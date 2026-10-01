AUR îi răspunde lui Nicușor Dan. Peiu: "Constituția nu îi dă voie să selecteze partidele care să compună majoritatea parlamentară"

Petrișor Peiu a declarat că Nicușor Dan "nu are voie", prin Constituție să selecteze partidele care să compună majoritatea parlamentară. FOTO: INQUAM PHOTOS George Călin

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că Nicușor Dan nu poate să selecteze partidele care să compună majoritatea parlamentară, deoarece "Constituția nu îi dă voie". Replica vine după ce Președintele a respins intrarea AUR la guvernare.

"Așteptăm să revină Nicușor Dan cu picioarele pe pământ, să înțeleagă că Constituția nu îi dă voie să selecteze partidele care să compună majoritatea parlamentară și rolul pe care îl are, să înceteze să mai facă diferențieri între cetățenii României care votează un partid sau altul.

Să fie mai atent la ce se întâmplă în viața reală. Poate i-ar face bine un contact mai prelungit cu realitatea", a spus Peiu.

În acest context, el i-a transmis un mesaj liderului PSD Sorin Grindeanu: "PSD să decidă dacă participă la această siluire a regulilor democratice cu Nicușor Dan sau dacă are autonomie decizională."

Președintele României, Nicușor Dan, a spus, miercuri seară, că „linia roșie” pentru ca PSD să intre în noul Guvern este ca AUR să nu ajungă la guvernare. El a subliniat, într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Cehia, că prezența partidului „ar afecta relațiile cu partenerii noștri”.

„Nu e din lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru că am un mandat, iar mandatul spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru stabilizarea României. După cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții, adică o prezență a AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de UE și ăsta e mandatul pe care l-am primit”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a anunțat deja, după ce Guvernul Mureșan a fost respins, că va organiza noi consultări la Cotroceni luni, urmând ca în aceeași zi, după-amiază, să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier al României.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a declarat că după declarația Președintelui, ar fi "ridicol" ca partidul să meargă cu o propunere de premier. "AUR a pus pe masă două opțiuni: ori facem parte din guvern, ori mergem la anticipate. Președintele ne-a spus «fără AUR la guvernare». Ni se pare ridicol să propunem ceva, când ni s-a spus clar asta. Să vedem dacă ne cheamă la consultări.", a declarat Ştefăniţă Avrămescu.