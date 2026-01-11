Hartă taxelor locale. Cât au crescut impozitele în 2026 în funcție de orașul de domiciliu

Majorarea variază ca procent în funcție de fiecare localitate în parte. Foto: GettyImages

Impozitele și taxele locale au fost majorate din 2026, în unele cazuri sumele de plată fiind mai mari decât cele anunțate de guvern la finalul anului trecut.

Majorarea variază ca procent în funcție de fiecare localitate în parte, administrațiile locale fiind cele care au stabilit cota de impozitare finală, după adoptararea legislației la nivel guvernamental.

Taxe locale în 2026 în București

În anul 2026, în București taxele au crescut cu aproape 80%:

valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/metru pătrat pentru clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, având instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (în 2025, valoarea impozabilă a aceluiaşi tip de clădire a fost de 1.492 lei/metru pătrat);

pentru clădirile cu pereţi din lemn valoarea impozabilă va fi de 803 lei/metrul pătrat (comparativ cu 447 lei/metru pătrat în 2025);

creşte de asemenea valoarea impozitului pentru terenuri amplasate în intravilan înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii; valorile prevăzute în proiect sunt de 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A (faţă de 42 de lei/ha în 2025) sau 56 lei/ha pentru teren arabil în zona B (faţă de 31 lei/ha în 2025);

Va exista în continuare o bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie, a impozitului pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport.

Taxe locale în 2026 în Craiova

Impozitele din 2026 pe locuinţe pentru persoanele fizice din Craiova au fost majorate, de administraţia locală, cu circa 80% faţă de anul 2025, ca urmare a modificării codului fiscal.



Decizia a fost luată cu majoritate de voturi de Consiliul Local Craiova în ultima şedinţă ordinară din decembrie 2025, care a votat un proiect de lege în acest sens.

Pentru mijloacele de transport, impozitele vor fi duble în 2026, faţă de 2025.

Taxe locale în 2026 în Cluj

Clujenii vor plăti în acest an taxe majorate cu 55 până la 80% față de anul trecut, dar primăria Cluj-Napoca susține că a majorat doar acele taxe impuse de noile prevederi ale Codului Fiscal.

'Ideea e că noi nu le-am majorat, au crescut doar în conformitate cu noile prevederi din Codul Fiscal, între 55 și 80%, în funcție de zonele fiscale', arată primăria Cluj-Napoca, la solicitarea AGERPRES.

Potrivit municipalității clujene, pentru persoanele juridice, la clădirile nerezidențiale cota de impozitare rămâne 1% din valoarea impozabilă a clădirii la 31.12.2025, stabilită prin acte de dobândire notariale, raport de evaluare sau proces-verbal de recepție în cazul clădirilor noi, la fel ca în 2025. La clădirile rezidențiale ale persoanelor juridice cota de impozitare propusă este de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirilor rezidențiale deținute de persoanele juridice, la fel ca anul trecut.

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor rezidențiale deținute de persoanele juridice, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor nerezidențiale, la fel ca în 2025.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează la fel ca anii precedenți prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În privința terenurilor cu construcții în intravilan, creșterea este cu 5,6%, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

Pentru autoturisme, atât pentru persoane fizice, cât și juridice, impozitarea este identică.

'Dacă până acum, mașinile erau impozitate în funcție de capacitatea cilindrică, de la început de 2026 va conta și norma de poluare, fiind invocat principiul 'poluatorul plătește'. Sunt prevăzute șase grupe de cilindre, iar calculul impozitului se face prin înmulțirea unei sume fixe aferente grupei cu o unitate standard luată ca fiind 200 cmc. Această sumă fixă variază și în funcție de norma de poluare. La mijloacele de transport, în majoritatea cazurilor, impozitul crește cu câteva zeci de lei și se va plăti impozit și pentru mașinile full-electrice, care erau exceptate până acum. Impozitul va trece de 100 de lei pe an la cele mai multe mașini. Pentru modelele auto cele mai utilizate, la care impozitul anual era în jur de 40-70 lei, acesta urca spre 80 - 150 lei, iar la mașinile cu capacitate cilindrica mai mare, majorarea este de la aproximativ 170-180 lei, la peste 250 lei', arată primăria Cluj-Napoca.

