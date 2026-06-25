Dezastru în Venezuela, după două cutremure de 7,2 şi 7,5. Clădiri prăbușite în Caracas. Trump: „Un număr devastator de morți”

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Specialiștii în seismologie au explicat cauzele cutremurelor puternice care au lovit Venezuela, arătând că țara este situată într-una dintre cele mai active zone seismice din regiune, la contactul dintre două plăci tectonice majore: placa Caraibelor și placa Americii de Sud.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), al doilea și cel mai puternic dintre cele două seisme produse miercuri a fost provocat de un fenomen cunoscut sub numele de falie de alunecare laterală superficială (shallow strike-slip faulting), produs în apropierea limitei dintre cele două plăci tectonice.

Acest tip de mișcare are loc atunci când două blocuri de rocă alunecă unul pe lângă celălalt pe orizontală de-a lungul unei falii. Atunci când această deplasare se produce brusc, energia acumulată este eliberată sub forma unui cutremur.

Experții USGS subliniază că un seism de asemenea magnitudine nu trebuie privit ca un eveniment produs într-un singur punct, ci ca rezultatul deplasării unei suprafețe extinse de-a lungul unei falii geologice.

De asemenea, faptul că două cutremure puternice s-au produs într-un interval scurt de timp sugerează existența unui proces complex de rupere și interacțiune între falii, ceea ce poate influența evoluția activității seismice în perioada următoare.

Specialiștii avertizează că există în continuare posibilitatea producerii unor replici seismice, iar unele dintre acestea pot genera mișcări puternice ale solului și provoca noi pagube în zonele deja afectate.

Autoritățile și echipele de intervenție monitorizează permanent situația, în timp ce populația este sfătuită să respecte recomandările de siguranță și să fie pregătită pentru eventuale noi seisme.