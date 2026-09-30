Cum a încălcat o rețea din România sancțiunile UE și a trimis utilaje pentru echipamente militare în Belarus. Anchetă DIICOT

Percheziții la membrii unei grupări care ar fi vândut utilaje industriale care puteau fi folosite pentru fabricarea echipamentelor militare. FOTO: Poliția Română

Polițiștii și procurorii fac 12 percheziții, miercuri, în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov, la membrii unei grupări care ar fi vândut utilaje industriale care puteau fi folosite pentru fabricarea echipamentelor militare. Printre beneficiari s-ar număra şi o societate din Belarus, faţă de care sunt aplicate restricţii stricte la nivel european.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Poliției Române, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, fac perchezițiile într-un dosar privind încălcarea și eludarea sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană, precum și comercializarea, transferarea și exportul unor produse cu dublă utilizare.

Potrivit Poliției Române, anchetatorii au stabilit că, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice legate de fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, care pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară.

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În centrul anchetei se află un utilaj industrial de tip VL40, un strung vertical, cu o valoare de aproximativ 1,75 milioane de euro. Anchetatorii au date potrivit cărora ar fi fost făcute demersuri pentru transferarea utilajului către destinatari intermediari din state terțe, deși beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus aflată sub incidența măsurilor restrictive ale Uniunii Europene.

Anchetatorii susțin că, prin integrarea unor componente hardware și software și prin modificarea unor parametri tehnici, utilajele ar fi dobândit caracteristici care permiteau utilizarea lor în scopuri militare.

De asemenea, în cadrul anchetei au fost identificate indicii privind folosirea unor circuite comerciale prin intermediul unor societăți din state terțe, pentru disimularea beneficiarului final și evitarea aplicării regimului de control al exporturilor.

Potrivit Poliției, au existat și demersuri pentru obținerea unor autorizații de export, însă operațiunile ar fi continuat chiar și după respingerea solicitărilor de către autoritățile competente.

Prin ordonanța din 29 septembrie 2026, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de opt suspecți, care vor fi audiați la DIICOT.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării de Jandarmi Mobile Bacău și Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.