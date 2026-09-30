În 2000, Bruce Willis a cumpărat 7,3 acri pe insula Parrot Cay. A construit 3 case, 4 piscine și pavilion de yoga. În 2019 a vândut tot

4 minute de citit Publicat la 11:25 30 Sep 2026 Modificat la 11:25 30 Sep 2026

Bruce Willis și Emma Heming și-au reînnoit jurămintele pe această proprietate în 2019, cu puțin timp înainte să o vândă. Sursa foto: Colaj Getty Images/ Sothebys International Realty

În 2019, Bruce Willis a finalizat vânzarea reședinței sale de pe plaja din insula Parrot Cay, în Turks și Caicos, pentru 27 de milioane de dolari. Tranzacția a fost, la acea vreme, una dintre cele mai mari vânzări imobiliare înregistrate în acest teritoriu din Caraibe. Actorul și soția lui scoseseră la vânzare proprietatea cu 33 de milioane de dolari.

Documentele imobiliare citate de Architectural Digest arată că actorul american a cumpărat terenul de 7,3 acri în anul 2000. În următorii patru ani, Willis a transformat terenul neamenajat într-un complex privat format din mai multe locuințe.

Proprietatea are peste 35.000 de metri pătrați de spații de locuit și terase.

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Patru ani de construcții personalizate

Când Willis a cumpărat terenul de 7,3 acri în 2000, pe acesta nu exista nicio construcție. Potrivit Architectural Digest, actorul a petrecut patru ani coordonând construirea a trei case separate, realizate din lemn masiv.

Casele au fost construite de-a lungul unei plaje cu nisip alb, lungă de aproximativ 335 de metri.

Casa principală este centrul întregului complex. Aceasta are șase dormitoare, tavane înalte, grinzi din lemn la vedere și uși mari din sticlă care se deschid către ocean.

Două vile separate pentru oaspeți se află lângă casa principală. Fiecare are câte două dormitoare și a fost concepută pentru a le oferi familiei și prietenilor propriul spațiu privat.

Împreună, cele trei locuințe au 12 dormitoare și 14 băi. Acestea ocupă 13.500 de metri pătrați de spațiu interior.

Verandele acoperite și terasele exterioare adaugă o suprafață considerabilă, astfel că spațiul total utilizabil, incluzând locuințele și terasele, depășește 35.000 de metri pătrați.

Facilități și dotări în aer liber

Proprietatea a fost concepută pentru activități în aer liber, intimitate și timp petrecut alături de familie.

Fiecare dintre cele trei case are propria piscină. O a patra piscină a fost construită pentru copii, într-o zonă de joacă împrejmuită.

Printre celelalte construcții adăugate în timpul proiectului de patru ani se numără un pavilion de yoga pe plajă, o anexă cu bucătărie de nivel profesional pentru servicii complete de catering și spații private pentru personal.

Terenul mai dispune de un loc de joacă pentru copii, pavat, care include o corabie de pirați de dimensiuni reale.

„Ne-am îndrăgostit de Turks și Caicos în momentul în care am ajuns aici”, au declarat Willis și soția sa, Emma Heming Willis, într-un comunicat oficial transmis prin intermediul Sotheby's International Realty atunci când proprietatea a fost scoasă la vânzare.

„Insula ne-a oferit intimitate totală și ne-a permis să creăm un loc în care familia noastră să se poată reuni și să crească împreună.”

Willis și Emma Heming Willis și-au reînnoit jurămintele de căsătorie la această proprietate în martie 2019, cu puțin timp înainte ca aceasta să fie scoasă la vânzare.

Evaluare record și impact asupra pieței

Proprietatea a fost scoasă pentru prima dată la vânzare în martie 2019, la prețul de 33 de milioane de dolari.

Brokerii Nina Siegenthaler și Joe Zavaglia, de la Turks & Caicos Sotheby's International Realty, s-au ocupat de tranzacție.

Omul de afaceri miliardar Mark Ein, fondatorul Capitol Investment Corp., a cumpărat în cele din urmă proprietatea pentru 27 de milioane de dolari, în urma unei negocieri.

Prețul final a fost cu 6 milioane de dolari mai mic decât suma cerută inițial.

În ciuda prețului mai mic, tranzacția a devenit la acea vreme a doua cea mai mare vânzare de proprietăți rezidențiale din Turks și Caicos.

Recordul regional era deținut de o proprietate din apropiere, situată în Grace Bay, care fusese vândută pentru 32,5 milioane de dolari la începutul aceluiași an.

Refugiu pe insulă pentru oameni foarte bogați și personalități cunoscute

Parrot Cay este o insulă privată de aproximativ 1.000 de acri, situată în arhipelagul Turks și Caicos.

Insula poate fi accesată doar printr-o călătorie de aproximativ 35 de minute cu barca din Providenciales, principala insulă din arhipelag.

Architectural Digest a relatat că insula a fost mult timp un refugiu privat pentru persoane înstărite, datorită securității și poziției sale izolate.

Zona resortului, administrată de COMO Hotels and Resorts, le oferă proprietarilor de vile acces la servicii de spa, restaurante private și servicii de majordom personal.

Vânzarea complexului din Parrot Cay a făcut parte dintr-un efort mai amplu al lui Willis și al familiei sale de a-și reduce și reorganiza portofoliul imobiliar.

În aceeași perioadă, actorul a vândut și alte proprietăți, inclusiv o reședință din Bedford, New York, și un chalet de schi din Sun Valley, Idaho, în timp ce își muta locuința principală pe Coasta de Vest.