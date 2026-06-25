Dezastru în Venezuela, după două cutremure de 7,2 şi 7,5. Clădiri prăbușite în Caracas. Trump: „Un număr devastator de morți”

De ce s-au produs cutremurele atât de puternice din Venezuela. Explicațiile seismologilorPublicat acum 26 minute
Specialiștii în seismologie au explicat cauzele cutremurelor puternice care au lovit Venezuela, arătând că țara este situată într-una dintre cele mai active zone seismice din regiune, la contactul dintre două plăci tectonice majore: placa Caraibelor și placa Americii de Sud.
Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), al doilea și cel mai puternic dintre cele două seisme produse miercuri a fost provocat de un fenomen cunoscut sub numele de falie de alunecare laterală superficială (shallow strike-slip faulting), produs în apropierea limitei dintre cele două plăci tectonice.
Acest tip de mișcare are loc atunci când două blocuri de rocă alunecă unul pe lângă celălalt pe orizontală de-a lungul unei falii. Atunci când această deplasare se produce brusc, energia acumulată este eliberată sub forma unui cutremur.
Experții USGS subliniază că un seism de asemenea magnitudine nu trebuie privit ca un eveniment produs într-un singur punct, ci ca rezultatul deplasării unei suprafețe extinse de-a lungul unei falii geologice.
De asemenea, faptul că două cutremure puternice s-au produs într-un interval scurt de timp sugerează existența unui proces complex de rupere și interacțiune între falii, ceea ce poate influența evoluția activității seismice în perioada următoare.
Specialiștii avertizează că există în continuare posibilitatea producerii unor replici seismice, iar unele dintre acestea pot genera mișcări puternice ale solului și provoca noi pagube în zonele deja afectate.
Autoritățile și echipele de intervenție monitorizează permanent situația, în timp ce populația este sfătuită să respecte recomandările de siguranță și să fie pregătită pentru eventuale noi seisme.
Cele două cutremure au avut peste 20 de repliciPublicat acum 32 minute
Peste 20 de replici ale celor două cutremure au zguduit Venezuela, a relatat agenția de știri AFP, scrie BBC.
Zonele cele mai afectate sunt de-a lungul coastei de nord a țării, inclusiv La Guaira, Aragua, Carabobo și Falcón.
Trump spune că există un „număr devastator de morți”Publicat acum 34 minute
„Cele două cutremure majore care tocmai au lovit poporul Venezuelei sunt de amploare masivă și au provocat un număr devastator de morți”, a scris președintele american Donald Trump într-o postare pe Truth Social.
„SUA este pregătită, dispusă și capabilă să ajute!”, a adăugat el.
Trump spune că „a instruit toate agențiile guvernului nostru să se pregătească să acționeze rapid”.
„Vom fi acolo pentru noii și marii noștri prieteni. Primele rapoarte nu sunt bune!!!”.
Delcy Rodríguez: Cel puțin 32 de morți și aproximativ 700 de rănițiPublicat acum 35 minute
Cel puțin 32 de persoane au murit în urma cutremurului, iar aproximativ 700 de persoane sunt rănite, potrivit președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez.
Acesta este primul bilanț transmis cu privire la numărul de decese.
VIDEO Un hotel cu 8 etaje s-a prăbușit cu totul. A rămas în picioare doar intrareaPublicat acum 39 minute
Un mare hotel din Macuto, din statul La Guaira din nordul Venezuelei, s-a prăbușit în urma cutremurelor.
Cea mai mare parte a clădirii principale a Hotelului Eduard – despre care site-urile de rezervări menționează că are 8 etaje și 106 camere – a fost redusă la ruine, doar intrarea hotelului a mai rămas în picioare în videoclipurile verificate de CNN.
???| URGENTE: Se derrumbó el hotel Edwards en La Guaira murieron familiares de varios de nuestros peloteros como lo son Eliezer Alfonzo, Gorkys hernandez, entre otros. La voz del audio es el gerente de Guerreros de Lara. pic.twitter.com/5XrhDxoHA0— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 25, 2026
Alte videoclipuri din zonă arată pagube extinse aduse clădirilor de pe malul apei.