Spre exemplu, pentru o mașină cu capacitate cilindrică în intervalul 1,6 - 2,0 litri, cu normă de poluare cuprinsă între Non Euro și Euro 3, impozitul va fi între aproximativ 230 lei și 295 lei. Pentru o mașină cu aceeași capacitate cilindrică, însă cu normă de poluare Euro 4, impozitul va fi cuprins între 230 și 285 lei. La mașinile cu motor termic, normă Euro 4 și motor de 1,5 litri, impozitul crește de la circa 80 lei, la 150 lei, iar dacă mașina este în intervalul Non Euro - Euro 3, impozitul va fi peste 150 lei. Pentru o mașină Euro 5 cu motor de 1,2 litri, impozitul anual urcă de la circa 60 lei, la peste 100 lei, iar dacă motorul este de 1,6 litri, impozitul crește cu aproape 80%, spre 150 lei. La mașini cu motoare mari, de circa 2,5 litri, impozitul trece de 1.000 de lei si crește exponențial, în funcție de capacitate și norma de poluare.

Taxe locale în 2026 în Iași

Ieşenii vor putea să îşi achite taxele şi impozitele începând cu 8 ianuarie, având în vedere zilele libere şi sărbătorile legale din prima săptămână a anului 2026, la un apartament la bloc obişnuit valoarea impozabilă fiind majorată de la 1.492 lei pe metrul pătrat la 2.677 lei pe metrul pătrat.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Iaşi, începând de joi, 8 ianuarie, se vor încasa impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului local, în regim de program normal, respectiv de luni până vineri, între orele 8.30 - 16.30, cu excepţia zilei de joi, când programul este 8:30 - 18:30.

Ca şi în anii trecuţi, pentru plata integrală până la data de 31 martie 2026 inclusiv a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport se acordă o bonificaţie de 10%.

Plata impozitelor şi taxelor locale se poate efectua la ghişee în numerar sau cu cardul, atât la sediul Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale Iaşi din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, cât şi la centrele de cartier. Plăţile online se pot efectua prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online ghiseul.ro sau prin secţiunea eTAX de pe site-ul Municipiului Iaşi.

Plata se poate efectua şi prin virament prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot efectua plăţi sunt afişate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi şi pot fi vizualizate accesând adresa www.primaria-iasi.ro - Transparenţă - Acte de interes public - Documente economice - Conturile IBAN ale Municipiului Iaşi.

În cadrul şedinţei extraordinare de pe 29 decembrie 2025 a Consiliului Local Iaşi s-a decis ca principalele taxe şi impozite vor creşte doar cu nivelul minim impus de lege. Astfel, pentru un apartament la bloc obişnuit, valoarea impozabilă creşte de la 1.492 lei pe metrul pătrat la 2.677 lei pe metrul pătrat.

Consiliul Local a votat ca, în cazul persoane fizice, impozitul pentru clădiri rezidenţiale (apartament şi case de locuit) şi clădiri-anexă să rămână la 0,08% din valoarea impozabilă, ca şi în anii trecuţi, faţă de varianta propusă iniţial de 0,1%. De asemenea, tot pentru persoane fizice, impozitul pentru clădiri nerezidenţiale reevaluate/construite/dobândite în ultimii 5 ani va fi de 0,3% din valoarea impozabilă, faţă de varianta iniţială de 0,35%.

Taxe locale în 2026 în Brașov

Consiliul Local Brașov a majorat, printr-o Hotărâre adoptată pe 22 decembrie, nivelul impozitelor și taxelor locale.

Impozitul pe clădiri va crește de 2,67 ori, iar proprietarii de autoturisme poluante vor plăti mai mult pentru că se va calcula nu doar capacitatea cilindrică, ci și cât de mult poluează autovehiculul.

În cazul unui apartament cu două camere, de 55 m.p., în zona A, dacă în 2025 s-a plătit suma de 200,86 lei, în 2026 se va plăti 515,32 lei.

