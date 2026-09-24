Bugatti își construiește primul zgârie-nori din SUA, după succesul din Dubai. Cum va arăta blocul de 650 de milioane de $ din Miami

6 minute de citit Publicat la 11:51 24 Sep 2026 Modificat la 11:51 24 Sep 2026

Proiectul pentru blocul zgârie-nori Bugatti din Miami. Sursa foto: Hepta/ Bugatti

Bugatti își extinde universul dincolo de automobile și intră oficial pe piața rezidențială de lux din Statele Unite. Compania a dezvăluit planurile pentru Bugatti Residences Miami, un zgârie-nori de 60 de etaje care va fi construit pe malul râului Miami, în cartierul Brickell.

Proiectul, estimat la aproximativ 650 de milioane de dolari, va avea 183 de locuințe, dintre care patru penthouse-uri. Este primul proiect rezidențial cu marca Bugatti din Statele Unite și marchează o nouă etapă în strategia companiei de a transforma identitatea sa din lumea automobilelor într-un concept de lux care include arhitectură, design, servicii și experiențe exclusiviste.

Turnul va fi dezvoltat de compania americană Prosper Group, condusă de Jay Roberts, împreună cu Versluys Group, dezvoltator belgian cu o istorie de peste un secol.

Construcția este planificată la adresa 75 SW Miami Avenue Road, pe unul dintre ultimele terenuri importante disponibile pe malul apei în zona Brickell.

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Un turn de 60 de etaje pe malul râului Miami

Bugatti Residences Miami va avea peste 300 de picioare, aproximativ 91 de metri, de deschidere către Miami River, cu acces direct către zona Biscayne Bay. Amplasarea pune viitorul turn în apropierea districtului financiar, a restaurantelor, magazinelor de lux și a principalelor zone culturale ale orașului.

Proiectul nu urmărește să transforme pur și simplu un automobil Bugatti într-o clădire. Arhitecții au preluat elemente din limbajul vizual al mărcii și le-au reinterpretat pentru un zgârie-nori.

Clădirea, proiectată de Brandon Haw Architecture, este împărțită în patru volume distincte, între care sunt prevăzute spații pe două niveluri. Această structură creează mai multe rupturi vizuale în masa turnului și permite fațadei să capete o formă mai sculpturală.

Unul dintre elementele esențiale ale designului este celebra C-line, o linie curbată asociată cu modelele Bugatti încă din anii 1930. Curbele fațadei și ale balcoanelor sunt inspirate de această semnătură vizuală și de formele fluide ale automobilelor mărcii.

Rezultatul urmărit este o clădire care să păstreze legătura cu istoria Bugatti, fără să copieze literalmente formele unui automobil.

183 de locuințe și patru penthouse-uri

În interior vor exista 183 de apartamente și patru penthouse-uri, iar designul interioarelor va fi realizat de studioul internațional Yabu Pushelberg.

Firma este cunoscută pentru proiecte din zona hotelieră și rezidențială de lux, iar în cazul Bugatti va încerca să transpună în spațiile de locuit aceeași combinație de materiale, precizie și atenție la detalii asociată mărcii auto.

Proiectul este conceput în jurul filosofiei Bugatti „Art, Forme, Technique”, care pune împreună arta, forma și tehnica. Compania susține că această abordare nu se va limita la arhitectură, ci va include și modul în care locatarii vor ajunge în clădire, nivelul de intimitate, serviciile și experiența de zi cu zi.

Detaliile privind suprafețele exacte și prețurile apartamentelor nu au fost încă anunțate public. Înregistrările pentru potențialii cumpărători indică însă opțiuni de la locuințe cu unul până la patru dormitoare, duplexuri și penthouse-uri.

Servicii de tip hotelier și majordomi

Pentru partea de operare, Bugatti a ales Rhodium în calitate de partener rezidențial global exclusiv.

Compania va avea responsabilitatea pentru experiența oferită proprietarilor, cu accent pe servicii personalizate, discreție și ceea ce dezvoltatorii descriu drept servicii de tip „white-glove”, inclusiv asistență de tip majordom. Rhodium are legături cu familia regală din Monaco, care se numără printre investitorii companiei.

Ideea este ca Bugatti Residences Miami să nu fie tratat ca un simplu bloc de apartamente care poartă numele unui producător auto, ci ca o extensie a universului de lux al mărcii.

