Blocul din Miami în care îți cumperi penthouse și primești gratuit o mașină de 3 milioane de dolari. Cum arată apartamentele și bolidul

2 minute de citit Publicat la 11:35 10 Noi 2025 Modificat la 11:38 10 Noi 2025

Producătorul italian de supermașini Pagani construiește un turn rezidențial cu marcă proprie în Miami. Sursa foto: Hepta

Producătorul italian de supermașini Pagani a devenit cel mai recent brand de vehicule de lux care construiește un turn rezidențial înalt, cu marcă proprie, în Miami. Iar oricine cumpără unul dintre cele două penthouse-uri în clădirea cu 28 de etaje va primi gratuit o mașină Pagani în valoare de 3 milioane de dolari.

Cumpărătorii vor primi un model Utopia Roadster, într-o versiune Miami Edition, care nu poate fi achiziționată prin niciun dealer.

Cele două penthouse-uri, dispuse pe două niveluri, au prețuri de 28,5 milioane USD și 30 milioane USD și ocupă ultimele două etaje ale clădirii.

Cel mai mare dintre ele are o suprafață de 1.133 metri pătrați și include cinci dormitoare, șase băi și 464 metri pătrați de spațiu exterior de locuit.

Reședința mai mică oferă patru dormitoare și cinci băi, întinzându-se pe 994 de metri pătrați. Fiecare locuință se desfășoară pe două niveluri spectaculoase, cu plafoane de aproximativ 4 metri, lifturi private și terase ample care încadrează vederi panoramice asupra Golfului Biscayne din Miami.

Amenajate personal de Horacio Pagani și echipa Pagani Arte, penthouse-urile dispun de materiale și finisaje unice, create exclusiv pentru aceste două reședințe. Interiorul include pardoseli din stejar deschis, dispuse în parchet tip chevron Pagani, cu inserții metalice, completate de piatră travertin la etajul superior.

O scară sculpturală în spirală, realizată din travertin, cu detalii din stejar și metal alb lacuit, constituie elementul central al spațiului.

Bucătăriile Schiffini Magistretti, echipate cu electrocasnice Gaggenau exclusive pentru aceste penthouse-uri, sunt disponibile în variante de design cu marmură Carrara, aluminiu Argento Veneziano și stejar, sau în combinația de marmură Portoro, aluminiu Nero Lipari și stejar. Fiecare bucătărie include și un perete pentru vinuri cu 365 de sticle, creat special pentru aceste reședințe, potrivit Profile Miami.

Băile continuă aceeași abordare personalizată, cu linii Pagani 1000 în travertin mat, baterii Gessi Cesello și dușuri cu jeturi laterale în dormitorul principal și al doilea dormitor.

Construcţia clădirii Pagani Residences din North Bay Village (Miami) este programată să fie finalizată în 2027.

Pagani, cu sediul în Modena, Italia, este o firmă exclusivistă, renumită pentru mașinile sale cu design sculptural.