Un tânăr călugăr a intrat în izolare pentru 12 ani la un templu budist. Va trăi complet rupt de oameni și lumea exterioară până în 2038

2 minute de citit Publicat la 16:01 29 Sep 2026 Modificat la 16:01 29 Sep 2026

Călugărul budist Taguchi Sogaku a intrat în Jōdoin, pe 11 septembrie 2026, și va sta izolat la templu timp de 12 ani. Sursa foto: enryakuji via Instagram

La 31 de ani, un călugăr budist din Japonia a început una dintre cele mai stricte perioade de retragere religioasă din țară. Timp de 12 ani, el va trăi izolat într-un templu de pe Muntele Hiei, fără contact cu lumea exterioară, potrivit The Telegraph.

Taguchi Sogaku a intrat pe 11 septembrie în Jōdoin, locul unde se află mausoleul lui Saichō, fondatorul școlii budiste Tendai. Acolo va ocupa poziția de jishin, călugărul însărcinat să îl „slujească” pe fondatorul tradiției, prin îndeplinirea unor ritualuri zilnice și îngrijirea mausoleului.

Retragerea este cunoscută drept „Jūninen Rōzan-gyō”, o practică de 12 ani care presupune rămânerea în incinta Jōdoin și respectarea unui program riguros de activități religioase.

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Potrivit relatărilor japoneze, Taguchi nu va avea o viață monahală obișnuită. El va fi separat de societate și va urma în fiecare zi un program stabilit cu strictețe. Printre responsabilitățile sale se numără pregătirea și oferirea hranei pentru Saichō, precum și curățarea și întreținerea mausoleului.

Un ritual care se încheie abia în 2038

Pentru Taguchi, retragerea începută în septembrie 2026 ar urma să se încheie în septembrie 2038.

În această perioadă, contactul cu lumea exterioară este extrem de limitat. Practica este considerată una dintre formele dificile de ascetism păstrate la Enryaku-ji, templul care reprezintă centrul tradiției Tendai din Japonia.

Călugărul trebuie să respecte un program zilnic strict și să suporte inclusiv condițiile dificile de pe Muntele Hiei în timpul iernii. Publicația notează că, în trecut, unii dintre călugării care au întreprins astfel de practici au murit din cauza condițiilor dure.

Taguchi este unul dintre puținii călugări care au primit această responsabilitate în perioada postbelică. Chugai Nippo, publicație specializată în domeniul religios, îl descrie drept al optulea astfel de călugăr din perioada de după război.

Viața în spatele porților templului

După ceremonia religioasă de pe 11 septembrie, Taguchi a intrat în aceeași zi în Jōdoin. Potrivit comunicării publicate de Enryaku-ji, el va petrece următorii 12 ani în serviciul lui Saichō, în cadrul tradiției cunoscute drept „12 ani de retragere în munte”.

Practica are rădăcini în concepția religioasă asociată lui Saichō. Ideea unei perioade îndelungate de studiu și practică în interiorul Muntelui Hiei a devenit una dintre tradițiile ascetice asociate complexului monastic.

Pentru un om de 31 de ani, începerea unei asemenea perioade înseamnă că următoarea etapă importantă a vieții sale se va desfășura aproape complet departe de societatea modernă.

Când va ieși din retragere, în 2038, Taguchi va avea 43 de ani.

Cine este Saichō

Saichō, cunoscut postum drept Dengyō Daishi, a fondat tradiția Tendai în Japonia după ce a studiat budismul în China. Muntele Hiei a devenit centrul acestei tradiții, iar Enryaku-ji este astăzi unul dintre cele mai importante complexe budiste din Japonia.

Templul se află în apropiere de Kyoto și Ōtsu și este inclus în patrimoniul mondial UNESCO ca parte a ansamblului „Monumente istorice ale vechiului Kyoto”.

Practica de 12 ani la care a intrat Taguchi este diferită de celebra „maratonul spiritual” al călugărilor de pe Muntele Hiei, cunoscut sub numele de kaihōgyō.

În cazul său, accentul este pus pe retragerea îndelungată la Jōdoin și pe serviciul continuu adus mausoleului lui Saichō.