Back-to-back Powerful #Earthquakes have struck #Venezuela , collapsing buildings in the capital, #Caracas, and leaving residents shaken.— The News Diary (@The_NewsDiary) June 25, 2026
According to the US Geological Survey (USGS), the first magnitude 7.2 #Earthquake and larger magnitude 7.5 earthquake just a minute later. pic.twitter.com/KKyX9cRvt6
Până la 15 clădiri din statul La Guaira s-au prăbușit, potrivit lui Jorge Rodriguez, președintele adunării naționale a Venezuelei. El a declarat pentru CNN că statul a fost cel mai afectat de cutremure.
Trump a transmis că SUA sunt pregătite să ajute: ”Vom fi alături de noii noștri buni prieteni”Publicat acum 43 minute
Cutremurele devastatoare produse în Venezuela vor testa limitele sprijinului pe care Statele Unite sunt dispuse să îl ofere țării sud-americane, după ce președintele american Donald Trump a declarat, în ianuarie, că SUA vor contribui la administrarea și reconstrucția Venezuelei în urma înlăturării liderului autoritar Nicolás Maduro.
La momentul schimbării de regim, secretarul de stat Marco Rubio a prezentat strategia administrației americane pentru Venezuela, structurată în trei etape: stabilizare, redresare și tranziție.
De atunci, Donald Trump a lăudat în repetate rânduri succesul intervenției americane și colaborarea cu președintele interimar Delcy Rodríguez. Cu doar o zi înainte de producerea seismelor, Trump declara, în cadrul unui miting din Pennsylvania, că Venezuela „merge foarte bine”. „Ne înțelegem excelent. Cei care conduc țara sunt oamenii noștri, sunt oameni extraordinari. Populația este fericită, oamenii zâmbesc. Înainte erau nefericiți și înfometați”, a afirmat Trump.
Președintele american a susținut, de asemenea, că Statele Unite și-au recuperat de 28 de ori costurile intervenției prin exploatarea resurselor petroliere venezuelene. „Acum câștigăm foarte mulți bani din Venezuela, iar Venezuela o duce foarte bine”, a spus acesta.
Totuși, imaginea optimistă prezentată de Trump contrastează cu realitatea din teren. Cei aproximativ 28 de milioane de locuitori ai Venezuelei continuă să se confrunte cu inflație ridicată, salarii mici, cenzură și o gravă criză umanitară.
Situația riscă să se agraveze după cutremurele care au provocat distrugeri importante, în special în capitala Caracas, și amenință să adâncească problemele economice și politice ale țării.
Într-o postare publicată miercuri seara pe platforma Truth Social, Donald Trump a transmis că Statele Unite sunt pregătite să ofere sprijin.
„Statele Unite sunt pregătite, dispuse și capabile să ajute. Am instruit toate agențiile guvernamentale să fie pregătite să acționeze rapid. Vom fi alături de noii noștri și buni prieteni”, a scris Trump.
Guvernele din America Latină își exprimă solidaritatea cu VenezuelaPublicat acum 47 minute
Președintele El Salvadorului, Nayib Bukele, a declarat pe X: „Inimile noastre sunt alături de poporul Venezuelei în aceste vremuri dificile. Le transmitem întreaga noastră solidaritate și le transmitem rugăciunile noastre.”
Ministerul de Externe al Mexicului a declarat la un post de radio că „își exprimă întreaga solidaritate cu poporul venezuelean și regretă profund daunele și efectele cauzate”.
Guvernul brazilian și-a exprimat într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe „solidaritatea cu guvernul și poporul Venezuelei și le-a urat răniților însănătoșire grabnică”.
Ministerul Afacerilor Externe al Boliviei și-a transmis „sprijinul pentru poporul frate al Venezuelei” într-un mesaj pe X. Bolivia a transmis „cele mai sincere urări pentru recuperarea rapidă a persoanelor afectate, precum și pentru restaurarea zonelor afectate de acest dezastru”.
