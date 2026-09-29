Curtea de Apel a respins cererea Asociației Italienilor de a suspenda desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier

Premierul desemnat al României, Siegfried Mureșan. Foto: Agerpres

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a respins, marţi, ca inadmisibilă, cererea depusă de Asociaţia Italienilor din România (RO.AS.IT) privind suspendarea decretului prin care preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureşan drept candidat la funcţia de premier.

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta Regia Autonomă 'Monitorul Oficial'. Respinge cererea de chemare în judecată cu obiect suspendare executare act administrativ - Decret 770/2026 formulată de reclamanta Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT împotriva pârâtei Regia Autonomă 'Monitorul Oficială' pentru lipsa calităţii procesuale pasive. Admite excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâta Administraţia Prezidenţială. Respinge cererea de suspendare executare act administrativ - Decret 770/2026 formulată de reclamanta Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT în contradictoriu cu pârâta Administraţia Prezidenţială ca inadmisibilă. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare”, se arată în decizia CAB.

Procesul a fost deschis pe 22 septembrie de Asociaţia Italienilor din România (RO.AS.IT), condusă de deputatul neafiliat Ioana Grosaru, care a dat în judecată Administraţia Prezidenţială şi Regia Autonomă Monitorul Oficial.

Dezbaterile din sala de judecată au avut loc luni, pronunţarea deciziei fiind amânată cu o zi de judecătoarea Olimpiea Creţeanu, magistrat care anterior a suspendat mai multe hotărâri ale Guvernului Bolojan.

Asociaţia Italienilor din România a fost reprezentată la proces de fostul parlamentar Andi Grosaru, fiul deputatei Ioana Grosaru.

Referitor la acest proces, fostul judecător Cristi Dănileţ susţine, într-o postare pe Facebook, că decretele prezidenţiale „nu pot fi contestate când sunt acte de putere”.

„După prostia cu atacarea în justiţie a numirii unor judecători constituţionali, acum văd că e contestată desemnarea premierului. Sper că nu tot un avocat e şi aici cu ideea asta năstruşnică, dar moartă din start. Reamintesc ca studenţii la Drept învaţă încă din anul 1 că decretele prezidenţiale nu pot fi contestate când sunt acte de putere. Aşadar, când o autoritate constituţională întocmeşte actul de putere constituţională, justiţia ordinară nu are nicio treabă”, a explicat Danileţ.

Pe 26 septembrie, 11 organizaţii ale comunităţii italiene din România au anunţat că au luat act, „cu surprindere şi profundă îngrijorare”, de poziţia exprimată de RO.AS.IT faţă de desemnarea lui Siegfried Mureşan.

„Organizaţiile semnatare iau act, cu surprindere şi profundă îngrijorare, de poziţia exprimată public de RO.AS.IT. cu privire la desemnarea domnului Siegfried-Vasile Mureşan drept candidat la funcţia de prim-ministru al României. Considerăm necesar să precizăm, fără nicio ambiguitate, ca poziţia exprimată de o singură organizaţie nu poate fi prezentată şi nici percepută drept poziţia întregii comunităţi italiene din România. RO.AS.IT. este exclusiv o organizaţie care, din păcate, reprezintă în Parlament, potrivit legislaţiei în vigoare, puţinii cetăţeni români de origine italiană. RO.AS.IT. nu reprezintă în niciun fel ampla şi diversificata realitate socială şi economică italiană din România.

Considerăm gravă orice iniţiativă care poate crea, în spaţiul public ori în mediile politice şi instituţionale, impresia că întreaga comunitate italiană din România este asociată cu o anumită poziţie politică. Nu considerăm acceptabil ca numele comunităţii italiene ori relaţiile istorice dintre Italia şi România să fie folosite pentru transmiterea unor mesaje politice, care nu au fost asumate sau împărtăşite de comunitatea italiană în ansamblul său”, au transmis cele 11 organizaţii.