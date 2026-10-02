O biserică a fost incendiată intenționat în Neamț. Același lăcaș de cult a mai luat foc anul acesta, iar un om a murit

1 minut de citit Publicat la 11:14 02 Oct 2026 Modificat la 11:14 02 Oct 2026

Al doilea incendiu în mai puțin de trei luni la Mănăstirea Bisericani din județul Neamț. Sursă foto: captură video via Facebook / Știri din Neamț

Un incendiu a izbucnit în noaptea de joi spre vineri la Mănăstirea Bisericani, situată în apropiere de Piatra Neamț, anunță Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de la Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență "Alexandru cel Bun". Focul a mistuit mai multe dependințe ale lăcașului de cult.

"Incendiul a fost provocat intenționat. Încă se lucrează pentru lichidarea acestuia", a declarat Irina Popa, purtător de cuvânt al ISU Neamț.

Bilanțul provizoriu arată că în incendiu au ars un adăpost pentru animale, o magazie pentru lemne, un garaj în care se aflau patru autoturisme și alte dependințe.

Una dintre mașini a fost distrusă, iar alte trei au fost evacuate. Un bărbat care a încercat să stingă incendiul a suferit arsuri la nivelul feței, fiind transportat la spital.

Imagini postate într-un clip pe pagina de Facebook aublicației Mesagerul din Neamț arată, într-adevăr, ziduri carbonizate și o mașină din care a rămas doar scheletul metalic.

Mănăstirea Bisericani, afectată în iulie de un alt incendiu

La sfârșitul lunii iulie, un alt incendiu a distrus mai multe anexe gospodărești și chilii ale Mănăstirii Bisericani.

La momentul respectiv, un bărbat a murit și altul a fost rănit. Cercetările au stabilit că victimele efectuau lucrări la mănăstire, iar unul dintre ei a adormit cu țigara aprinsă, fapt care a generat incendiul.