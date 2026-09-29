Scandal la audierea Oanei Gheorghiu în comisiile de Sănătate. Ce a întrebat-o Alexandru Rogobete

Oana Gheorghiu a refuzat inițial să ofere cifrele exacte, explicând că le cunoaște doar estimativ. FOTO: Captură video

Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Siegfried Mureșan au fost marcate marți de mai multe momente tensionate. Oana Gheorghiu, propusă pentru Ministerul Sănătății, a avut un schimb de replici cu fostul ministru Alexandru Rogobete.

La audierea Oanei Gheorghiu, Alexandru Rogobete i-a cerut acesteia să precizeze câte centre din România tratează pacienți cu AVC și câte sunt pregătite pentru efectuarea trombectomiilor și a trombolizei intravenoase.

"Ca să puteți spune că vă doriți să creșteți capacitatea și să o extindeți, trebuie să știți de la ce plecăm", i-a spus Rogobete.

Oana Gheorghiu a cititi de pe telefon

Oana Gheorghiu a refuzat inițial să ofere cifrele exacte, explicând că le cunoaște doar estimativ și că nu dorește să le citească din memorie.

"Nu am să vă dau aceste cifre. Le știu estimativ, dar nu am să citez din memorie cifre, pentru că nu cred că un ministru trebuie să facă un concurs acum pentru câtă memorie are sau nu are", a răspuns ea.

Rogobete a insistat: "Răspunsul pentru întrebare nu are o poveste emoțională".

În discuție a intervenit Emanuel Ungureanu, care i-a cerut fostului ministru să îi permită candidatei să răspundă.

"Fiți decent și ascultați. Am spus: o întrebare, un răspuns", a spus Ungureanu.

"Dumneavoastră nu sunteți avocatul nimănui aici. Am pus o întrebare și vreau răspunsul”, a replicat Rogobete.

Schimbul de replici a continuat, Ungureanu cerând ca regulile să fie aceleași ca la audierea lui Rogobete, iar acesta din urmă reiterând că parlamentarul nu este "avocatul" candidatei.

În cele din urmă, Oana Gheorghiu a revenit asupra răspunsului și a spus că poate prezenta cifrele, dar că preferă să le citească pentru a evita să le ofere greșit din memorie.

"Nu am să vă dau cifre, domnule Rogobete. Le am, dar dacă vreți vi le citesc, pentru că așa este normal. Nu ținem minte milioane de cifre. Voiam doar să vă zic viziunea, dar dacă doriți cifre vi le spun", a spus Gheorghiu, după care a început să enumere datele privind centrele care efectuează procedurile pentru pacienții cu AVC.

După audiere, Alexandru Rogobete a criticat prestația Oanei Gheorghiu, spunând că, în locul unui program concret pentru Ministerul Sănătății, a primit "povești". Fostul ministru a susținut că la audierea unui candidat pentru această funcție trebuie analizate măsuri administrative concrete, cu termene, finanțare, mecanisme de implementare și rezultate estimate, nu activitatea anterioară a acestuia într-un ONG.

Criticile lansate de Alexandru Rogobete după audiere

"Doamna Oana Gheorghiu, ministrul desemnat pentru Sănătate, ne-a povestit – la propriu și cu multă emoție – despre activitatea sa din ONG. Foarte frumos. Respect munca făcută acolo și proiectele pe care le-a construit. Dar administrația publică centrală este cu totul altceva.

La audierea unui ministru nu analizăm povestea de viață a candidatului și nici activitatea unui ONG. Analizăm Programul de Guvernare și vrem să știm concret: ce măsuri administrative propune, în ce termene, cu ce finanțare, prin ce mecanisme și cu ce rezultate estimate.

Astăzi nu am primit aceste răspunsuri. La întrebările noastre, în locul unor argumente tehnice și administrative clare, am auzit din nou povești, intenții și formulări generale. Să fie bine, ca să nu fie rău".

Rogobete a criticat și programul de guvernare pe Sănătate, despre care a spus că include "multe intenții, puține mecanisme concrete", și a subliniat că Oana Gheorghiu a primit aviz negativ în Comisia pentru Sănătate. Totodată, el l-a criticat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru afirmația că în România nu s-a construit niciun spital nou, susținând că acesta ar trebui să meargă în mai multe orașe din țară pentru a vedea spitalele construite sau aflate în construcție.

"Programul de Guvernare pe Sănătate este construit exact la fel: multe intenții, puține mecanisme concrete și destui cai verzi pe pereți. Comisiile de specialitate ale Parlamentului nu sunt locul în care prezentăm povești emoționale. Aici analizăm capacitatea unui viitor ministru de a conduce un sistem cu sute de spitale, zeci de mii de angajați și milioane de pacienți.

Între timp, premierul desemnat Siegfried Mureșan ne spune că în România nu s-a construit niciun spital nou.

Probabil că așa se vede din Germania sau de la Bruxelles, unde a stat ani de zile și unde, prin unele dintre voturile sale, a acționat împotriva intereselor României.

Îi recomand să se urce în mașină și să meargă la Târgu Mureș, Bistrița, Timișoara, Constanța, Sibiu, Pitești, Alba Iulia, Craiova, Cluj-Napoca, Oradea sau București. Să vadă cu ochii lui ce s-a construit și ce se construiește în România.

România reală se vede mai bine din teren decât de la Bruxelles. Doamna Oana Gheorghiu a primit astăzi AVIZ NEGATIV în Comisia pentru Sănătate. De ce? Pentru că audierea pentru funcția de ministru trebuia să fie despre cum va conduce Sănătatea din România, nu despre povești de adormit copiii. Doamna Gheorghiu, administrația centrală nu se conduce cu narațiuni emoționale! Se conduce cu decizii, termene, bugete, responsabilitate și soluții concrete".