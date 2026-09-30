O dronă s-a prăbuşit în Republica Moldova. Momentul exploziei a fost surprins de o cameră de supraveghere

O dronă s-a prăbuşit miercuri dimineaţa în Republica Moldova, după ce Rusia a atacat masiv Ucraina. Sursa foto: captură video Facebook/Poliția Republicii Moldova

O dronă a pătruns miercuri în spațiul aerian al Republicii Moldova şi s-a prăbușit în raionul Anenii Noi. Momentul exploziei a fost surprins de o cameră de supraveghere, instalată la o locuinţă. După acest incident, Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că un aparat de zbor fără pilot a fost detectat de sistemul național integrat de supraveghere a spațiului aerian şi că acest incident vine în contextul atacurilor masive ale Federaţiei Ruse asupra Ucrainei. Potrivit autorităţilor de la Kiev, armata lui Putin a lansat rachete şi aproape 200 de drone în cursul nopţii trecute, iar bombardamentele au continuat şi în această dimineaţă.

În zorii acestei zile, o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldov și s-a prăbușit în apropierea satului Hîrbovăț, din raionul Anenii Noi, unde a explodat.Momentul deflagraţiei a fost surprins pe imaginile unei camere de supraveghere, instalate la o casă din apropierea locului în care s-a produs incidentul.

"În contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, sistemul național integrat de monitorizare informează despre survolarea spațiului aerian național, astăzi, 30 septembrie, în jurul orei 05:43, de către o dronă, care a căzut în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat. (...). Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii", a transmis Ministerul Apărării al Republicii Moldova într-un comunicat publicat pe Facebook.

Aşa cum se poate observa în video-ul făcut public de Poliția Republicii Moldova, explozia urmată după ce aparatul de zbor fără pilot s-a prăbuşit a avut loc la ora 05:56. Acest lucru înseamnă că drona a zburat pe teritoriul ţării aproape 15 minute.

Echipe ale Poliției și Armatei Naționale s-au deplasat la fața locului pentru a cerceta zona și a stabili toate circumstanțele incidentului.

Ministerul Apărării al Republicii Moldova avertizează cetățenii că, în cazul identificării unei drone căzute, aceasta nu trebuie atinsă sau mișcată, zona trebuie părăsită imediat, însă, este foarte important să se reţină locaţia.

De asemenea, autoritățile avertizează cetățenii să nu folosească telefonul mobil în apropierea dronei căzute, întrucât aceasta ar putea conține exploziv sensibil la unde radio. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să sune la 112 după ce s-au îndepărtat minimum 500 de metri.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis în această dimineaţă că Rusia.

"În noaptea de 30 septembrie (începând cu ora 18:00, pe 29 septembrie), inamicul a atacat cu rachete antinavă Zircon/Oniks din regiunea Kursk, Federația Rusă, cu rachete balistice Iskander-M/S-400 din regiunile Voronej și Briansk, Federația Rusă, precum și cu 188 de drone de atac de tip Shahed (dintre care 86 – cu propulsie reactivă), Gerbera și drone de tip Parodia.

În Ucraina s-a înregistrat atacul aerian al inamicului asupra a 18 locații. Atacul continuă, mai multe UAV-uri inamice sunt în spațiul aerian. Respectați regulile de siguranță", a precizat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei în comunicatul postat pe Facebook.