Cea mai îngustă mașină din lume are doar 50 de centimetri lățime. Este mai "subţire" chiar decât o motocicletă

<1 minut de citit Publicat la 08:00 12 Sep 2026 Modificat la 08:00 12 Sep 2026

Andrea Marazzi a reușit să transforme un vechi Fiat Panda destinat casării într-o mașină complet funcțională. Foto: Guinness World Records / FB

Cea mai îngustă mașină din lume are doar 50,20 centimetri lățime și poate fi condusă. Vehiculul a fost construit în Italia de Andrea Marazzi, care a reușit să transforme un vechi Fiat Panda destinat casării într-o mașină complet funcțională, potrivit UPI.

Recordul a fost stabilit pe 21 iunie 2025, în Bagnolo Cremasco, Italia, iar mașina are o lățime de numai 50,20 centimetri.

Ideea proiectului a pornit de la un Fiat Panda vechi, care urma să fie dezmembrat. Italianul și-a propus să îi dea o „a doua viață” și a transformat mașina într-un vehicul cum nu mai există altul.

Marazzi și-a asumat provocarea de a construi o mașină extrem de îngustă, dar care să rămână complet funcțională și să poată fi condusă. După numeroase modificări, proiectul a fost finalizat și a intrat în istoria Guinness World Records.

Recordul figurează în ediția Guinness World Records 2027, publicată recent. Noua ediție include zeci de recorduri stabilite sau doborâte în ultimul an, de la cascadorii și performanțe de memorie până la colecții impresionante.