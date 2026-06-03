Un apicultor capturează un roi de albine de pe trotuar, la Piața Romană din București: Imagini cu „intervenția” de pe artera aglomerată

Un apicultor a fost chemat în Piața Romană din București ca să captureze un roi de albine de pe trotuar, 2 iunie 2026. Sursa foto: Agerpres Foto

Un apicultor a fost chemat în Piața Romană din București, marți, pentru o intervenție neobișnuită pe una dintre cele mai aglomerate artere din Capitală. Un roi de albine și-a făcut apariția chiar pe trotuar, în apropierea unui restaurant McDonald's și la doar câțiva metri de o trecere de pietoni intens circulată.

Până la sosirea specialistului, numeroși bucureșteni au trecut pe lângă roi fără să realizeze inițial despre ce este vorba. Unii dintre ei s-au oprit pentru a fotografia albinele, surprinși de prezența acestora într-o zonă atât de aglomerată a orașului.

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Roiul de albine a fost capturat în siguranță

Misiunea apicultorului a fost să captureze roiul și să îl relocheze în condiții de siguranță. Potrivit imaginilor surprinse la fața locului, autoritățile au izolat perimetrul pentru a preveni apropierea trecătorilor și pentru a permite desfășurarea intervenției fără incidente.

Operațiunea a atras rapid atenția celor aflați în zonă. Mai mulți curioși s-au adunat în apropiere pentru a urmări modul în care specialistul gestionează o astfel de situație și pentru a vedea cum sunt colectate albinele.

Deși apariția unui roi într-o zonă urbană poate părea alarmantă, specialiștii explică faptul că astfel de situații sunt relativ frecvente în perioada de roire, când o parte din colonie părăsește stupul în căutarea unei noi locații.

De ce sunt importante și protejate albinele

Albinele sunt considerate unele dintre cele mai importante insecte pentru ecosistem și agricultură. Prin procesul de polenizare, acestea contribuie la reproducerea plantelor și la producția unei mari părți din fructele, legumele și culturile agricole consumate de oameni.

Experții atrag atenția că populațiile de albine sunt afectate în multe regiuni ale lumii de schimbările climatice, utilizarea pesticidelor și pierderea habitatelor naturale. Din acest motiv, protejarea coloniilor și relocarea roiurilor reprezintă soluția recomandată atunci când acestea apar în zone locuite.

În majoritatea cazurilor, roiurile aflate în tranzit nu sunt agresive și nu atacă oamenii dacă nu sunt provocate sau deranjate.

Ce trebuie să facem dacă găsim un roi de albine în gospodărie

Specialiștii recomandă ca persoanele care descoperă un roi de albine în curte, grădină sau pe clădirile din apropierea locuinței să evite apropierea excesivă și să nu încerce să îl îndepărteze pe cont propriu.

De asemenea, nu este indicată folosirea insecticidelor sau a altor substanțe care pot distruge colonia. Cea mai sigură soluție este contactarea unui apicultor sau a autorităților locale, care pot îndruma proprietarii către persoane specializate în capturarea și relocarea roiurilor.

În multe situații, intervenția durează doar câteva zeci de minute, iar albinele pot fi mutate în siguranță într-un stup, fără riscuri pentru oameni și fără afectarea coloniei.