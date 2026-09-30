Țara cu cea mai mare populație depășește China și va avea cea mai mare creștere economică în 2026

Creșterea economică a Indiei a fost susținută de investițiile publice consistente, în paralel cu menținerea cheltuielilor de consum la un nivel stabil. FOTO: Hepta

India este estimată să fie economia cu cea mai rapidă creștere dintre marile economii ale lumii în 2026, cu un avans de 6,4%, potrivit celor mai recente proiecții ale Fondului Monetar Internațional. Ritmul de creștere o plasează înaintea Indoneziei și Chinei și susține perspectiva ca India să urce de pe locul șase pe locul trei în clasamentul celor mai mari economii ale lumii până în 2031. În același timp, marile economii europene înregistrează ritmuri de creștere mult mai lente, potrivit Visual Capitalist.

În pofida conflictelor geopolitice și a perturbărilor lanțurilor de aprovizionare, economia mondială este estimată să crească cu 3% în 2026. În cazul marilor economii, însă, ritmurile de creștere diferă considerabil.

Campioanele economiilor emergente din Asia

Asia domină partea superioară a clasamentului. India, țara cu cea mai mare populație din lume, se află pe primul loc, cu o creștere economică estimată la 6,4%, urmată de Indonezia, cu 5,0%, și China, cu 4,6%.

Aceste prognoze solide de creștere contribuie la explicarea perspectivei potrivit căreia India va trece de pe poziția a șasea în clasamentul celor mai mari economii ale lumii în 2026 pe poziția a treia până în 2031. Jamie Dimon, șeful celei mai mari bănci din lume, a estimat, de asemenea, că economia Indiei și-ar putea tripla dimensiunea în următorul deceniu.

Creșterea economică a Indiei a fost susținută de investițiile publice consistente, în paralel cu menținerea cheltuielilor de consum la un nivel stabil. Indonezia, în schimb, și-a folosit resursele naturale și prețurile ridicate ale materiilor prime pentru a-și extinde capacitățile locale de procesare și infrastructura.

China, cea mai mare economie dintre cele trei, are și cea mai matură piață. Prognoza de creștere de 4,6% reflectă un ritm mai lent decât în deceniile precedente, pe fondul slăbirii sectorului imobiliar și al accentuării presiunilor demografice.

Încă un an de creștere lentă pentru Europa

Europa ocupă o mare parte din partea inferioară a clasamentului. Se estimează că Uniunea Europeană, formată din 27 de state membre, va crește cu 1,2% în 2026, în timp ce pentru Rusia este prognozată o creștere de 1,1%. În interiorul UE, ritmul de creștere este mai puternic în unele economii de dimensiune medie, printre care Polonia și Spania.

Se estimează că mai multe dintre cele mai mari economii europene vor înregistra o creștere reală de sub 1%. Pentru Regatul Unit este prognozată o creștere de 1,0%, urmat de Germania, cu 0,7%, și Franța, cu 0,6%. Prognoza de creștere de 0,5% pentru Italia este cea mai scăzută dintre toate economiile din G20.

Mai mulți factori afectează perspectivele de creștere ale Europei, printre care costurile energiei și fragmentarea pieței de capital, care poate face mai dificil pentru companii să se extindă dincolo de granițele naționale.

Creșterea lentă pune, de asemenea, presiune asupra finanțelor publice. Multe dintre cele mai mari economii europene continuă să înregistreze deficite bugetare considerabile, ceea ce face mai dificilă echilibrarea priorităților de cheltuieli fără creșterea gradului de îndatorare.

Ce susține creșterea economică a SUA?

Se estimează că economia Statelor Unite va crește cu 2,3% în 2026, situându-se înaintea celorlalte mari economii dezvoltate din clasament, în pofida unor factori care afectează creșterea, printre care presiunile comerciale și inflația persistentă.

Unul dintre factorii care susțin creșterea este reprezentat de investițiile continue în inteligența artificială și infrastructura digitală. Cheltuielile de amploare pentru tehnologie și centre de date contribuie la susținerea investițiilor de capital, în timp ce alte sectoare ale economiei se confruntă cu presiuni externe.