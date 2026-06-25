VIDEO. Un hotel cu 8 etaje din Venezuela s-a prăbușit cu totul. A rămas doar intrarea. Momentul cutremurului pe Aeroportul din Caracas

1 minut de citit Publicat la 08:36 25 Iun 2026 Modificat la 08:41 25 Iun 2026

Un hotel cu 8 etaje din Venezuela s-a prăbușit cu totul. Momentul cutremurului pe Aeroportul din Caracas. FOTO Colaj X

Două cutremure puternice, cu magnitudini de 7,2 şi 7,5 au lovit succesiv Venezuela. Au fost urmate de peste 20 de replici, scrie BBC. Un hotel cu opaeropor t etaje s-a prăbușit cu totul, a mai rămas în picioare doar intrarea. Momentele de panică din timpul cutremurului au fost filmate și pe Aeroportul International Simon Bolivar.

Zonele cele mai afectate sunt de-a lungul coastei de nord a țării, inclusiv La Guaira, Aragua, Carabobo și Falcón.

Un mare hotel din Macuto, din statul L a Guaira din nordul Venezuelei, s-a prăbușit în urma cutremurelor.

Cea mai mare parte a clădirii principale a Hotelului Eduard – despre care site-urile de rezervări menționează că are 8 etaje și 106 camere – a fost redusă la ruine, doar intrarea hotelului a mai rămas în picioare în videoclipurile verificate de CNN.

Alte videoclipuri din zonă arată pagube extinse aduse clădirilor de pe malul apei.

Până la 15 clădiri din statul La Guaira s-au prăbușit, potrivit lui Jorge Rodriguez, președintele adunării naționale a Venezuelei. El a declarat pentru CNN că statul a fost cel mai afectat de cutremure.

Momentul în care cutremurul zguduie Aeroportul Internațional Simon Bolivar

Un fost parlamentar venezuelean, aflat la Aeroportul Internațional Simon Bolivar din orașul Maiquetia, care deservește capitala Caracas, a surprins scene de panică și distrugere în timp ce un cutremur masiv a zguduit terminalul.

„Uitați-vă cum arată Aeroportul Maiquetia. Suntem aici, înăuntru”, a spus Wilmer Azuaje în timp ce filma prin aeroport, așa cum se vede în imaginile publicate de Reuters.

„Uitați-vă la dezastrul de aici, este complet distrus. Uitați-vă cum s-a terminat totul. Situația pe care o trăim aici este gravă.”

Videoclipul arăta oameni alergând și mai multe zone din interiorul aeroportului acoperite de moloz și praf, cu tavane avariate.