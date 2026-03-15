Președintele Ungariei, la Târgu Secuiesc: "Maghiarii ardeleni, secuii și ceangăii pot avea cetățenie și drept de vot”

1 minut de citit Publicat la 18:05 15 Mar 2026 Modificat la 18:07 15 Mar 2026

Ziua Maghiarilor de Pretutindeni coincide cu comemorarea izbucnirii Revoluției pașoptiste în Ungaria. FOTO: Dr. Sulyok Tamás/Facebook

Câteva mii de persoane au participat, duminică, la manifestările organizate la Târgu Secuiesc cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, eveniment la care a fost invitat de onoare președintele Ungariei, Sulyok Tamas. În discursul susținut în fața participanților, acesta a vorbit despre unitatea maghiarilor, păstrarea identității culturale și legătura comunităților maghiare din afara granițelor Ungariei.

„15 martie este celebrarea libertății și a unității maghiarilor, când milioane de maghiari spun una și gândesc una sub simbolurile și steagurile roșu-alb-verzi de la Târgu Secuiesc la Sopron și de la Cleveland la Sfântu Gheorghe”, a subliniat președintele Republicii, Tamas Sulyok, duminică la ceremonia organizată cu ocazia aniversării revoluției și războiului de independență din 1848-1849, potrivit Hirado.

El a subliniat că unitatea poporului maghiar, pe lângă expresia sa spirituală și culturală, a fost consacrată și pe temeiuri juridice de Legea fundamentală din 2011.

„Suntem, așadar, una atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere juridic public. Toți maghiarii ardeleni, secui și ceangăi au și pot avea cetățenie și drept de vot”, a subliniat Președintele Republicii.

Sulyok a evidențiat importanța păstrării identității culturale, a limbii și a tradițiilor maghiare, subliniind rolul comunității secuiești în păstrarea valorilor istorice și culturale. El a adus un omagiu eroilor Revoluției din 1848-1849 și a reamintit semnificația simbolică a Zilei Maghiarilor de Pretutindeni pentru comunitatea maghiară din Bazinul Carpatic.

Mesajul lui Viktor Orban, citit de ambasadorul Ungariei

Ambasadorul Ungariei la București, Kissne Hlatki Katalin, a dat citire mesajului premierului Viktor Orban, potrivit Agerpres.

Conform tradiției, manifestările au inclus o paradă a husarilor și a carelor alegorice ale păstrătorilor de tradiții din localitățile învecinate, împodobite cu steagul Ungariei și steagul secuiesc.

Ziua Maghiarilor de Pretutindeni coincide cu comemorarea izbucnirii Revoluției pașoptiste în Ungaria, care a început la 15 martie 1848 la Budapesta, când tinerii entuziaști conduși de poetul Petofi Sandor, pornind de la Cafeneaua Pilvax, au dus ideea libertății pe străzile orașului.

În acest context istoric, municipiul Târgu Secuiesc are o semnificație deosebită, deoarece, sub comanda lui Gabor Aron, în atelierul meșterului Turoczi Mozes din localitate au fost turnate 64 din cele 70 de tunuri folosite de secui în timpul revoluției.

Manifestări dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni au avut loc în aproape toate localitățile din județul Covasna locuite de etnici maghiari.