În zona B, pentru un apartament cu aceeași suprafață se va plăti suma de 494,71 lei, în loc de 192,83de lei; în zona C, 474,10 lei, în loc de 184,79, iar în zona D, 453,48 lei, în loc de 176,64 lei.

În cazul mașinilor, pentru toate categoriile de autovehicule – indiferent că aparțin persoanelor fizice sau juridice – brașovenii vor plăti un impozit majorat, excepție făcând cele hibride cu emisii de CO2 peste 50g/km.

Propunerea rezultată în urma ședinței Comisiei economice a fost următoarea:

– non euro – Euro 4: o majorare de 100%;

– Euro 5: o majorare de 75%;

– Euro 6: o majorare de 35%;

– Hibrid: o majorare de 5%.

Astfel, pentru un autoturism Euro 3, cu motor de 1.600, dacă în 2025 s-a plătit un impozit de 129 de lei, din 2026 se va plăti un impozit de 312 lei. Pentru un autoturism Euro 5, aceeași capacitate cilindrică, se va plăti anul viitor suma de 246,40 lei, în loc de 129 de lei în 2025, iar pentru Euro 6 impozitul va fi de 178,20 lei, în loc de 129 de lei, cu precizarea că până anul acesta impozitul era doar în funcție de capacitatea cilindrică, nu și de norma de poluare.

Cele mai mari creșteri au fost stabilite la impozitele pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice – o creștere a cotei de impozitare de la 0,5% la 1%, precum și pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor juridice, pentru care a fost majorată cota adițională aplicabilă acestei categorii – de la 0,1% la 0,2%.

Taxe locale în 2026 în Ploiești

Ploieştenii vor plăti, în anul 2026, impozite cu aproape 80% mai mari pentru clădirile rezidenţiale aparţinând persoanelor fizice, consilierii locali adoptând o hotărâre în acest sens în cadrul unei şedinţe extraordinare care a avut loc în data de 29 decembrie.

Conform datelor transmise, luni, de Serviciul Public Finanţe Locale (SPFL) Ploieşti, la solicitarea AGERPRES, norma de impozitare pentru apartamente a crescut, prin efectul legii, cu 79,6%.

De asemenea, s-au eliminat o serie de reduceri pentru apartamentele situate în blocuri cu mai mult de trei niveluri şi opt apartamente şi pentru clădirile mai vechi de 30 de ani (tot prin efectul legii), arată sursa citată.

În ceea ce priveşte impozitul pentru autoturisme, anul trecut a fost de 100 de lei pentru autoturismele cu o capacitate cilindrică sub 1600 cmc. Anul acesta, pentru autoturismele non-euro (între 0 şi 3), impozitul va fi de 156 de lei, Euro 4 - 150 de lei, Euro 5 - 141 de lei, iar pentru Euro 6 - 132 lei, arată datele SPFL Ploieşti.

Pentru maşinile de capacitate mai mare de 3000 cmc, impozitul pentru norma de poluare Euro 6 va rămâne la acelaşi nivel.

Cetăţenii care vor plăti integral impozitul până la data de 31 martie vor beneficia în continuare de bonificaţia de 10%.

Pe de altă parte, deţinătorii de certificate de handicap nu vor mai beneficia de niciun fel de reducere începând cu 1 ianuarie 2026, de această prevedere fiind afectate circa 6.000 de persoane.

Programul de încasare a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2026 va începe în data de 8 ianuarie, anunţă SPFL Ploieşti.

Taxe locale în 2026 în Zalău

Contribuabilii din Zalău vor putea achita taxele şi impozitele locale pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport, majorate la finalul anului trecut cu până la 80%, începând cu data de 12 ianuarie.

"Primăria Municipiului Zalău anunţă contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice că în anul 2026 activitatea de încasare a impozitelor şi taxelor locale cu debit (impozite/taxe pe clădiri, impozite/taxe pe teren, impozite pe mijloacele de transport, taxe reclamă şi publicitate, etc.) va începe în data de 12 ianuarie 2026, iar amenzile, taxele pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi alte taxe fără debit, se vor încasa începând cu data de 5 ianuarie 2026", se arată, luni, într-o informare de presă a administraţiei locale din Zalău.

