de Jos au cea mai scumpă motorină din UE, 2,579 euro pe litru, dar se situează abia pe locul șase la taxe.

Acciza la motorină este de 0,55 euro pe litru, față de 0,84 euro la benzină.

Astfel, motorina din Țările de Jos este taxată cu 26,7 cenți mai puțin decât benzina.

5. Belgia: 1,014 euro pe litru

Belgia aplică exact aceeași acciză, 0,600 euro pe litru, la motorină și la benzină.

Cum prețul motorinei fără taxe este mai mare, TVA-ul de 21% îi ridică nota de plată la taxe cu 6,9 cenți peste cea a benzinei.

Taxele reprezintă 42,5% din prețul de 2,387 euro.

4. Germania: 1,024 euro pe litru

Germania aplică o taxă pe energie de 0,4704 euro pe litru, un preț al carbonului de 0,162 euro și TVA de 19%.

Taxele reprezintă 41,7% din prețul de 2,457 euro de la pompă.

Situația urmează să se schimbe. Pe 25 septembrie, Bundestagul a aprobat o reducere a taxei pe energie cu 14,04 cenți, între 1 octombrie și 31 decembrie. Cu tot cu TVA, reducerea înseamnă aproximativ 17 cenți pe litru.

3. Finlanda: 1,030 euro pe litru

Finlanda percepe o acciză de 0,511 euro pe litru și TVA de 25,5%, a doua cea mai mare cotă din UE.

Taxele reprezintă 40,3% din prețul de 2,555 euro de la pompă.

2. Italia: 1,034 euro pe litru

Șoferii italieni au plătit 2,281 euro pe litru, potrivit Buletinului petrolier săptămânal al Comisiei Europene din 21 septembrie. La acciza în vigoare atunci, de 0,5729 euro pe litru, plus TVA de 22%, taxele totalizau aproximativ 0,984 euro pe litru, adică 43,1% din prețul de la pompă.

Pe 26 septembrie însă, acciza a urcat la 0,6229 euro, după ce guvernul a redus reducerea fiscală temporară. Această cotă se aplică până pe 5 octombrie. Dacă luăm, cu titlu ilustrativ, același preț de 2,281 euro, acciza mai mare, împreună cu TVA-ul standard de 22%, ar duce taxele totale la aproximativ 1,034 euro pe litru, adică 45,3%.

1. Danemarca: 1,081 euro pe litru

Acciza daneză, de 4,261 coroane pe litru, înseamnă aproximativ 0,571 euro, iar TVA-ul de 25% mai adaugă 0,511 euro.

Taxele reprezintă 42,3% din prețul de 2,555 euro de la pompă.

Cu prețurile motorinei și benzinei la niveluri record în Europa, aceste accize și taxe se pot schimba rapid, pe măsură ce guvernele europene încearcă să-i protejeze pe șoferi de scumpiri. De la 1 octombrie, Germania va reduce taxele pe benzină și motorină cu aproximativ 17 cenți pe litru, cu tot cu TVA. În Cehia, reducerea taxei pe motorină ar urma să le aducă șoferilor o economie de circa 10 cenți pe litru. Și Spania a prelungit facilitățile fiscale pentru carburanți.

Unde se situează România

În România, taxele pe motorină se ridică la 0,79 euro pe litru, iar prețul fără taxe este de 1,3 euro. Asta înseamnă un preț la pompă de aproximativ 2,09 euro pe litru, din care taxele reprezintă circa 37,8%. România rămâne astfel sub media UE, atât la preț (2,226 euro), cât și la nivelul taxelor (0,861 euro pe litru), și sub toate cele zece țări din clasament. Diferența față de Danemarca, lidera clasamentului, este de aproape 29 de cenți la taxe pe fiecare litru.