Pe comparatorul ANRE, prețurile sunt cu până la 30% mai mari față de primăvară. Unii furnizori vând energia electrică și cu 2 lei/kWh

Pe comparatorul ANRE, prețurile sunt cu până la 30% mai mari față de primăvară.. Sursa foto: Getty Images

România se pregăteşte să intre în cea de-a treia lună de stare de alertă energetică. Potrivit unor surse, cum centrala de la Cernavodă este încă închisă, ministerul Energiei va cere prelungirea situaţiei de criză. Iar după această vară, nota de plată este tot mai mare pentru români. Pe comparatorul ANRE, preţurile sunt şi cu 30% mai mari faţă de cum erau în primăvară. România a avut cele mai mari scumpiri la energia electrică în ultimul an, la nivel european, aproape 60%.

După două luni de stare de alertă în energie, vine şi decontul pentru români. Cel mai mare furnizor de energie electrică din România a dat tonul scumpirilor, iar ceilalţi furnizori au urmat aceeaşi tendinţă.

În acest moment pe comparatorul ANRE, prețurile la energie electrică au crescut inclusiv față de începutul acestei luni.

Dacă la început de septembrie aveam un preț minim de un leu și 0,11 lei/kWh, această ofertă s-a transformat acum, pentru unii dintre clienți, în funcție de zone, în 1,29 lei/kWh. În acest moment, ofertele maxime ajung la 1,9 lei/kWh.

Chiar sunt furnizori care vând energia electrică și cu mai bine de 2 lei/kWh. Creșterea este și mai mare dacă ne raportăm la perioada de dinaintea crizei.

De exemplu, un furnizor avea în luna aprilie un preț de 1,05 lei/kWh, acum a ajuns la 1,29 lei. Un alt furnizor vindea energia electrică pentru consumatorii casnici la 1,24 lei/kWh. În acest moment a ajuns la peste un leu.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă: "Ieșirea din portofoliul unor clienți a energiei achiziționate la prețuri nici de la Nuclearelectrica și înlocuirea acestei energii cu energie achiziționate din import ca urmare a situației create de debitul scăzut al Dunării, a semnat alte costuri pe care furnizorii le-au avut în ultimele două luni, costuri care vor fi recuperate prin ofertele viitoare de la consumatorii casnici."

Probleme cu energia electrică din cauza secetei au fost în mai multe ţări europene. Iar facturile mai mari s-ar putea veddea si în inflaţie.

Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal: "Energia, mare handicap! Îl are Europa și noi exponențial. Este un eșec instituțional și de politici economice".

Reactoarele de la Cernavodă ar putea fi repornite abia la jumătatea lunii octombrie, aşa că Ministerul Energiei urmează să ceară prelungirea stării de alertă în energie cu încă 30 de zile.