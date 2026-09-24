Interzis la maşini puternice în primii ani 2 ani de permis. Şoferii amatori ar putea fi limitaţi la maşini cu cel mult 102 cai putere

Şoferii amatori ar putea fi limitaţi la maşini cu cel mult 102 cai putere / Foto: Getty Images

Fără maşini puternice în primii doi ani de permis. Este vorba despre un proiect de lege care le-ar interzice şoferilor începători care au peste 102 cai putere pe tonă. Fiecare maşină va fi încadrată între raportul dintre puterea motorului şi masă.

Este un proiect de lege care va fi votat în perioada următoare în Camera Deputaţilor.

Acesta stabileşte o limită de 75 kw/tonă sau 102 cai putere/tonă. Maşinile vizate sunt, deci, cele care depăşesc această limită şi ar putea să nu mai fie conduse de şoferii amatori, cei care au mai puţin de doi ani de permis.

Începătorii ar putea primi interzis, aşadar, la bolizi puternici. În acest proiect, Camera Deputaţilor este for decizional. În cazul în care proiectul va fi adoptat, urmează să fie promulgat de preşedintele Nicuşor Dan, după care publicat în Monitorul Oficial, înainte de a intra în vigoare.

Ce maşini cumpără românii şi europenii

Într-un top al celor mai vândute maşini din prima jumătate a anului 2026, Dacia Sandero reușește să-și păstreze poziția de lider general, în ciuda unei scăderi. Grație rezultatelor excelente din luna iunie, Tesla Model Y se află pe locul al doilea, la o diferență de mai puțin de 2.500 de unități.

Noul model Dacia Sandero hybrid, de 155 de cai-putere, poate fi cumpărat şi în România, începând cu preţul de 19.700 euro (TVA inclus) pentru versiunea expression și de la 20.700 euro (TVA inclus) pentru versiunea journey. Dar nu poate fi condus de şoferii începători, în primii 2 ani, pentru că depăşeşte 102 cai putere.

De menționat că Model Y ocupase locul 20 în prima jumătate a anului 2025 și locul 15 la nivelul întregului an 2025.

Renault Clio (-11,9%) înregistrează, de asemenea, o scădere semnificativă și coboară pe locul 3. Între timp, VW Golf (-0,7%) depășește modelul T-Roc (-3%) și urcă pe locul 4.

Peugeot 208 (-9,2%) întâmpină dificultăți și pierde trei poziții, ajungând pe locul 6. Toyota Yaris Cross (+1,1%) este singurul alt model din Top 10 care înregistrează o creștere, situându-se pe locul 7.

VW Tiguan (-3,1%), Peugeot 2008 (-7,9%) și Opel Corsa (-5,1%) au rezultate dezamăgitoare în continuarea clasamentului.

Mai jos în ierarhie, Skoda Elroq (+68,5%) urcă 43 de poziții până pe locul 29, Tesla Model 3 (+42%) avansează 18 locuri până pe 31, Citroen C3 Aircross (+299,2%) urcă 110 poziții până pe 35, iar Mercedes CLA (+119,8%) câștigă 60 de locuri, ajungând pe 37.

Cel mai bine vândut model lansat recent este Jaecoo J5 (locul 118), devansând modele precum Toyota C-HR+ (143), BYD Seal 06 (148), Kia EV4 (150) și Leapmotor B10 (155).