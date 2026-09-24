"România mă persecută de 30 de ani". "Prințul Paul al României" a cerut justiţiei franceze să oprească extrădarea sa

"Prințul Paul al României" a cerut justiţiei franceze să oprească extrădarea sa. Foto: Agerpres

Prinţul Paul al României a încercat din nou, miercuri, să se opună în faţa justiţiei franceze predării sale către Bucureşti pentru a executa o pedeapsă cu închisoarea într-un dosar de trafic de influenţă, invocând starea sa de sănătate şi denunţând un dosar "politic". Decizia va fi pronunţată pe 4 noiembrie, notează Agerpres.

"România mă persecută de 30 de ani", a declarat bărbatul de 78 de ani în faţa Curţii de Apel din Paris care examina o ultimă cerere de suspendare a executării din motive umanitare.

La capătul unui maraton judiciar, Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă franceză, a validat predarea lui Paul al României care suferă de patologii neurologice şi cardiace grave.

El a fost ulterior încarcerat, înainte ca avocaţii săi - Miriame Laichi, Patrick Ramael şi Elie Salhab - să obţină în vară eliberarea sa, iar apoi să depună o cerere de suspendare a executării din cauza stării sale de sănătate.

"Doar puterea poate opri puterea. Dacă voi, ca putere judiciară independentă, nu o faceţi, Paul al României va părăsi Franţa pe targă, dar vă asigur că se va întoarce repede, într-un sicriu", a pledat avocatul Patrick Ramael.

Avocaţii au acuzat un dosar "politic"

Avocatul subliniază caracterul, în opinia sa, "pur politic" al dosarului. Şi denunţă o serie de "grave disfuncţionalităţi" ale justiţiei franceze: el suspectează, în special, o "încălcare a secretului deliberării" Curţii de Casaţie, de care presa şi guvernul român ar fi avut cunoştinţă înaintea apărării.

Procuroarea generală, în schimb, a susţinut că "nu se pune problema revenirii" asupra predării lui Paul al României către Bucureşti. "Toate elementele medicale au fost luate în considerare" şi "patologiile pot continua să fie tratate" în România, a adăugat ea.

Pe numele său real Paul Philip al României, bărbatul, care are naţionalitate britanică, este descendentul lui Carol al II-lea, unul dintre ultimii regi ai României.

"Prințul Paul al României", condamnat la 3 ani şi 4 luni de închisoare

El este acuzat că a colaborat cu o bandă de escroci începând din 2006 pentru a recupera proprietăţi pe care le revendica ca moştenitor al familiei regale.

În decembrie 2020, prinţul fusese condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de trei ani şi patru luni pentru trafic de influenţă şi complicitate de către Înalta Curte de Casaţie din România. În acest caz fuseseră condamnate 18 persoane, iar prejudiciul pentru statul român a fost estimat la cel puţin 145 milioane de euro, cifră contestată de apărare.

O primă cerere de predare către România a fost respinsă de justiţia franceză şi malteză (Paul al României fusese arestat în Malta), Curtea de Apel din Paris considerând, în special, că mandatul avea un "caracter disproporţionat". A urmat o serie de răsturnări de situaţie până la unda verde din partea Curţii de Casaţie.

Decizia va fi pronunţată pe 4 noiembrie.