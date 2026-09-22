China cere UE să nu restricționeze accesul mașinilor chinezești, după ce Germania a propus măsuri mai dure

Chinezii vor să producă în Europa, fie în fabrici cumpărate de la rivalii de pe continent, fie în facilități de producție noi. Foto: Getty Images

Ministrul chinez al Comerţului, Wang Wentao, a cerut marți Uniunii Europene (UE) să-şi păstreze pieţele deschise pentru producătorii auto din China şi să evite protecţionismul, în vederea asigurării unui mediu "echitabil, deschis şi nediscriminatoriu", transmite Bloomberg.

„China nu este sursa problemelor economice şi comerciale ale UE, ci un partener în rezolvarea lor. Nu vrem să vedem că UE se îndreaptă spre protecţionism, restricţii sau închiderea pieţelor sale, ceea ce ar face ca pieţele din jurul lumii să se izoleze unele de altele", a indicat într-un comunicat Wang după întâlnirea cu Hildegard Müller, preşedintele Asociaţiei Constructorilor Germani de Automobile (VDA).

Declaraţia lui Wang vine în contextul în care Germania pregăteşte măsuri de securitate economică pentru a-şi proteja industriile strategice de China, putând potenţial introduce noi taxe vamale la vehiculele electrice hibride şi controale mai puternice ale exporturilor. Guvernul cancelarului Friedrich Merz speră să aprobe măsurile în 14 octombrie, înainte de a căuta un sprijin mai larg în UE.

Beijingul se angajează să găsească soluţii problemelor comerciale care implică sectorul auto, prin intermediul mecanismului de consultare în domeniul comerţului şi al investiţiilor China-UE, a declarat Wang în timpul întâlnirii cu Müller.

Într-un apel video separat cu Ola Källenius, directorul general al Mercedes-Benz Group AG, Wang a spus că industria auto este o zonă cheie a cooperării China-UE şi a cerut ambelor părţi să păstreze pieţele deschise. El a salutat majorarea investiţiilor în statul asiatic ale Mercedes-Benz şi altor producători auto europeni.

Källenius este de asemenea preşedintele Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), care îi reprezintă pe cei 16 mari producători auto din Europa.

Liderii UE intenţionează să se întâlnească în octombrie pentru a discuta deficitul comercial pe relaţia cu China şi posibile noi instrumente pentru a contracara practicile comerciale ale Beijingului.

Săptămâna trecută, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că blocul comunitar va folosi toate instrumentele disponibile pentru a reduce ceea ce a numit deficitul comercial „nesustenabil" pe relaţia cu China.

Într-un discurs adresat Parlamentului European, Ursula von der Leyen a afirmat că deficitul comercial de bunuri al UE cu China, care s-a ridicat la 360,6 miliarde de euro anul trecut şi s-a mărit cu 9% în primele şase luni ale acestui an, a atins un punct critic şi că Europa se confruntă deja cu un al doilea „şoc chinezesc" prin dezindustrializare.

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, care conduce discuţiile cu China pentru a aborda decalajul comercial, a declarat că doreşte rezultate tangibile până în octombrie şi se aşteaptă să viziteze China la începutul lunii viitoare.

UE susţine că în spatele creşterii exporturilor chineze, inclusiv substanţe chimice, baterii şi autovehicule, stau supracapacităţile de producţie. Însă Beijingul respinge aceste critici, spunând că îngrijorările legate de dezechilibrele economice şi excesul de capacităţi de producţie sunt măsuri protecţioniste şi vizează constrângerea Chinei.