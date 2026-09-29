Concedieri în masă la o cunoscută fabrică de bere din Germania. Se închide după 400 de ani de activitate: „Pare o oprire de urgenţă”

Fabrica de bere Wolters se închide, după patru secole de la înființare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Fabrica de bere Wolters din Germania urmează să fie închisă, după patru secole de funcţionare, devenind cel mai recent producător german de bere care opreşte activitatea din cauza scăderii cererii de bere, transmite DPA, potrivit Agerpres.

O purtătoare de cuvânt a cabinetului de avocatură Eckert, care se ocupă de procedura de insolvenţă a fabricii de bere, a declarat marţi că aproximativ 90 de angajaţi au fost informaţi cu privire la închiderea unităţii din Braunschweig

„Privit din exterior, pare mai degrabă o oprire de urgenţă”

Primarul oraşului Braunschweig, Thorsten Kornblum, a descris închiderea drept „extrem de dureroasă”.

Fabrica de bere Wolters, înfiinţată în 1627, a depus cerere de plasare în insolvenţă la începutul acestui an, invocând scăderea vânzărilor. Încercările de a găsi un investitor au eşuat.

Sindicatul NGG a criticat perioada scurtă de timp dintre demararea procedurii de insolvenţă şi decizia Wolters de a înceta activitatea. „Privit din exterior, acest proces pare mai puţin o restructurare ordonată şi mai degrabă o oprire de urgenţă”, a apreciat sindicatul.

Cabinetul de avocatură a menţionat că eforturile de a salva marca Wolters continuă prin discuţii cu părţile interesate.

E prima dată în Germania când vânzările de bere au scăzut sub opt miliarde de litri pe an

Directorul fabricii de bere Wolters, Nils Handke, şi-a exprimat regretul faţă de ceea ce a descris drept un pas „inevitabil”. „Odată cu închiderea unităţii de producţie din Braunschweig, se încheie o epocă”, a declarat Nils Handke.

În ultimii ani, numeroase fabrici de bere din Germania şi-au încetat activitatea din cauza scăderii cererii.

Piaţa berii din Germania s-a contractat anul trecut mai puternic decât în orice alt moment de după reunificarea din 1990, conform datelor publicate în luna februarie de Oficiul Federal de Statistică.

Potrivit Destatis, vânzările de bere în Germania au înregistrat anul trecut o scădere record, de 6% sau 497,1 milioane de litri în ritm anual. Berăriile germane au vândut aproximativ 7,8 miliarde de litri de bere alcoolică anul trecut, cea mai mică cifră de când au început să fie colectate date în 1993, a informat Oficiul Federal de Statistică. Este pentru prima dată în Germania când vânzările de bere au scăzut sub opt miliarde de litri pe an.