Bugatti nu este la prima aventură în imobiliare

Miami este primul proiect rezidențial Bugatti din Statele Unite, dar nu este prima incursiune a companiei în acest domeniu.

Marca a intrat pe piața imobiliară internațională în Dubai, unde a anunțat în 2023 Bugatti Residences by Binghatti, în zona Business Bay.

Proiectul din Dubai include 171 de Riviera Mansions și 11 Sky Mansion Penthouses. Una dintre cele mai spectaculoase tranzacții asociate dezvoltării a fost vânzarea unui Sky Mansion pentru 550 de milioane de dirhami, aproximativ 150 de milioane de dolari. Tranzacția a fost prezentată drept cea mai scumpă vânzare de penthouse din Orientul Mijlociu și a stabilit un record pentru prețul pe metru pătrat în Business Bay.

Prin urmare, proiectul din Miami reprezintă al doilea mare pas al Bugatti în domeniul rezidențial și primul său proiect de acest tip pe piața americană.

Miami, orașul turnurilor construite de mărcile auto

Alegerea orașului Miami nu este întâmplătoare. Zona a devenit în ultimii ani unul dintre principalele centre pentru dezvoltările rezidențiale de lux asociate unor mărci auto.

Bugatti se alătură unor nume precum Porsche, Aston Martin, Bentley și Mercedes-Benz, care au deja proiecte finalizate sau în dezvoltare în zona Miami și în sudul Floridei.

Porsche a deschis drumul cu Porsche Design Tower din Sunny Isles Beach, finalizat în 2017. Aston Martin Residences din centrul orașului Miami a fost finalizat în 2024, în timp ce Bentley și Mercedes-Benz au propriile proiecte în dezvoltare.

În același timp, Pagani a intrat și ea pe această piață cu un proiect rezidențial în North Bay Village.

Astfel, automobilele de lux nu mai sunt prezente doar în garajele proprietarilor bogați din Miami, ci au început să devină parte din identitatea arhitecturală și comercială a clădirilor în care aceștia locuiesc.

Brickell trece printr-o nouă transformare

Turnul Bugatti va fi ridicat în Brickell, unul dintre cele mai importante centre financiare și rezidențiale din Miami, aflat în plin proces de dezvoltare.

În zonă sunt planificate sau în construcție mai multe proiecte de mari dimensiuni. Printre acestea se află un turn de 54 de etaje proiectat de Foster + Partners, o clădire de 51 de etaje realizată de SOM și un proiect de 90 de etaje asociat brandului Dolce & Gabbana.

Bugatti Residences Miami va ocupa astfel un loc într-un peisaj urban în care brandurile de lux concurează nu doar prin produsele pe care le vând, ci și prin clădirile și experiențele asociate acestora.

Terenul a costat 50 de milioane de dolari

Prosper Group și Versluys Group au achiziționat terenul pentru proiect în 2026, într-o tranzacție de aproximativ 50 de milioane de dolari. Terenul este format din trei parcele, iar achiziția a fost finanțată parțial printr-un împrumut de aproximativ 30,5 milioane de dolari acordat de Vaster, un creditor din Miami.

Valoarea estimată a întregului proiect este de aproximativ 650 de milioane de dolari.

Versluys Group, partenerul belgian al dezvoltării, are peste 100 de ani de experiență în domeniul imobiliar și este cunoscut în Belgia și Țările de Jos pentru proiecte rezidențiale și dezvoltări de coastă.

Când încep vânzările

Vânzările pentru Bugatti Residences Miami sunt programate să înceapă în prima jumătate a anului 2027.

Deocamdată, dezvoltatorii nu au făcut publice prețurile apartamentelor și nici un calendar complet al lucrărilor. Data exactă la care turnul ar urma să fie finalizat nu a fost anunțată.

Proiectul se află, așadar, încă în faza de dezvoltare, iar imaginile prezentate public sunt randări ale viitoarei clădiri.

Pentru Bugatti, însă, miza este mai mare decât construirea unui nou turn de lux. Compania încearcă să transforme ceea ce înseamnă marca sa în lumea automobilelor într-o experiență completă de lifestyle: de la mașini și design până la arhitectură, interioare și servicii.

După Dubai, Miami devine astfel prima adresă americană a universului rezidențial Bugatti, într-un oraș în care mărcile auto de lux au început deja să concureze pentru un loc pe una dintre cele mai spectaculoase linii ale orizontului din lume.