Într-o postare trimisă de biroul președintelui Laura Fernández către X, Costa Rica a declarat că „îmbrățișează poporul venezuelean din toată inima”. „Solidaria noastră este cu fiecare familie afectată și cu cei care lucrează astăzi pentru a salva vieți și a reconstrui speranța.”
Guvernul din Chile și-a exprimat solidaritatea cu Venezuela și „disponibilitatea de a oferi ajutor umanitar și de salvare”.
Locuitor din Caracas: „Am trăit cutremurul din Caracas din 1967, care a fost cu multe victime. Nu a fost deloc ca acum. A fost cumplit”Publicat acum 50 minute
Manuel Guevara Baro a declarat pentru CNN că seismele care au lovit Caracas miercuri au fost „cumplite” și diferite de orice a mai trăit până acum în capitala Venezuelei.
Președintele interimar Delcy Rodríguez a confirmat într-un discurs național că au existat decese, dar nu a comunicat câte. Cutremurul din 1967 a avut o magnitudine de 6,3 și a provocat pagube extinse, potrivit USGS. Peste 200 de persoane au murit și 2.000 au fost rănite, potrivit Fundației pentru Investigații Seismice din Venezuela.
Guevara Baro, care locuiește la etajul 9 al unei clădiri din cartierul Los Palos Grandes, a spus că citea o carte când au avut loc cutremurele. Totul tremura atât de puternic și intens încât nu a putut să se prindă de nimic din jurul său. „Nici măcar nu puteam merge din cauza intensității mișcării”, a declarat Guevara Baro pentru CNN, menționând, de asemenea, că seismele păreau să dureze foarte mult timp.
Când a crezut că lucrurile s-au calmat, și-a pus pantofii și a decis să încerce să fugă pe scările clădirii sale. Coridoarele erau întunecate, deoarece curentul se oprise, iar apa curgea din cauza instalațiilor sanitare defecte.
El a spus că cel puțin două clădiri s-au prăbușit în cartierul său și multe altele au fost avariate.
„A fost cu adevărat cumplit, înfricoșător”, a spus el.
Momentul în care cutremurul zguduie Aeroportul Internațional Simon BolivarPublicat acum 56 minute
Un fost parlamentar venezuelean, aflat la Aeroportul Internațional Simon Bolivar din orașul Maiquetia, care deservește capitala Caracas, a surprins scene de panică și distrugere în timp ce un cutremur masiv a zguduit terminalul.
„Uitați-vă cum arată Aeroportul Maiquetia cât timp suntem aici, înăuntru”, a spus Wilmer Azuaje în timp ce filma prin aeroport, așa cum se vede în imaginile publicate de Reuters.
Visible damage from the Simón Bolívar International Airport in Maiquetía, Venezuela.#airport #earthquake https://t.co/MPVnG4yjlQ pic.twitter.com/SnfPEF6kfW— FL360aero (@fl360aero) June 25, 2026
„Uitați-vă la dezastrul de aici, complet distrus. Uitați-vă la asta după cutremur. Uitați-vă cum s-a terminat totul. Toată lumea, situația pe care o trăim aici este gravă.”
Videoclipul arăta oameni alergând și mai multe zone din interiorul aeroportului acoperite de moloz și praf, cu tavane avariate.
WATCH: Inside Caracas Simon Bolivar International Airport during a powerful earthquake that struck Venezuela.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 25, 2026
The first 7.2-magnitude quake was followed just 39 seconds later by a stronger 7.5-magnitude quake, according to the US Geological Survey (USGS), with witnesses… pic.twitter.com/3eZk7RV86h
Sunt victime, momentan nu a fost făcut public un bilanț. A fost activată întreaga rețea de sănătate publică și privată a țăriiPublicat acum 1 ora si 1 minut
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat stare de urgență, scrie CNN.
Într-un discurs televizat, Rodríguez a confirmat că au existat victime, fără a specifica câte persoane ar fi putut muri, și a anunțat un grup de lucru la nivel înalt pentru a supraveghea operațiunile de căutare și salvare.
Aeroportul Internațional Maiquetía din Caracas a fost închis din cauza „daunelor grave aduse infrastructurii sale”, a adăugat Rodríguez.
