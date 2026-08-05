SUA au deportat peste 100 de venezueleni pentru prima dată de la cutremurele mortale din iunie

Fugind de criza economică și de represiunea politică din țara lor natală, mulți venezueleni și-au riscat viața în călătorii periculoase pentru a ajunge în SUA. Foto: Pedro Mattey/AFP/Getty Images via CNN Newsource

Statele Unite au deportat, luni, peste 100 de venezueleni cu un zbor de repatriere, pentru prima dată de la cutremurele mortale care au devastat națiunea sud-americană la sfârșitul lunii iunie. Administrația Trump deporta sute de venezueleni pe săptămână înainte de iunie, dar campania a fost oprită după ce două cutremure consecutive, de peste 7 grade pe scara Richter, au ucis peste 6.000 de oameni și au devastat zone întregi ale țării, scrie CNN.

Ultimul zbor cu 146 de oameni a aterizat în Venezuela cu doar câteva ore înainte de dezastru. Mulți dintre pasagerii acelui zbor au murit când un hotel în care erau cazați s-a prăbușit în urma cutremurului.

Luni, un avion cu 147 de migranți venezueleni a decolat de pe Aeroportul Internațional Miami și a aterizat în pe Aeroportul Internațional General José Antonio Anzoátegui din orașul Barcelona. Ultimul zbor dinaintea cutremurului a aterizat pe principalul Aeroport Internațional Simón Bolívar din țară, care a suferit daune semnificative în timpul seismului.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că „ICE a efectuat cu succes un zbor de repatriere”.

„Din motive de securitate operațională, nu vom confirma operațiunile viitoare”, a declarat purtătorul de cuvânt, marți.

Într-o postare pe rețelele sociale, Mervin Maldonado, șeful programului de repatriere din partea venezueleană, i-a salutat pe migranți, spunând că aceștia „se întorc acasă, pentru a se reuni cu familiile lor, pentru a-și continua educația, pentru a fi productivi și pentru a contribui la dezvoltarea națională”.

Fugind de criza economică și de represiunea politică din țara lor natală, mulți venezueleni și-au riscat viața în călătorii periculoase pentru a ajunge în SUA.

În octombrie anul trecut însă, Curtea Supremă a permis Administrației Trump să pună capăt statutului de protecție temporară (TPS) pentru 300.000 de migranți venezueleni, cărora li s-a permis intrarea în cadrul unui program de ajutor umanitar.

De atunci, SUA au deportat sute de oameni pe săptămână în Venezuela, 1.746 de venezueleni fiind deportați în mai, cu o lună înainte de cutremurele mortale, potrivit ICE Flight Monitor.

După ce administrația Trump l-a capturat pe președintele Nicolás Maduro într-o operațiune militară complexă în ianuarie, zborurile de deportare au fost intensificate sub conducerea Președintelui interimar Delcy Rodríguez.

Conform programului de repatriere din Venezuela, zborul de luni a fost al 165-lea de la începutul anului 2025, când Caracas și Washington au reluat zborurile de deportare ca parte a unui acord privind migrația.

Venezuela se confruntă acum cu o redresare pe mai mulți ani în urma cutremurelor care au devastat regiuni întregi ale țării și au provocat o lovitură economică echivalentă cu 6% din PIB, potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

De la capturarea lui Maduro, fosta sa adjunctă, Rodríguez, a început să restabilească relațiile diplomatice cu SUA, deschizând sectorul petrolier al țării sale investițiilor americane, eliberând unii prizonieri politici și aliniind guvernul său la proiectele regionale ale Washingtonului.