Doi parașutiști MApN au fost implicați în incidente grave în două zile la rând. Unul a rămas agățat de un avion AN-2, în zbor

2 minute de citit Publicat la 08:59 05 Aug 2026 Modificat la 09:00 05 Aug 2026

Doi parașutiști MApN au fost implicați în incidente grave, în două zile la rând. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Două incidente au avut loc în timpul unor exerciții militare de zbor în zona aerodromului din Buzău, în datele de 3 și 4 august, relatează Agerpres, care citeaz MApN.

Un parașutist militar s-a rănit la aterizare, iar un altul a ajuns "într-o poziție atârnată față de aeronava tip AN-2", adaugă sursa citată.

Potrivit Statului Major al Apărării, primul incident a fost înregistrat în data de 3 august, fiind vorba despre un militar în vârstă de 33 de ani.

"În timpul executării unei activități de instruire prin parașutare, un militar în vârstă de 33 de ani a suferit o fractură fără deplasare la nivelul coccisului, în urma aterizării.

Acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe - SMURD a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Buzău, unde a beneficiat de investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Ulterior, a fost externat cu recomandări medicale, starea sa fiind bună. Activitățile de parașutare se desfășoară cu respectarea strictă a normelor și măsurilor de siguranță specifice, însă, ca în orice activitate de instruire militară cu un grad ridicat de complexitate, există un risc rezidual de producere a unor accidente, chiar și în condițiile respectării tuturor procedurilor.

Astfel de situații sunt rare, însă nu pot fi eliminate în totalitate", a precizat instituția militară.

"Un bărbat în vârstă de 33 de ani, care a suferit o fractură fără deplasare coccis în urma unui accident de muncă, a fost transportat la UPU - SMURD a SJU Buzău.

Pacientul a beneficiat de îngrijiri medicale și ulterior a fost externat, cu recomandări medicale", a confirmat, la rândul său, SJU Buzău.

Un parașutist militar a rămas agățat de avion în timpul unui exercițiu

Cel de-al doilea incident a avut loc în data de 4 august, în jurul orei 08:30, pe timpul unui exercițiu de zbor și parașutare executat de militarii din cadrul Forțelor pentru Operații Speciale, în apropierea aerodromului din Buzău.

"La momentul părăsirii bordului aeronavei, unul dintre militari a fost implicat într-un incident de parașutare, fapt ce a condus la un zbor într-o poziție atârnată față de aeronava tip AN-2 timp de aproximativ două minute.

Militarul a reacționat prompt, aplicând procedurile de urgență, rezolvând incidentul și aterizând în deplină siguranță în raionul de parașutare. P

Pentru stabilirea circumstanțelor producerii incidentului, comandantul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale a ordonat constituirea unei comisii interne de cercetare", se precizează în informarea citată de Agerpres.

Ce este AN-2, avionul implicat în incidentul confirmat de MApN

Conform informațiilor din surse deschise, Antonov AN-2 este un avion biplan de concepție și fabricație sovietică, folosit în special ca aeronavă utilitară în agricultură - pentru împrăștiat îngrășăminte agricole sau pesticide de la mică înălțime - și pentru a lansa parașutiști sportivi.

Este un biplan ușor, monomotor, foarte rezistent și longeviv.

A zburat pentru prima dată în 31 august 1947.

A fost folosit și în transportul de pasageri, având capacitatea de a transporta 12 persoane.

Aeronava este de tip STOL (Short Take-Off & Landing, cu decolare și aterizare scurtă) și poate zbura cu viteze foarte mici.

Prin urmare, poate opera de pe terenuri neamenajate, iar unele versiuni au fost adaptate pentru condiții climatice extreme, în special pentru regiuni reci.

A fost produs între anii 1947 - 1992, deținând recordul Guiness pentru cea mai lungă durată de fabricație a unui avion.

S-au construit cca. 18 000 de exemplare, la un preț unitar de circa 30 000 USD, conform paginii dedicate de pe Wikipedia.