Primăria Zalău a aprobat pe 30 decembrie 2025, în cadrul unei şedinţe extraordinare, majorarea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău pentru anul 2026.

Potrivit noilor reglementări, 2026 aduce creşterea cu 80% a valorii impozabile pentru clădirile rezidenţiale deţinute de persoanele fizice, pentru terenul intravilan - altă categorie de folosinţă decât curţi-construcţii - o majorare cuprinsă între 70-85%, iar pentru terenul extravilan majorări cuprinse între 20-60%.

Spre exemplu, în cazul clădirilor cu cadre din beton armat, valoarea impozabilă va creşte de la 1.490 lei/ mp în 2025 la 2.677 lei/ mp în 2026.

La mijloacele de transport cu o capacitate sub 1.600 centimetri cubi, s-a aprobat o creştere a impozitului cu procente de 40-70%, iar în cazul mijloacelor de transport cu o capacitate cuprinse între 1.600 - 2.000 centimetri cubi, o creştere de până la 13%, în funcţie de norma de poluare.

La mijloacele de transport cu capacitate cuprinsă între 2.000 - 2.600 centimetri cubi impozitul scade cu procente între 15 - 30%, în cazul celor cu capacitate între 2.600 - 3.000 centimetri cubi impozitul scade cu procente între 15-25%, iar la cele peste 3.000 centimetri cubi impozitul scade cu procente cuprinse între 25-51%, în funcţie de norma de poluare.

Impozitul pentru autoturismele electrice s-a stabilit în sumă fixă de 40 lei pe autovehicul.

Plata anticipată, până la 31 martie, a impozitului pe 2026 aduce, pentru persoanele fizice, o bonificaţie de 5% dacă ea se realizează la ghişeele primăriei şi de 10% pentru plata online. În cazul persoanelor juridice, bonificaţia este de 5%, indiferent de metoda de plată.

Taxe locale în 2026 în Arad

Noile taxe şi impozite locale din municipiul Arad, majorate în luna decembrie cu până la 80%, vor putea fi achitate abia din 19 ianuarie, pentru că în zilele următoare are loc pregătirea sistemelor informatice, a anunţat, luni, administraţia locală.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Arad, Direcţia Venituri pune la dispoziţia contribuabililor mai multe modalităţi de plată. Taxele şi impozitele locale vor putea fi achitate online, prin platformele electronice GlobalPay şi ghiseul.ro, la staţiile PayPoint, precum şi prin POS sau numerar.

Plata cu numerar sau card bancar se va face la casieriile Direcţiei Venituri (strada Mucius Scaevola nr. 11 şi Bulevardul Revoluţiei nr. 73).

De asemenea, serviciul de încasare a impozitelor şi taxelor va fi disponibil la toate oficiile poştale din municipiul Arad.

Persoanele fizice care achită anticipat impozitele pentru terenuri, clădiri şi mijloace de transport beneficiază de o bonificaţie de 10%.

Taxele şi impozitele locale au fost majorate în luna decembrie cu până la 80%. Astfel, pentru un apartament cu două camere de 60 de metri pătraţi, situat în Zona A a oraşului Arad, pentru care în 2025 s-a achitat un impozit de 322 de lei, anul viitor se va plăti 578 de lei. Pentru un apartament cu aceeaşi dimensiune, dar în Zona D, se va plăti 506 lei, faţă de 282 de lei în acest an.

Pentru un teren agricol intravilan, cu suprafaţa de 1.000 de metri pătraţi şi situat în Zona A, se va plăti 30 de lei, faţă de 25 lei în prezent. În Zona D, impozitul va fi de 16 lei, faţă de 13 lei.

Pentru terenuri destinate construcţiilor sau curţilor, cu suprafaţa de 250 de metri pătraţi, se va achita 284 de lei în Zona A, sumă care a rămas neschimbată faţă de acest an.

