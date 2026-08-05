Cel mai puternic atac asupra Kievului din acest an. Rușii au bombardat cu rachete balistice și drone. Sunt 15 morți și 51 de răniți

2 minute de citit Publicat la 08:27 05 Aug 2026 Modificat la 08:44 05 Aug 2026

Cel mai puternic atac asupra Kievului din acest an. Rușii au bombardat cu rachete balistice și drone. FOTO: Profimedia Images

Un atac masiv cu rachete balistice și drone rusești a ucis 15 persoane și a rănit alte 51 în capitala Ucrainei și în regiunea Kiev, în timpul nopții de mari spre miercuri, iar mai multe explozii și incendii s-au produs în Kievul și suburbiile sale, au raportat autoritățile, scrie Kyiv Independent. Este unul dintre cele mai puternice atacuri lansate asupra zonei Kievului în acest an.

Russia targeted Kyiv with ballistic missiles overnight. At least 14 people were killed and 27 more were injured, said the State Emergency Service of Ukraine. Its units are working at four locations to extinguish fires. Numerous warehouses and logistics facilities were hit,… pic.twitter.com/i9y1Aqsake — Christopher Miller (@ChristopherJM) August 5, 2026

Atacul a început după miezul nopții de miercuri. Șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, a transmis că Rusia bombardează din nou masiv capitala și regiunea învecinată.

‼️Fourteen people were killed and 27 others were injured as a result of a massive russian attack on Kyiv Oblast during the night of August 5, 2026. The strikes targeted civilian and warehouse infrastructure across several districts of the region.



Source: The State Emergency… pic.twitter.com/MleGt1vGBM — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) August 5, 2026

Alerta aeriană a fost menținută mai mult de o oră, timp în care mai multe valuri de rachete balistice au lovit orașul și localitățile din apropiere. Potrivit administrației militare, au fost avariate clădiri de locuințe și depozite.

Ministerul rus al Apărării a susținut că a atacat centre logistice și puncte de aprovizionare din Kiev și din regiunea capitalei. Potrivit Moscovei, aceste centre erau folosite pentru depozitarea și transportul armelor și al echipamentelor militare, precum și pentru producerea și distribuirea dronelor.

FOTO: Getty Images

Autoritățile ruse au mai afirmat că au lovit trei nave cargo din apropierea portului Odesa, despre care susțin că transportau arme și echipamente militare.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că există temeri că mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături, după atacurile asupra centrului orașului. El a precizat, într-un mesaj publicat pe Telegram, că patru dintre persoanele rănite se află în stare gravă.

Source: State Emergency Service of Ukraine



Kyiv Region: Efforts Continue to Mitigate the Consequences of a Massive Enemy Attack



During the night of August 5th, Russian forces launched another massive missile attack on the Kyiv region. Emergency services are continuing to work… pic.twitter.com/eIeeJt7efB — Rich Dahlstedt (@RichDahlstedt) August 5, 2026

Rusia și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra Kievului. În același timp, Ucraina a amplificat loviturile asupra infrastructurii civile din Rusia, inclusiv asupra instalațiilor energetice.

Forțele ucrainene au atacat în repetate rânduri și depozite ale gigantului rus de comerț online Wildberries. Cinci persoane au fost ucise și alte zece au fost rănite marți dimineață, în regiunea Moscovei, în cel mai recent atac asupra unor astfel de depozite.

Cu o zi înainte, autoritățile ruse au anunțat că șapte persoane au murit și 58 au fost rănite într-un atac cu drone asupra unei plaje aglomerate din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei.

Ucraina a condamnat Rusia după o înregistrare video în care un bărbat din Herson este urmărit de o dronă. Autoritățile ucrainene au descris incidentul drept o „vânătoare” deliberată și un „safari” împotriva civililor.

Ambele părți neagă că ar ataca în mod intenționat populația civilă.

Ucraina le-a cerut din nou aliaților mai multe sisteme americane de interceptare Patriot, pentru a se apăra de atacurile Rusiei cu rachete balistice.