Cursurile la nivel național au fost suspendate pentru restul săptămânii, în timp ce serviciile feroviare și activitățile considerate neesențiale au fost, de asemenea, anulate temporar.
Se știe că mai multe clădiri s-au prăbușit în Caracas. Statele Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo și Falcón au fost, de asemenea, afectate, unele zone raportând pene de curent.
Două cutremure de magnitudine foarte mare au lovit Venezuela, clădiri prăbuşite în CaracasPublicat acum 1 ora si 16 minute
Două cutremure puternice, cu magnitudini de 7,2 şi 7,5 conform serviciului seismologic american (United States Geological Survey, USGS), au lovit succesiv miercuri Venezuela. Mai multe clădiri s-au prăbuşit în capitala Caracas.
Niciun bilanţ nu a fost făcut public imediat. Conform USGS, un prim seism cu magnitudinea de 7,2 s-a produs la ora 22:04 GMT la o adâncime de 21,9 de kilometri, la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas. Al doilea, cu magnitudinea de 7,5 şi la o adâncime de 10 kilometri, a fost înregistrat 39 de secunde mai târziu la 45 kilometri distanţă de primul.
Tot potrivit USGS, este vorba despre un "eveniment dublu" şi despre o "catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă". "Este probabil ca bilanţul să fie sever şi daunele să fie semnificative", a scris institutul.
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În Caracas, fotoreporteri ai AFP au văzut echipele de salvare organizându-se în jurul clădirilor prăbuşite. Oameni scoşi de sub dărâmături au fost fixaţi pe tărgi, în timp ce alţii au fost transportaţi spre ambulanţe, scrie Agerpres.
O jurnalistă a AFP a văzut o clădire de 22 de etaje distrusă în întregime în cartierul Altamira. În exterior, oamenii strigau numele celor apropiaţi, iar unii voluntari se urcau pe dărâmături. "Avem nevoie de lanterne!", striga unul dintre ei.
Ministrul de interne Diosdado Cabello a declarat că mai multe clădiri s-au prăbuşit în capitală şi a indicat că a ordonat oprirea alimentării cu gaze. "Unele structuri au fost avariate şi vrem să evităm orice accident legat de gaze", a scris el pe X.
Mulţi oameni panicaţi au ieşit în stradă, potrivit jurnaliştilor AFP.
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"A fost incredibil, nici măcar nu ştiu cât a durat. Eram la ultimul etaj şi au căzut destul de multe lucruri", a povestit pentru AFP Heidi Romero, o comerciantă de 42 de ani. Ea a spus că a evacuat pe scări centrul comercial foarte aglomerat în care se afla, în cartierul Altamira din capitala venezuelană.
"Tot peretele s-a fisurat, au căzut lucruri din tavan. A fost oribil", a mărturisit în stradă Odalis Escalona, 54 de ani, care lucrează într-o bancă.
În capitală au fost semnalate pene de curent.
Carmen Guedez, 69 de ani, se afla în camera surorii ei imobilizate la pat când pământul a început să se cutremure. "Intensitatea a continuat să crească", a explicat pentru AFP această administratoare care locuieşte într-un cartier de clasa mijlocie de la periferia înaltă a capitalei. "Am început să văd ferestrele mişcându-se, apoi totul a început să se scuture. Sora mea, o vecină şi cu mine am rămas înghesuite una lângă alta, nu puteam ieşi", a mărturisit ea.
Cutremurul a fost resimţit până în Columbia, în capitala Bogota, deşi aceasta se află la o distanţă de 1.000 de kilometri în linie dreaptă.
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Potrivit Unităţii columbiene de gestionare a riscurilor şi dezastrelor, "nu există risc de tsunami pe coasta caraibiană a Columbiei".
"Caracteristicile acestui eveniment, cu o adâncime mică şi o magnitudine mare, fac ca undele să se propage prin toată scoarţa terestră, motiv pentru care a fost resimţit pe scară largă pe teritoriul columbian", a explicat Freddy Tovar, coordonatorul Reţelei seismologice naţionale din Columbia.