În cazul autoturismelor, creşterea de taxe este mai mică. Astfel, o maşină cu capacitate de 1.200 de cmc şi norma de poluare Euro 3 se va plăti 117 lei (faţă de 104 lei), iar pentru o maşină de 1.200 cmc şi Euro 6 se va plăti 99 lei (în scădere uşoară, de la 104 lei).

În cazul maşinilor de 1.601 cmc şi Euro 3, taxa va creşte de la 310 lei la 320 lei, iar pentru cele de 1.601 cmc şi Euro 6, taxa scade de la 310 la 296 lei.

Taxe locale în 2026 în Timișoara

În Timișoara, impozitele pentru clădirile rezidențiale din proprietatea persoanelor fizice și impozitele pentru mijloacele de transport au fost ajustate în baza noilor prevederi legale aplicabile la nivel național. Acestea au impus o creștere cu aproximativ 79% a valorii în lei pe metru pătrat, precum și eliminarea reducerilor în funcție de vechimea imobilului de 10%, 30% și 50%.

Totodată, scutirile aplicate pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, precum și alte scutiri au fost eliminate în baza legislației naționale. Pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie a anului 2026, a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an 2026 de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, municipalitatea acordă o bonificație de 10%.

Taxe locale în 2026 în Constanța

Impozitul pe clădirile rezidențiale crește cu 50 – 80%. De asemenea, taxa de salubrizare va fi anul viitor de 28 de lei de persoană. Anul acesta a fost 20 de lei, iar anul trecut, 8 lei.

Printre taxele prevăzute pentru 2026 se numără și cea de 200 de lei pentru ocuparea domeniului public, potrivit Radio România Constanța.

În același timp, se introduce o taxă de 500 lei pentru proprietarii de apartamente din Mamaia și Satul de Vacanță care închiriază în regim hotelier.

Taxe locale în 2026 în Vaslui

Cetăţenii din municipiul Vaslui vor plăti în anul 2026 impozite cu 90% mai mari pentru clădirile rezidenţiale, creşterea survenind pe fondul modificării legislaţiei şi nu în urma unor decizii luate pe plan local.

Potrivit directorului executiv al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Vaslui, Eugen Boţ, creşteri importante vor fi înregistrate şi la anumite categorii de terenuri, unde majorările sunt de peste 70%.

"Impozitul la persoane fizice pe clădirile rezidenţiale va creşte cu 90%, fiind vorba de norma de impunere dată prin lege, iar la clădirile nerezidenţiale, adică spaţii comerciale, nu se înregistrează creşteri. La terenurile intravilane cu construcţii va fi o creştere de 5,6%, actualizată cu rata inflaţiei, iar în cazul celor cu altă folosinţă se va înregistra o creştere cu 70%. În cazul terenurilor situate în extravilan se va aplica, de asemenea, majorarea decisă prin lege. În privinţa mijloacelor de transport, se aplică prevederile legale în funcţie de norma de poluare şi de capacitatea cilindrică. Deşi s-ar fi putut merge cu preţuri mai mari, Consiliul Local a impus o cotă adiţională de doar 20% la mijloacele de transport. La toate maşinile de peste 1.600 cm3 impozitul scade în anul 2026", a declarat joi, pentru Agerpres, Eugen Boţ.

La fel ca în anii trecuţi, pentru plata totală până la data de 31 martie 2026 inclusiv a impozitului pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie de 10%.

La nivelul municipiul Vaslui, activitatea de relaţii cu publicul a Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale este suspendată, în perioada 5-16 ianuarie, în vederea realizării operaţiunilor informatice necesare efectuării închiderii şi deschiderii de an fiscal.

"În această perioadă se vor încasa taxe locale fără debit, inclusiv amenzi şi taxe judiciare de timbru, iar începând cu data de 19 ianuarie 2026 se vor încasa impozitele şi taxele locale pentru anul 2026, se vor elibera certificate de atestare fiscală şi se vor înregistra bunurile dobândite", au informat reprezentanţii Primăriei municipiului Vaslui.

Conform datelor furnizate de specialiştii Direcţiei Economice din cadrul primăriei municipiului reşedinţă, taxele şi impozitele locale aferente anului 2025 au fost încasate în proporţie de aproximativ 95-97%.