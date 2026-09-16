RAR le-a explicat şoferilor cum îşi recuperează talonul reţinut de Poliţie pentru defecțiuni tehnice ale maşinii sau pentru ITP expirat

Cum recuperezi talonul reţinut de Poliţie. Sursa foto: agerpres

Inginerii de la Registrul Auto Român le-au explicat şoferilor cum trebuie să procedeze în cazul în care Poliţia Rutieră reţine talonul maşinii, după un control în trafic. Indiferent dacă certificatul de înmatriculare a fost reţinut pentru defecțiuni tehnice ale maşinii sau pentru ITP expirat, este necesară o vizită la o reprezentanţă teritorială RAR.

Aşadar, verificările în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se fac exclusiv la Reprezentanțele teritoriale RAR.

"Dacă certificatul de înmatriculare a fost reținut pentru defecțiuni tehnice, după remedierea problemelor tehnice semnalate, vehiculul trebuie prezentat la una dintre reprezentanțele teritoriale ale Registrului Auto Român pentru verificarea subansamblelor / sistemelor la care au fost constatate defecțiuni.

După ce se constată remedierea defecţiunilor, reprezentantul RAR va menţiona acest lucru pe originalul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dovada înlocuitoare cu înscrisul respectiv permite redobândirea certificatului de înmatriculare.

Dacă motivul reţinerii certificatului de înmatriculare l-a constituit expirarea termenului de valabilitate al inspecţiei tehnice periodice anterioare, verificarea tehnică pentru redobândirea certificatului se efectuează exclusiv de către RAR.

Pentru prezentarea vehiculului la RAR, trebuie să țineți seama că, în conformitate cu ultimele modificări ale Codului Rutier, pentru vehiculele înmatriculate în România, în momentul în care valabilitatea ITP expiră, în mod automat se suspendă înmatricularea vehiculului respectiv, iar vehiculul nu mai are drept de circulație pe drumurile publice", a explicat RAR.

RAR, despre Certificatul de Autenticitate

"Trebuie să obțin Certificatul de Autenticitate în cazul în care doresc să achiziționez un autovehicul înmatriculat în România?". Registrul Auto Român a primit atât de des această întrebare de la şoferi, încât a postat un răspuns universal valabil pe site-ul instituţiei.

Până în urmă cu aproximativ 10 ani, şoferii care îşi cumpărau o maşină second-hand înmatriculată deja în România aveau obligaţia de a merge la RAR pentru a obţine Certificatul de Autenticitate. Între timp, legea s-a schimbat, iar obligativitatea a dispărut în această situaţie.

Deci, la achiziţia unei maşini la "mâna a doua" înmatriculată deja în România, nu mai trebuie "scos" Certificatul de Autenticitate de la RAR în mod obligatoriu.

Cu toate că obținerea unui certificat de autenticitate nu mai este obligatorie la schimbarea deținătorului unui vehicul înmatriculat în România, pentru a evita anumite neplăceri, vă recomandăm ca înainte de achiziționarea unui astfel de vehicul, să vă adresați unei reprezentanțe teritoriale RAR (în baza unei programări prealabile) pentru efectuarea acestei activități" - este răspunsul RAR.